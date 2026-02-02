Почему Chery сохраняет семилетнюю гарантию и не идет на уступки, даже когда конкуренты предлагают больше

2 февраля 2026, 12:59
Chery не станет продлевать гарантию на автомобили несмотря на тренды рынка
Chery решила не увеличивать срок гарантии на свои автомобили в Австралии, несмотря на то, что другие бренды уже перешли на 10-летние условия. Компания уверена, что ее подход полностью отвечает ожиданиям местных автовладельцев.
Рынок новых автомобилей в Австралии переживает перемены: производители один за другим вводят гарантийные обязательства, чтобы привлечь покупателей и укрепить доверие к бренду. Однако Chery, несмотря на давление со стороны конкурентов, не спешит менять свой поворот. Компания оставляет семилетнюю гарантию без ограничения пробега, в то время как MG, Nissan и Mitsubishi уже предоставляют 10-летнюю гарантию, соблюдая условия и условия.
Такое решение Chery выглядит неожиданным на фоне общего увеличения гарантийных сроков. Руководство бренда придерживается своей позиции в том, что средний срок владения автомобилем в Австралии составляет 7-8 лет. По мнению операционного директора Chery Australia Лукаса Харриса, этого вполне достаточно. Более того, в компании заявляют: их гарантия не требует обязательного обслуживания только у официальных дилеров, что выгодно отличает Chery от конкурентов, где продленная гарантия действует лишь при последовательном ТО в фирменных сервисах.
Для многих автовладельцев это становится решающим фактором — возможность обслуживать машину в любом удобном сервисе. Chery делает установку именно на свободу выбора, учитывая, что для нее важно формальное продление срока гарантии.
В то же время отказ от продления гарантии может вызвать вопросы у коммерческих покупателей, которые сравнивают товары разных марок. На фоне 10-летних гарантий от MG, Nissan и Mitsubishi, семилетний срок Chery выглядит скромнее. Однако компания уверена: их политика прозрачна и честна.
Интересно, что на фоне этих новостей появились слухи о возможном запуске производства автомобилей Chery на заводах Jaguar Land Rover. Если это произойдет, бренд может получить дополнительное преимущество в глазах покупателей, ассоциирующих качество с аспектами производственных стандартов. Пока же Chery делает ставку на стабильность и гибкость для своих клиентов, не гонясь за модой.
Похожие материалы Чери
-
02.02.2026, 14:33
StartVOLT представил новые фары для Ford Focus и расширил ассортимент электродеталей
Российский рынок автозапчастей пополнился свежими предложениями от StartVOLT. Мало кто знает, что теперь доступны новые фары для Ford Focus II и III, а также детали электросистемы для разных марок. Что изменилось и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 13:51
Audi A6 нового поколения получит уникальные шины Continental с пониженным шумом
Audi A6 следующего поколения будет комплектоваться новыми шинами Continental, которые обещают снизить шум и повысить комфорт. Какие технологии применили и что это значит для российских водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
02.02.2026, 13:39
Коллективный иск против Honda: массовый дефект V6 3,5 л может обернуться рекордными расходами
Вышло исследование: массовый дефект двигателя 3,5 V6 у Honda и Acura стал причиной коллективного иска в США. Владельцы требуют компенсаций, а эксперты обсуждают, что грозит бренду и рынку. Почему это важно для российских автолюбителей — в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 13:07
Выпущено обновление Android Auto 16.1: что изменилось для автомобилистов
Google запустил новую версию Android Auto 16.1, которая уже доступна первым пользователям. Обновление распространяется постепенно, и не все изменения были анонсированы заранее. Почему стоит обратить внимание на этот релиз - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 12:52
Владелец Chevrolet Corvette E-Ray отказался продавать авто дешевле MSRP на онлайн-аукционе
Chevrolet Corvette E-Ray 2025 года в версии кабриолет не ушел с молотка на аукционе в США - владелец не согласился на предложение в 92 тысячи долларов, хотя это ниже рекомендованной цены. Ситуация отражает новые тенденции на рынке спортивных автомобилей.Читать далее
-
02.02.2026, 12:38
Kia возвращается в Россию: шесть новых моделей и ставка на гибриды
Kia Motors планирует масштабное возвращение на российский рынок с шестью новыми моделями, включая гибриды. Компания делает ставку на обновленную дилерскую сеть и рассчитывает на продажи до 100 тысяч машин в год. Эксперты оценивают перспективы и подчеркивают важность ценовой политики.Читать далее
-
02.02.2026, 12:20
Необычный гибрид Ford Mustang и F-Series: странный, но притягательный эксперимент
На одном из аукционов появился уникальный автомобиль, сочетающий черты Ford Mustang и F-Series. Эта машина сразу привлекла внимание экспертов и коллекционеров. Почему такие гибриды становятся трендом и что в них особенного - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 11:57
Автотор открыл новый кластер: семь заводов для автокомпонентов и электромобилей
В Калининграде стартовал масштабный проект: на площадке Автотора заработал кластер из семи заводов, охватывающих ключевые направления автокомпонентов и электромобилей. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке и какие производства уже запущены - разбираемся в деталях. Читать далее
-
02.02.2026, 11:49
Эксперты раскрыли неожиданные причины роста расхода топлива у современных авто
Вышло исследование: специалисты разобрали, почему даже новые автомобили могут неожиданно начать «жрать» больше топлива. Какие ошибки водителей и скрытые факторы чаще всего приводят к лишним расходам - советы, которые мало кто применяет на практике.Читать далее
-
02.02.2026, 11:37
Haval H9 2026: новые опции, обновленный дизайн и онлайн-сервисы для России
Haval представил обновленный H9 для России, и теперь модель получила не только свежий облик, но и расширенный набор цифровых сервисов. Стоимость внедорожника в новых комплектациях уже известна, но старт продаж пока держится в секрете. Какие опции появились, что изменилось в салоне и почему этот автомобиль может стать хитом - разбираемся в деталях.Читать далее
