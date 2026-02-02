Почему Chery сохраняет семилетнюю гарантию и не идет на уступки, даже когда конкуренты предлагают больше

Chery не станет продлевать гарантию на автомобили несмотря на тренды рынка

Chery решила не увеличивать срок гарантии на свои автомобили в Австралии, несмотря на то, что другие бренды уже перешли на 10-летние условия. Компания уверена, что ее подход полностью отвечает ожиданиям местных автовладельцев.

Chery решила не увеличивать срок гарантии на свои автомобили в Австралии, несмотря на то, что другие бренды уже перешли на 10-летние условия. Компания уверена, что ее подход полностью отвечает ожиданиям местных автовладельцев.

Рынок новых автомобилей в Австралии переживает перемены: производители один за другим вводят гарантийные обязательства, чтобы привлечь покупателей и укрепить доверие к бренду. Однако Chery, несмотря на давление со стороны конкурентов, не спешит менять свой поворот. Компания оставляет семилетнюю гарантию без ограничения пробега, в то время как MG, Nissan и Mitsubishi уже предоставляют 10-летнюю гарантию, соблюдая условия и условия.

Такое решение Chery выглядит неожиданным на фоне общего увеличения гарантийных сроков. Руководство бренда придерживается своей позиции в том, что средний срок владения автомобилем в Австралии составляет 7-8 лет. По мнению операционного директора Chery Australia Лукаса Харриса, этого вполне достаточно. Более того, в компании заявляют: их гарантия не требует обязательного обслуживания только у официальных дилеров, что выгодно отличает Chery от конкурентов, где продленная гарантия действует лишь при последовательном ТО в фирменных сервисах.

Для многих автовладельцев это становится решающим фактором — возможность обслуживать машину в любом удобном сервисе. Chery делает установку именно на свободу выбора, учитывая, что для нее важно формальное продление срока гарантии.

В то же время отказ от продления гарантии может вызвать вопросы у коммерческих покупателей, которые сравнивают товары разных марок. На фоне 10-летних гарантий от MG, Nissan и Mitsubishi, семилетний срок Chery выглядит скромнее. Однако компания уверена: их политика прозрачна и честна.

Интересно, что на фоне этих новостей появились слухи о возможном запуске производства автомобилей Chery на заводах Jaguar Land Rover. Если это произойдет, бренд может получить дополнительное преимущество в глазах покупателей, ассоциирующих качество с аспектами производственных стандартов. Пока же Chery делает ставку на стабильность и гибкость для своих клиентов, не гонясь за модой.