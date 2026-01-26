Неожиданный поворот для владельцев популярных кроссоверов – что случилось на заводе

Chery объявила масштабный отзыв Jaecoo J7 и Tiggo 7 в Китае из-за риска остановки мотора

Chery отзывает Jaecoo J7 и Tiggo 7 в Китае. Причина - возможная остановка двигателя. Владельцев ждут бесплатные проверки. Подробности о масштабной сервисной кампании. Неожиданные детали от производителя.

Китайский автогигант Chery начал масштабную сервисную кампанию, затронувшую кроссоверы Jaecoo J7 и Tiggo 7, реализуемые на внутреннем рынке. Причиной для столь решительных действий стал выявленный дефект, способный привести к внезапной остановке двигателя прямо во время движения. Соответствующее уведомление уже зарегистрировано в профильном государственном ведомстве КНР.

Суть проблемы кроется в ошибке на этапе сборки: на части автомобилей жгут проводки, отвечающий за работу электронного блока управления мотором, был закреплен не по регламенту. Со временем это может привести к перетиранию изоляции, что чревато коротким замыканием и полной остановкой двигателя в самый неподходящий момент. Ситуация выглядит тревожно, особенно если учесть, что речь идет о новых автомобилях, только что сошедших с конвейера.

Под отзыв попали 1,1 тысячи экземпляров Chery Tansuo 06 и Tiggo 7 1.6T, выпущенных с 1 апреля по 8 декабря 2025 года. За пределами Китая модель Tansuo 06 известна как Jaecoo J7, а Tiggo 7 1.6T представлен в версиях Sport и Plus. Владельцы этих машин могут столкнуться с неприятным сюрпризом на дороге, если вовремя не обратиться к дилеру.

Chery уже объявила о бесплатной проверке всех затронутых автомобилей. В случае обнаружения неправильной установки крепежа или повреждений проводки, дефектные элементы будут оперативно отремонтированы или заменены за счет производителя. Владельцев уведомят через официальных дилеров, чтобы минимизировать риски и не допустить аварийных ситуаций.

Стоит отметить, что подобные случаи с массовыми отзывами новых моделей всегда вызывают широкий резонанс среди автомобилистов. Особенно когда речь идет о таких популярных кроссоверах, как Jaecoo J7 и Tiggo 7. Вопросы к качеству сборки и контролю на заводе Chery теперь неизбежны. С одной стороны, компания оперативно реагирует на проблему, с другой - сам факт появления подобного дефекта в новых авто настораживает.