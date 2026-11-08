Ломаются пополам во время движения: почему популярные кроссоверы Omoda запретили

8 ноября 2026, 17:34
Зачем Chery экстренно отзывает 53 тысячи Omoda и Tiggo и стоит ли волноваться российским владельцам
Зачем Chery экстренно отзывает 53 тысячи Omoda и Tiggo и стоит ли волноваться российским владельцам
Зарубежная отзывная кампания затронула крупную партию китайских кроссоверов. Поводом стал случай на дороге в Малайзии. В России представители бренда отдельно оценили возможные риски. Владельцам важно учитывать происхождение автомобиля и историю его поставок.
У Omoda 5 2023 года во время движения в Малайзии отсоединилась задняя ось. Инцидент произошел 6 октября, пострадавших не было. После происшествия Департамент автомобильного транспорта Малайзии (JPJ) временно приостановил действие сертификата одобрения типа Omoda 5 и регистрацию новых автомобилей этой модели, пишет Profile.ru.
Совместное расследование Chery и Департамента автомобильного транспорта Малайзии выявило конструктивный дефект. Власти Китая сообщили о проблеме со сваркой задней оси: соединение продольного рычага и втулки могли выполнить с нарушениями. По оценке Государственного управления КНР по регулированию рынка (SAMR), в экстремальном случае шов может разрушиться, колесо потеряет соединение с узлом и возрастет риск аварии.
Из-за дефекта компания объявила отзыв 53 882 автомобилей. Под кампанию попали Chery Tiggo 5x и модели семейства Omoda, выпущенные с 6 июня 2022 года по 31 декабря 2023 года. Кампания должна начаться 27 ноября 2026 года. Дилеры бесплатно проверят код даты изготовления задней оси. Замену проведут, если установленный узел относится к дефектной партии.
В Малайзии Chery объявила отдельную кампанию для 8 878 автомобилей Omoda 5 в исполнениях C и H: машины проверят, а затронутые детали заменят бесплатно. В апреле 2024 года в стране также проверили 600 автомобилей после сообщения об аналогичном отсоединении задней оси. После октябрьского инцидента JPJ приостановил регистрацию новых Omoda 5. Председатель Chery Инь Тунъюэ принес извинения. SAMR предупредило, что разрушение сварного соединения может привести к потере контроля над колесом и аварии.
Российские представители Chery и Omoda заявили, что масштабная кампания не затрагивает автомобили, официально поставляемые в РФ. По их словам, для российского рынка используют компоненты других поставщиков, а технологию сборки адаптировали к условиям северных регионов.
Однако представители бренда начали профилактическую оценку рисков для партий Omoda C5 в России. Отдельно рекомендовано проверить автомобили, ввезенные частным путем непосредственно из КНР: они могут относиться к дефектной партии. В России Omoda 5 продается под индексом C5, а Tiggo 5x известен как Chery Tiggo 4 PRO.
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