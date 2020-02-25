25 февраля 2020, 18:48
Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8
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Фото: chery.ru
В России 1 марта стартуют продажи семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 в максимальной комплектации Prestige. Модель собрали на модульной платформе T1X, которая была разработана совместно с компанией Jaguar Land Rover.
Фото: chery.ru
Фото: chery.ru
Фото: chery.ru
Фото: chery.ru
Фото: chery.ru
Фото: chery.ru
Фото: chery.ru
Фото: chery.ru
Фото: chery.ru
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Tiggo 8 имеет стильный салон и цифровую зону управления с тремя экранами: 7” — экран приборной панели, 8” — для управления климатической системой , 10.25” — сенсорный экран бортового компьютера. Кроссовер адаптирован для России, модель предлагается с пакетом зимних опций: подогрев сидений, боковых зеркал, руля, лобового стекла. Багажное отделение кроссовера способно увеличиться с 193 до 1930 литров. Дорожный просвет составляет 190 мм.
Семиместный кроссовер от Chery Tiggo 8 может похвастать полностью светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, системой кругового обзора, круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, дистанционным запуском двигателя и бесконтактным открыванием двери багажника.
Переднеприводный Chery Tiggo 8 появится у российских дилеров с рядным 4-цилиндровым 2,0-литровым турбомотором. Мощность двигателя — 170 л.с., максимальный крутящий момент — 250 Нм. Агрегат работает в паре с клиноцепным вариатором Chery. Начальная цена модели составит 1 699 000 рублей.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Добрый вечер.подскажите пожалуто где масса блока управления двигателем.на тигго 08г дв.1.8
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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