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25 февраля 2020, 18:48

Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8

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Фото: chery.ru
В России 1 марта стартуют продажи семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 в максимальной комплектации Prestige. Модель собрали на модульной платформе T1X, которая была разработана совместно с компанией Jaguar Land Rover.
Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8

Фото: chery.ru

Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8

Фото: chery.ru

Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8

Фото: chery.ru

Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8

Фото: chery.ru

Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8

Фото: chery.ru

Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8

Фото: chery.ru

Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8

Фото: chery.ru

Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8

Фото: chery.ru

Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8

Фото: chery.ru

Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8
Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8
Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8
Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8
Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8
Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8
Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8
Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8
Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8
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Первый семиместный кроссовер от Chery получил богатое технологическое оснащение и внушительные габариты. Tiggo 8 стал обладателем системы курсовой устойчивости последнего поколения ESP версии 9.3 от Bosch. В нее входит широкий спектр систем безопасности и помощников водителя, среди них антиблокировочная система тормозов, помощник при экстренном торможении, система снижения вероятности опрокидывания и другие.

Tiggo 8 имеет стильный салон и цифровую зону управления с тремя экранами: 7” — экран приборной панели, 8” — для управления климатической системой , 10.25” — сенсорный экран бортового компьютера. Кроссовер адаптирован для России, модель предлагается с пакетом зимних опций: подогрев сидений, боковых зеркал, руля, лобового стекла. Багажное отделение кроссовера способно увеличиться с 193 до 1930 литров. Дорожный просвет составляет 190 мм.
 
Семиместный кроссовер от Chery Tiggo 8 может похвастать полностью светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, системой кругового обзора, круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, дистанционным запуском двигателя и бесконтактным открыванием двери багажника.

Переднеприводный Chery Tiggo 8 появится у российских дилеров с рядным 4-цилиндровым 2,0-литровым турбомотором. Мощность двигателя — 170 л.с., максимальный крутящий момент — 250 Нм. Агрегат работает в паре с клиноцепным вариатором Chery. Начальная цена модели составит 1 699 000 рублей.

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Chery объявила стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8
{{material_127894}}Первый семиместный кроссовер от Chery получил богатое технологическое оснащение и внушительные габариты. Tiggo 8 стал обладателем системы курсовой устойчивости последнего поколения ESP версии 9.3 от Bosch. В нее входит широкий спектр систем безопасности и помощников водителя, среди них антиблокировочная система тормозов, помощник при экстренном торможении, система снижения вероятности опрокидывания и другие.Tiggo 8 имеет стильный салон и цифровую зону управления с тремя экранами: 7” — экран приборной панели, 8” — для управления климатической системой , 10.25” — сенсорный экран бортового компьютера. Кроссовер адаптирован для России, модель предлагается с пакетом зимних опций: подогрев сидений, боковых зеркал, руля, лобового стекла. Багажное отделение кроссовера способно увеличиться с 193 до 1930 литров. Дорожный просвет составляет 190 мм. Семиместный кроссовер от Chery Tiggo 8 может похвастать полностью светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, системой кругового обзора, круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, дистанционным запуском двигателя и бесконтактным открыванием двери багажника.Переднеприводный Chery Tiggo 8 появится у российских дилеров с рядным 4-цилиндровым 2,0-литровым турбомотором. Мощность двигателя — 170 л.с., максимальный крутящий момент — 250 Нм. Агрегат работает в паре с клиноцепным вариатором Chery. Начальная цена модели составит 1 699 000 рублей.
2020-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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