8 декабря 2021, 14:59
Chery подготовила на 2022 год как минимум 4 новинки: ожидается электро-кроссовер
Пресс-служба компании «Чери Автомобили Рус» (дистрибьютор Chery) анонсировала новинки, которые появятся на отечественном авторынке в грядущем 2022 году.
Сергей Фирсов autohome.com.cn
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Фото: Chery
«Мы запланировали не только вывод новых моделей, но и обновления, рестайлинги, расширения комплектаций текущих моделей брендов Exeed и Chery», - уточняется в информационном сообщении. Основные позиции в соответствии с периодичностью выхода выглядят следующим образом:
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Май, июнь, июль — Chery Tiggo 4 Pro (кроссовер)
Август, сентябрь, октябрь — Chery Omoda 5 (кроссовер, название может измениться)
Октябрь и далее — Chery (электрический кроссовер, модель в стадии согласования).
От себя напомним, что по состоянию на конец ноября текущего года российские дилеры сумели реализовать 32 883 автомобиля Chery и 3 122 автомобиля Exeed.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года рост продаж составил соответственно 252% и 2 931%.
Упомянутые модели: Chery Tiggo 4 (от 899 900 Р)
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Владелец Chery Tiggo4 отсудил 8,5 млн рублей за дефектный автомобиль
12.10.2021, 09:37
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