7 февраля 2020, 00:01
Chery показал три экрана Tiggo 8
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Фото: Chery
Российский офис компании Chery поделился первыми изображениями кроссовера Tiggo 8, продажи которого должны начаться в марте 2020 года. Фотографии демонстрируют подробности интерьера. На передней панели мы насчитали три цифровых экрана.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
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Большой 10,25-дюймовый сенсорный экран медиасистемы теперь не встроен в переднюю панель и расположен над ней «парящим» горизонтально ориентированным планшетом. Медиакомплекс имеет интегрированную систему Cloudrive, дублирующую экран смартфона на основном экране. Сюда же можно вывести изображения с камеры заднего вида и системы кругового обзора.
Управлять настройками климатической системы, обогревом стекол и сидений можно будет при помощи 8-дюймового тачпада. Он защищен от воды, пыли и царапин. Нажатие сенсорных клавиш подтверждается звуком. Для любителей «крутилок» здесь же сохранились две «шайбы». Продажи Chery Tiggo 8 должны начаться в марте. Цены и комплектации обещают назвать ближе к этому времени.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Добрый вечер.подскажите пожалуто где масса блока управления двигателем.на тигго 08г дв.1.8
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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