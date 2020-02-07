Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
7 февраля 2020, 00:01

Chery показал три экрана Tiggo 8

  • 457
  • 0
Фото: Chery
Российский офис компании Chery поделился первыми изображениями кроссовера Tiggo 8, продажи которого должны начаться в марте 2020 года. Фотографии демонстрируют подробности интерьера. На передней панели мы насчитали три цифровых экрана.
Chery показал три экрана Tiggo 8

Фото: Chery

Chery показал три экрана Tiggo 8

Фото: Chery

Chery показал три экрана Tiggo 8

Фото: Chery

Chery показал три экрана Tiggo 8

Фото: Chery

Chery показал три экрана Tiggo 8

Фото: Chery

Chery показал три экрана Tiggo 8

Фото: Chery

Chery показал три экрана Tiggo 8

Фото: Chery

Chery показал три экрана Tiggo 8
Chery показал три экрана Tiggo 8
Chery показал три экрана Tiggo 8
Chery показал три экрана Tiggo 8
Chery показал три экрана Tiggo 8
Chery показал три экрана Tiggo 8
Chery показал три экрана Tiggo 8
Ранее мы писали
Компания Chery готовится выпустить на российский рынок флагманский кроссовер Tiggo 8. Все необходимые разрешения ...
Читать далее
Ранее сообщалось, что российским покупателям предложат дорестайлинговый вариант флагманского кроссовера Chery Tiggo 8. Но таковым он будет только внешне. В интерьере произошли изменения к лучшему. Кроссовер сможет похвастаться 7-дюймовым экраном, вписанным между двумя цифровыми шкалами приборов. На нем отображаются данные о пробеге, расходе топлива, температуре внешнего воздуха, давлении и температуре в шинах. Выбирать необходимую информацию можно при помощи кнопок на рулевом колесе. Водителю доступен выбор из трех цветовых решений: золотого, оранжевого и ярко-синего.

Большой 10,25-дюймовый сенсорный экран медиасистемы теперь не встроен в переднюю панель и расположен над ней «парящим» горизонтально ориентированным планшетом. Медиакомплекс имеет интегрированную систему Cloudrive, дублирующую экран смартфона на основном экране. Сюда же можно вывести изображения с камеры заднего вида и системы кругового обзора.

Управлять настройками климатической системы, обогревом стекол и сидений можно будет при помощи 8-дюймового тачпада. Он защищен от воды, пыли и царапин. Нажатие сенсорных клавиш подтверждается звуком. Для любителей «крутилок» здесь же сохранились две «шайбы». Продажи Chery Tiggo 8 должны начаться в марте. Цены и комплектации обещают назвать ближе к этому времени.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Chery Tiggo (Т11)
Добрый вечер.подскажите пожалуто где масса блока управления двигателем.на тигго 08г дв.1.8
Вафадар
Форум Chery B14
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
андрей
Форум Chery Amulet, Flagcloud (А15)
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
Сёрга
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Чери
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Автоломбарды. Помощь или ловушка для автовладельцев?
«Мотор-шоу 2005»: ГАЗ-«Консул», Great Wall, концепт Yeti
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Chery Tiggo 8
Объявления о продаже Chery Tiggo 8
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 23 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Chery показал три экрана Tiggo 8
{{material_128758}}Ранее сообщалось, что российским покупателям предложат дорестайлинговый вариант флагманского кроссовера Chery Tiggo 8. Но таковым он будет только внешне. В интерьере произошли изменения к лучшему. Кроссовер сможет похвастаться 7-дюймовым экраном, вписанным между двумя цифровыми шкалами приборов. На нем отображаются данные о пробеге, расходе топлива, температуре внешнего воздуха, давлении и температуре в шинах. Выбирать необходимую информацию можно при помощи кнопок на рулевом колесе. Водителю доступен выбор из трех цветовых решений: золотого, оранжевого и ярко-синего.Большой 10,25-дюймовый сенсорный экран медиасистемы теперь не встроен в переднюю панель и расположен над ней «парящим» горизонтально ориентированным планшетом. Медиакомплекс имеет интегрированную систему Cloudrive, дублирующую экран смартфона на основном экране. Сюда же можно вывести изображения с камеры заднего вида и системы кругового обзора.Управлять настройками климатической системы, обогревом стекол и сидений можно будет при помощи 8-дюймового тачпада. Он защищен от воды, пыли и царапин. Нажатие сенсорных клавиш подтверждается звуком. Для любителей «крутилок» здесь же сохранились две «шайбы». Продажи Chery Tiggo 8 должны начаться в марте. Цены и комплектации обещают назвать ближе к этому времени.
2020-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Пермь Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться