4 февраля 2018, 10:05
Chery представил Tiggo 8
На специальном мероприятии в Китае компания Chery показала новый 7-местный кроссовер Tiggo 8. Публичный дебют новинки пройдет в апреле на автосалоне в Пекине. Чуть позже начнутся продажи кроссовера в Китае. Доберется ли Chery Tiggo 8 до других рынков, пока неизвестно.
7-местный кроссовер стал первым объемным автомобилем в модельном ряду Chery. Сидения в нем расположены по формуле 2+3+2. Раньше такие автомобили не были востребованы в Китае. Но два года назад власти сняли запрет на рождение второго ребенка, и спрос на большие кроссоверы и минивены сразу вырос.
Внешне новинка похожа на 5-местный кроссовер Chery Exeed TX, дебютировавший осенью 2017 года на Франкфуртском автосалоне. Но несмотря на схожие габариты (длина 4 700 мм) построены они на разных платформах. В основе полноприводного Exeed TX лежит M3X, а для Tiggo 8 растянули T1X, на которой спроектированы компактные кроссоверы Tiggo 5X и Tiggo 7. Таким образом, Tiggo 8 не занял в модельном ряду место флагмана, а отошел на ступеньку ниже.
Chery Tiggo 3
Выпускается с 2017 г.
Новый от 817 000 до 909 900 Р
Отзывов: 1
Привезут ли Chery Tiggo 8 в Россию, пока неясно. Сейчас компания продает в нашей стране три модели – кроссоверы Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5. В 2018 году обещают выпустить в продажу Tiggo 7. По данным агентства Автостат, в прошлом году в России дилерам китайской марки удалось реализовать 5 905 автомобилей. Это на 24% больше, чем в 2016 году. Львиная доля продаж пришлась на Tiggo 3.
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