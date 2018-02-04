4 февраля 2018, 10:05

Chery представил Tiggo 8

На специальном мероприятии в Китае компания Chery показала новый 7-местный кроссовер Tiggo 8. Публичный дебют новинки пройдет в апреле на автосалоне в Пекине. Чуть позже начнутся продажи кроссовера в Китае. Доберется ли Chery Tiggo 8 до других рынков, пока неизвестно.
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Chery представил Tiggo 8 Chery
7-местный кроссовер стал первым объемным автомобилем в модельном ряду Chery. Сидения в нем расположены по формуле 2+3+2. Раньше такие автомобили не были востребованы в Китае. Но два года назад власти сняли запрет на рождение второго ребенка, и спрос на большие кроссоверы и минивены сразу вырос.

Внешне новинка похожа на 5-местный кроссовер Chery Exeed TX, дебютировавший осенью 2017 года на Франкфуртском автосалоне. Но несмотря на схожие габариты (длина 4 700 мм) построены они на разных платформах. В основе полноприводного Exeed TX лежит M3X, а для Tiggo 8 растянули T1X, на которой спроектированы компактные кроссоверы Tiggo 5X и Tiggo 7. Таким образом, Tiggo 8 не занял в модельном ряду место флагмана, а отошел на ступеньку ниже.

Chery Tiggo 3
Выпускается с 2017 г.
Новый от 817 000 до 909 900 Р
Отзывов: 1
Технические характеристики Tiggo 8 держатся в секрете. По неподтвержденной информации, переднеприводной кроссовер получит 2-литровый двигатель (122 л.с.) и 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с.. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или преселективный робот. Интерьер на презентации закрыли от журналистов куском ткани. Известно лишь, что новинка получит мультимедийную систему Cloud Drive 3.0, которая будет управляться голосом и сможет распознавать 32 китайских диалекта.

Привезут ли Chery Tiggo 8 в Россию, пока неясно. Сейчас компания продает в нашей стране три модели – кроссоверы Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5. В 2018 году обещают выпустить в продажу Tiggo 7. По данным агентства Автостат, в прошлом году в России дилерам китайской марки удалось реализовать 5 905 автомобилей. Это на 24% больше, чем в 2016 году. Львиная доля продаж пришлась на Tiggo 3.
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Форум Chery M11
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
геннадий
Форум Chery Tiggo (Т11)
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WilliamZoord
Форум Chery Cross Eastar
| Кому: Олег Да это было ожидаемо. Я не утверждаю, что все китайские авто такого качества, тем более в последнее время они по уровню уже намного лучше чем были в то время, когда вы писали отзыв. Но таким страдали многие авто. А насчет того, что вы прочитали хвалебные отзывы везде - ну так это были заказные ...
kim
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Chery представил Tiggo 8
7-местный кроссовер стал первым объемным автомобилем в модельном ряду Chery. Сидения в нем расположены по формуле 2+3+2. Раньше такие автомобили не были востребованы в Китае. Но два года назад власти сняли запрет на рождение второго ребенка, и спрос на большие кроссоверы и минивены сразу вырос.Внешне новинка похожа на 5-местный кроссовер Chery Exeed TX, дебютировавший осенью 2017 года на Франкфуртском автосалоне. Но несмотря на схожие габариты (длина 4 700 мм) построены они на разных платформах. В основе полноприводного Exeed TX лежит M3X, а для Tiggo 8 растянули T1X, на которой спроектированы компактные кроссоверы Tiggo 5X и Tiggo 7. Таким образом, Tiggo 8 не занял в модельном ряду место флагмана, а отошел на ступеньку ниже.{{model_6328}}Технические характеристики Tiggo 8 держатся в секрете. По неподтвержденной информации, переднеприводной кроссовер получит 2-литровый двигатель (122 л.с.) и 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с.. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или преселективный робот. Интерьер на презентации закрыли от журналистов куском ткани. Известно лишь, что новинка получит мультимедийную систему Cloud Drive 3.0, которая будет управляться голосом и сможет распознавать 32 китайских диалекта.Привезут ли Chery Tiggo 8 в Россию, пока неясно. Сейчас компания продает в нашей стране три модели – кроссоверы Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5. В 2018 году обещают выпустить в продажу Tiggo 7. По данным агентства Автостат, в прошлом году в России дилерам китайской марки удалось реализовать 5 905 автомобилей. Это на 24% больше, чем в 2016 году. Львиная доля продаж пришлась на Tiggo 3.
2018-02-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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