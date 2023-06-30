Chery представила в России новый седан, у которого больше нет конкурентов: сколько он стоит?
Фото: Chery
Габаритная длина Chery Arrizo 8 составляет 4 757 мм, ширина – 1 832 мм, высота – 1 469 мм. Спереди – подвеска МакФерсон, сзади – многорычажка. Под капотом трудится проверенный временем 1,6-литровый турбомотор (SQRF4J16C) мощностью 186 сил (275 Нм) в паре с преселективным 7-ступенчатым «роботом» DCT7.
Российским покупателям седан Arrizo 8 предложили в трех комплектациях. Базовой стала версия под названием Prestige по цене от 3,4 млн рублей. Средняя Ultimate обойдется в 3,5 млн рублей, а топовая Ultimate SE (на 50 тысяч рублей дороже) отличается от нее только двухцветной окраской с золотыми элементами. В списке доступного оснащения значится цифровая «приборка», медиасистема с внушительным экраном, беспроводная зарядка для гаджетов и комплекс электронных ассистентов.
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Российские дилеры по схеме параллельного импорта привезли в страну новые бизнес-седаны Chery Arrizo 8, которые можно рассматривать как замену популярным в России Toyota Camry.Читать далее
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30.06.2023, 14:42
Как изменились цены на новые автомобили в июне 2023 года
Ощутимое падение курса рубля в июне будет иметь отсроченный эффект. Пока большинство автопроизводителей продают автомобили по старым ценам. В июне пересмотрели прайс-листы только два бренда.Читать далее
-
30.06.2023, 13:37
В Петербурге расширяют зону платной парковки: чем это грозит водителям
С 1 июля 2023 года в на территории Петроградского района Санкт-Петербурга начинает действовать платная парковка. В зону вошла 141 улица, знаки и паркоматы уже расставлены, разметка нанесена.Читать далее
-
30.06.2023, 11:44
В 5 утра Kia Sportage прилег отдохнуть в котлован
Эпичная авария произошла ранним утром в пятницу на севере Санкт-Петербурга. Водитель кроссовера Kia Sportage недооценил масштаб ремонтных работ на проспекте Луначарского, не справился с управлением и опрокинул машину в раскоп.Читать далее
-
30.06.2023, 10:44
Обгон под Гатчиной закончился смертью
В ночь на четверг, 29 июня в Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Водитель Volkswagen при обгоне не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.Читать далее
-
30.06.2023, 08:54
Полиция арестовала водителя, чудом выжившего после прыжка внедорожника в океан
Ранним воскресным утром у подножия скалы в Тихом океане к югу от Сан-Хосе в Калифорнии патруль обнаружил пикап Chevrolet Silverado. Водитель получил серьезные травмы, но выжил, чего не скажешь о его машине.Читать далее
-
30.06.2023, 07:53
Yamaha больше не хочет выпускать снегоходы
Японская компания Yamaha объявила о закрытии направления по производству снегоходов. Главными причинами называют глобальное потепление и санкции против России.Читать далее
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