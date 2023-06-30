Chery представила в России новый седан, у которого больше нет конкурентов: сколько он стоит?

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С уходом из России европейских, корейских и японских автопроизводителей, в сегменте седанов образовался настоящий вакуум. Китайские бренды начали один за другим возить к нам более практичные и популярные кроссоверы. Сейчас постепенно ситуация начинает меняться. У дилеров появляются как бюджетные седаны, так и модели классом повыше. Очередной многообещающей премьерой стал Chery Arrizo 8. До сих пор автомобиль возили в Россию только по схеме параллельного импорта.

Габаритная длина Chery Arrizo 8 составляет 4 757 мм, ширина – 1 832 мм, высота – 1 469 мм. Спереди – подвеска МакФерсон, сзади – многорычажка. Под капотом трудится проверенный временем 1,6-литровый турбомотор (SQRF4J16C) мощностью 186 сил (275 Нм) в паре с преселективным 7-ступенчатым «роботом» DCT7.

Фото: Chery

Российским покупателям седан Arrizo 8 предложили в трех комплектациях. Базовой стала версия под названием Prestige по цене от 3,4 млн рублей. Средняя Ultimate обойдется в 3,5 млн рублей, а топовая Ultimate SE (на 50 тысяч рублей дороже) отличается от нее только двухцветной окраской с золотыми элементами. В списке доступного оснащения значится цифровая «приборка», медиасистема с внушительным экраном, беспроводная зарядка для гаджетов и комплекс электронных ассистентов.

Упомянутые модели: Chery Arrizo 8

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