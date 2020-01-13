13 января 2020, 18:08
Chery привезет в 2020 году в Россию три новинки
- 177
- 0
Фото: Chery
В 2019 году российские дилеры Chery реализовали 6,3 тыс. автомобилей, что на 28% больше показателей предыдущего года. Декабрьский результат стал лучшим за последние 5 лет. В 2020 году для россиян приготовили сразу несколько новинок.
Фото: Chery
Ранее мы писали
Российские дилеры Chery начали принимать заказы на новую комплектацию Elite Plus большого кроссовера Tiggo ...Читать далее
В прошлом году в России было продано 6 358 новых автомобилей Chery (+28% к АППГ). Основными драйверами роста стали новые для нашего рынка кроссоверы Tiggo 7 и Tiggo 4. На их долю пришлось 82% всех продаж марки. В декабре дилеры Chery реализовали 831 автомобиль – больше чем когда-либо за последние 5 лет. Продажи российского онлайн-магазина Chery пока невелики – всего 276 автомобилей за год, но по сравнению с 2018 годом увеличились на 12%. При этом только в декабре было подано 180 онлайн-заявок на резервирование кроссоверов, часть из которых будет учтена уже в продажах первого квартала 2020 года.
Chery продолжает развивать дилерскую сеть, с акцентом на монобрендовые автосалоны. В 2019 году в России открылось 28 новых дилерских центров китайской марки. В плане на 2020 год – расширение дилерской сети в центральной части России.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Chery Tiggo 5: китайская логика
15.02.2017, 07:41
Тест Chery Tiggo: китайская вишенка
28.03.2014, 09:48
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Chery Tiggo 5: китайская логика
15.02.2017, 07:41
Тест Chery Tiggo: китайская вишенка
28.03.2014, 09:48
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Доброго времени суток. Хочу купить того т11 фл. Кто подскажет, как она после 7 лет. Кузов быстро Гниет?
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве