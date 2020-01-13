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13 января 2020, 18:08

Chery привезет в 2020 году в Россию три новинки

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Фото: Chery
В 2019 году российские дилеры Chery реализовали 6,3 тыс. автомобилей, что на 28% больше показателей предыдущего года. Декабрьский результат стал лучшим за последние 5 лет. В 2020 году для россиян приготовили сразу несколько новинок.
Chery привезет в 2020 году в Россию три новинки

Фото: Chery

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Первым на российский рынок выйдет флагманский кроссовер Tiggo 8. Нам предложат переднеприводную версию с 2,0-литровым турбомотором мощностью 170 лошадиных сил и вариатором. Продажи должны начаться в марте. Во втором квартале кроссовер Tiggo 4 получит новую, пятую по счету комплектацию. В третьем квартале отечественным покупателям предложат кроссовер Tiggo 7 Pro – более мощную версию Tiggo 7 второго поколения. Под конец года россиян ждет еще одна новинка – Tiggo 2 Pro.

В прошлом году в России было продано 6 358 новых автомобилей Chery (+28% к АППГ). Основными драйверами роста стали новые для нашего рынка кроссоверы Tiggo 7 и Tiggo 4. На их долю пришлось 82% всех продаж марки. В декабре дилеры Chery реализовали 831 автомобиль – больше чем когда-либо за последние 5 лет. Продажи российского онлайн-магазина Chery пока невелики – всего 276 автомобилей за год, но по сравнению с 2018 годом увеличились на 12%. При этом только в декабре было подано 180 онлайн-заявок на резервирование кроссоверов, часть из которых будет учтена уже в продажах первого квартала 2020 года.

Chery продолжает развивать дилерскую сеть, с акцентом на монобрендовые автосалоны. В 2019 году в России открылось 28 новых дилерских центров китайской марки. В плане на 2020 год – расширение дилерской сети в центральной части России.


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Форум Chery Tiggo (Т11)
Доброго времени суток. Хочу купить того т11 фл. Кто подскажет, как она после 7 лет. Кузов быстро Гниет?
Роман
Форум Chery B14
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
андрей
Форум Chery Amulet, Flagcloud (А15)
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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Chery привезет в 2020 году в Россию три новинки
{{material_128448}}Первым на российский рынок выйдет флагманский кроссовер Tiggo 8. Нам предложат переднеприводную версию с 2,0-литровым турбомотором мощностью 170 лошадиных сил и вариатором. Продажи должны начаться в марте. Во втором квартале кроссовер Tiggo 4 получит новую, пятую по счету комплектацию. В третьем квартале отечественным покупателям предложат кроссовер Tiggo 7 Pro – более мощную версию Tiggo 7 второго поколения. Под конец года россиян ждет еще одна новинка – Tiggo 2 Pro.В прошлом году в России было продано 6 358 новых автомобилей Chery (+28% к АППГ). Основными драйверами роста стали новые для нашего рынка кроссоверы Tiggo 7 и Tiggo 4. На их долю пришлось 82% всех продаж марки. В декабре дилеры Chery реализовали 831 автомобиль – больше чем когда-либо за последние 5 лет. Продажи российского онлайн-магазина Chery пока невелики – всего 276 автомобилей за год, но по сравнению с 2018 годом увеличились на 12%. При этом только в декабре было подано 180 онлайн-заявок на резервирование кроссоверов, часть из которых будет учтена уже в продажах первого квартала 2020 года.Chery продолжает развивать дилерскую сеть, с акцентом на монобрендовые автосалоны. В 2019 году в России открылось 28 новых дилерских центров китайской марки. В плане на 2020 год – расширение дилерской сети в центральной части России.
2020-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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