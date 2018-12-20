20 декабря 2018, 17:03

Chery привезет в Россию кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7

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Компания Chery рассказала о своих планах в России на 2019 год. В первом квартале следующего года начнутся продажи флагманского вседорожника Tiggo 7, а компактный кроссовер Tiggo 4 выведут на рынок ближе к лету.
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  Chery привезет в Россию кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7 Chery Chery привезет в Россию кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7 Chery Chery привезет в Россию кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7 Chery Chery привезет в Россию кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7 Chery Chery привезет в Россию кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7
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Оба кроссовера построены на одной модульной платформе T1X, которая вобрала в себя технологии Chery, Jaguar Land Rover и Qoros. Ширина колесной базы Tiggo 4 составляет 2 630 мм, а Tiggo 7 – 2 670 мм.
 
Имя Tiggo 4 предназначено для экспортных рынков. В Китае кроссовер продается как Tiggo 5x. Его габаритные размеры: длина – 4 338 мм, ширина – 1 830 мм, высота – 1 645 мм. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. или 2,0-литровым «атмосферником» с отдачей 122 л.с. Коробки передач: 6-ступенчатая МКПП Aisin или «робот» Getrag с двойным сцеплением. Привод – только передний.

Кроссовер Tiggo имеет 4 505 мм в длину, 1 837 мм в ширину и 1 670 мм в высоту. В моторную гамму входит та же 1,5-литровая «турбочетверка», только доступна она в двух вариантах мощности: 147 и 152 л.с. Полный привод не предусмотрен. Комплектации и цены пока не называются.

Сейчас в салонах российских дилеров Chery представлены три модели: полноразмерный кроссовер Tiggo 5 (от 977 000 рублей), среднеразмерный Tiggo 3 (от 859 900 рублей) и компактный Tiggo 2 (от 673 000 рублей). С января по ноябрь 2018 года в России было реализовано 4 987 автомобилей Chery.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chery Tiggo (Т11)
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
romabest
Форум Chery Amulet, Flagcloud (А15)
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
Сёрга
Форум Chery M11
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
геннадий
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Chery привезет в Россию кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7
{{material_123358}}Оба кроссовера построены на одной модульной платформе T1X, которая вобрала в себя технологии Chery, Jaguar Land Rover и Qoros. Ширина колесной базы Tiggo 4 составляет 2 630 мм, а Tiggo 7 – 2 670 мм. Имя Tiggo 4 предназначено для экспортных рынков. В Китае кроссовер продается как Tiggo 5x. Его габаритные размеры: длина – 4 338 мм, ширина – 1 830 мм, высота – 1 645 мм. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. или 2,0-литровым «атмосферником» с отдачей 122 л.с. Коробки передач: 6-ступенчатая МКПП Aisin или «робот» Getrag с двойным сцеплением. Привод – только передний.Кроссовер Tiggo имеет 4 505 мм в длину, 1 837 мм в ширину и 1 670 мм в высоту. В моторную гамму входит та же 1,5-литровая «турбочетверка», только доступна она в двух вариантах мощности: 147 и 152 л.с. Полный привод не предусмотрен. Комплектации и цены пока не называются.Сейчас в салонах российских дилеров Chery представлены три модели: полноразмерный кроссовер Tiggo 5 (от 977 000 рублей), среднеразмерный Tiggo 3 (от 859 900 рублей) и компактный Tiggo 2 (от 673 000 рублей). С января по ноябрь 2018 года в России было реализовано 4 987 автомобилей Chery.
2018-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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