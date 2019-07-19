19 июля 2019, 16:57
Chery привезет в Россию новую премиальную марку Exeed
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Компания Chery планирует вывести на российский рынок новый бренд Exeed, выпускающий роскошные кроссоверы. Новый Exeed TX, по размерам близкий к Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Outlander, может появиться в отечественных дилерских центрах уже в 2020 году.
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Кроссовер Exeed TX дебютировал осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Правда, тогда автомобиль еще сохранял «родовую фамилию». Его представили как Chery Exeed TX. Габаритная длина модели составляет 4 690 мм. Ее ближайшими «одноклассниками» являются Mitsubishi Outlander (4 695 мм) и Hyundai Santa Fe (4 770 мм). У Exeed TX есть также длиннобазная модификация - Exeed TXL (4 775 мм), которая отличается более просторным вторым рядом сидений.
Под капотом Exeed TX находится 1,6-литровый турбомотор TGDI мощностью 197 л.с., который сочетается с 7-ступенчатым «роботом». Привод может быть как передним, так и полным. Разгон до первой «сотни» занимает не более 10,5 секунд. В список оснащения входят 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, панорамная крыша, информационно-развлекательная система с 10-дюймовым экраном, светодиодные фары и двухзонный «климат». В Китае кроссовер Exeed TX стоит минимум 18 000 долларов или чуть более 1,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
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