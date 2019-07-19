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19 июля 2019, 16:57

Chery привезет в Россию новую премиальную марку Exeed

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Компания Chery планирует вывести на российский рынок новый бренд Exeed, выпускающий роскошные кроссоверы. Новый Exeed TX, по размерам близкий к Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Outlander, может появиться в отечественных дилерских центрах уже в 2020 году.
Chery привезет в Россию новую премиальную марку Exeed
Chery привезет в Россию новую премиальную марку Exeed
Chery привезет в Россию новую премиальную марку Exeed
Chery привезет в Россию новую премиальную марку Exeed
Chery привезет в Россию новую премиальную марку Exeed
Chery привезет в Россию новую премиальную марку Exeed
Chery привезет в Россию новую премиальную марку Exeed
Chery привезет в Россию новую премиальную марку Exeed
Chery привезет в Россию новую премиальную марку Exeed
Chery привезет в Россию новую премиальную марку Exeed
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Марка премиальных автомобилей Exeed появилась на китайском рынке в 2018 году. Концерн Chery решил побороться за любовь покупателей в этом сегменте с брендом Lynk & Co, который принадлежит другому китайскому автогиганту Geeely и с Wey, входящим в «семью» Great Wall. Но как и в случае с маркой Lynk & Co, Exeed не был лишен экспортных амбиций. Сейчас роскошный кроссовер Exeed TX приступил к завоеванию ближневосточного рынка. На очереди – Россия.

Кроссовер Exeed TX дебютировал осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Правда, тогда автомобиль еще сохранял «родовую фамилию». Его представили как Chery Exeed TX. Габаритная длина модели составляет 4 690 мм. Ее ближайшими «одноклассниками» являются Mitsubishi Outlander (4 695 мм) и Hyundai Santa Fe (4 770 мм). У Exeed TX есть также длиннобазная модификация - Exeed TXL (4 775 мм), которая отличается более просторным вторым рядом сидений.

Под капотом Exeed TX находится 1,6-литровый турбомотор TGDI мощностью 197 л.с., который сочетается с 7-ступенчатым «роботом». Привод может быть как передним, так и полным. Разгон до первой «сотни» занимает не более 10,5 секунд. В список оснащения входят 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, панорамная крыша, информационно-развлекательная система с 10-дюймовым экраном, светодиодные фары и двухзонный «климат». В Китае кроссовер Exeed TX стоит минимум 18 000 долларов или чуть более 1,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. 

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Форум Chery Tiggo (Т11)
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
romabest
Форум Chery Amulet, Flagcloud (А15)
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
Сёрга
Форум Chery M11
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
геннадий
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Chery привезет в Россию новую премиальную марку Exeed
{{material_126628}}Марка премиальных автомобилей Exeed появилась на китайском рынке в 2018 году. Концерн Chery решил побороться за любовь покупателей в этом сегменте с брендом Lynk & Co, который принадлежит другому китайскому автогиганту Geeely и с Wey, входящим в «семью» Great Wall. Но как и в случае с маркой Lynk & Co, Exeed не был лишен экспортных амбиций. Сейчас роскошный кроссовер Exeed TX приступил к завоеванию ближневосточного рынка. На очереди – Россия.Кроссовер Exeed TX дебютировал осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Правда, тогда автомобиль еще сохранял «родовую фамилию». Его представили как Chery Exeed TX. Габаритная длина модели составляет 4 690 мм. Ее ближайшими «одноклассниками» являются Mitsubishi Outlander (4 695 мм) и Hyundai Santa Fe (4 770 мм). У Exeed TX есть также длиннобазная модификация - Exeed TXL (4 775 мм), которая отличается более просторным вторым рядом сидений.Под капотом Exeed TX находится 1,6-литровый турбомотор TGDI мощностью 197 л.с., который сочетается с 7-ступенчатым «роботом». Привод может быть как передним, так и полным. Разгон до первой «сотни» занимает не более 10,5 секунд. В список оснащения входят 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, панорамная крыша, информационно-развлекательная система с 10-дюймовым экраном, светодиодные фары и двухзонный «климат». В Китае кроссовер Exeed TX стоит минимум 18 000 долларов или чуть более 1,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. 
2019-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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