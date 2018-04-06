6 апреля 2018, 16:05
Chery привезла в Россию особую версию Tiggo 3
Российский офис Chery объявил о начале продаж ограниченной серии Chery Tiggo 3 Limited, тираж которой составляет всего 100 экземпляров. Автомобиль отличается двухцветной черно-белой окраской кузова.
|Chery Tiggo 3 Luxury 1.6 CVT
|1.6 л, 126 л.с
|вариатор
|4419 x 1765 x 1651 мм
|передний
|АИ-95
|909 900 руб
|Все характеристики
Салон отделан комбинацией ткани и экокожи. В список оборудования входит электропакет боковых зеркал (регулировка + подогрев), четыре электростеклоподъемника, две подушки безопасности, обогрев передних сидений, круиз-контроль, кондиционер и информационно-развлекательная система Cloudrive.
По итогам первого квартала нынешнего года, российским дилера Chery удалось реализовать 749 кроссоверов Chery Tiggo 3, то есть ровно в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
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