6 апреля 2018, 16:05

Chery привезла в Россию особую версию Tiggo 3

Российский офис Chery объявил о начале продаж ограниченной серии Chery Tiggo 3 Limited, тираж которой составляет всего 100 экземпляров. Автомобиль отличается двухцветной черно-белой окраской кузова.
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Chery привезла в Россию особую версию Tiggo 3 Chery Tiggo 3
Chery Tiggo 3 Luxury 1.6 CVT
1.6 л, 126 л.с
вариатор
4419 x 1765 x 1651 мм
передний
АИ-95
909 900 руб
Все характеристики
Спец.версия построена на базе топовой комплектации Luxury. Стоимость кроссовера Tiggo 3 Limited (с учетом максимальной скидки) с механической коробкой составляет 779 900 рублей, с вариатором – 829 900 рублей. Лимитированную версию внешне можно узнать по белому кузову с контрастной черной крышей и черным корпусам боковых зеркал, а также черным акцентам на бамперах, кожухе запасного колеса и молдингах. Кроссоверы оснащаются 18-дюймовыми литыми колесными дисками, линзованными фарами головного света, противотуманками и задними парктрониками.

Салон отделан комбинацией ткани и экокожи. В список оборудования входит электропакет боковых зеркал (регулировка + подогрев), четыре электростеклоподъемника, две подушки безопасности, обогрев передних сидений, круиз-контроль, кондиционер и информационно-развлекательная система Cloudrive.

По итогам первого квартала нынешнего года, российским дилера Chery удалось реализовать 749 кроссоверов Chery Tiggo 3, то есть ровно в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
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Форум Chery M11
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
геннадий
Форум Chery Tiggo (Т11)
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Chery привезла в Россию особую версию Tiggo 3
{{params_57337}}Спец.версия построена на базе топовой комплектации Luxury. Стоимость кроссовера Tiggo 3 Limited (с учетом максимальной скидки) с механической коробкой составляет 779 900 рублей, с вариатором – 829 900 рублей. Лимитированную версию внешне можно узнать по белому кузову с контрастной черной крышей и черным корпусам боковых зеркал, а также черным акцентам на бамперах, кожухе запасного колеса и молдингах. Кроссоверы оснащаются 18-дюймовыми литыми колесными дисками, линзованными фарами головного света, противотуманками и задними парктрониками.Салон отделан комбинацией ткани и экокожи. В список оборудования входит электропакет боковых зеркал (регулировка + подогрев), четыре электростеклоподъемника, две подушки безопасности, обогрев передних сидений, круиз-контроль, кондиционер и информационно-развлекательная система Cloudrive.По итогам первого квартала нынешнего года, российским дилера Chery удалось реализовать 749 кроссоверов Chery Tiggo 3, то есть ровно в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
2018-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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