26 ноября 2026, 22:24
Каким получился новый 5-метровый седан Chery Arrizo 9 в стиле Audi A7
Каким получился новый 5-метровый седан Chery Arrizo 9 в стиле Audi A7
В базе китайского ведомства появились данные о Chery Arrizo 9 - седане выше Arrizo 8 Pro. Покатая крыша напоминает Audi A7. Для новинки заявлены два бензиновых мотора; также появится гибрид, но тип коробки пока не раскрыт.
Пятиметровый кузов и колесная база 2900 мм сразу показывают размеры нового Chery Arrizo 9. Сведения о модели появились в базе Министерства промышленности и информатизации КНР (MIIT) в рамках 414-й партии заявок.
Arrizo 9 - новая пятидверная модель, а не рестайлинг Arrizo 8. Седан расположится в линейке выше Arrizo 8 Pro. Серийную версию разработали на основе концепт-кара Arrizo S, который Chery показала на Пекинском автосалоне в апреле 2026 года. Независимые публикации называют новинку флагманом семейства Arrizo.
Дизайн отсылает к Audi A7: сходство заметно в передней части, покатой линии крыши и оформлении задних фонарей. Arrizo 9 немного длиннее и выше Audi A7, а ширина у моделей практически совпадает. Как отмечает CarNewsChina, речь идет о визуальном сходстве, а не о подтвержденном техническом родстве.
Габариты Chery составляют 5000 мм в длину, 1906 мм в ширину и 1506 мм в высоту; у гибридной версии высота указана как 1504 мм. Колесная база - 2900 мм, салон рассчитан на пять мест. Для модели предусмотрены шины 235/45 R18, 235/50 R18 или 235/45 R19. Снаряженная масса составляет 1540 кг у версии 1.6T, 1580-1605 кг у 2.0T и 1680 кг у гибрида.
Покупателю предложат три силовых варианта. Базовый - четырехцилиндровый турбомотор SQRF4J16C объемом 1598 см³ и мощностью 147 кВт, или около 197 л.с. Заявленный средний расход составляет 6,39 л на 100 км, максимальная скорость - 200 км/ч. Двухлитровый двигатель SQRF4J20C развивает 192 кВт, или примерно 257 л.с.; для этой версии указаны расход 6,77 л на 100 км и максимальная скорость 200 км/ч.
Для обеих бензиновых модификаций тип трансмиссии пока не указан. В опубликованных данных MIIT нет значений крутящего момента и разгона до 100 км/ч.
Гибрид HEV не требует зарядки от внешней электросети. Он получил двигатель SQRH4J15 объемом 1499 см³ и мощностью 115 кВт, или около 154 л.с. Заявленный расход по циклу WLTC составляет 5,35 л на 100 км, максимальная скорость - 180 км/ч. Для гибридной версии указана LFP-аккумулятор производства Hubei Yiwei Power.
В заявке для гибридной версии предусмотрена установка лазерного лидара и дополнительного заднего спойлера. Там же упомянуты система регистрации данных о событиях EDR и ABS с компонентами Bosch Automotive Suzhou.
О другой гибридной модели марки можно прочитать в материале о Lepas L8. Ранее также сообщалось о намерении Chery запатентовать технологию управления некоторыми функциями автомобиля сигналами мозга.
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