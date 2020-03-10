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10 марта 2020, 17:56

Chery сертифицировала в России кроссовер Exeed TXL

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Фото: Chery
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Exeed TXL, который представляет собой длиннобазную версию Exeed TX. По размерам новинка близка к Mitsubishi Pajero Sport, Kia Sorento Prime или Hyundai Santa Fe.
Chery сертифицировала в России кроссовер Exeed TXL

Фото: Chery

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Суббренд Exeed создан компанией Chery для автомобилей с более богатым оснащением. Кроссовер Exeed TXL - это удлиненная версия модели TX. Расстояние между осями у него на 85 мм больше – 2 800 мм, а габаритная длина достигает 4 775 мм. При этом в салоне только два ряда сидений. Третий недоступен даже в качестве опции.

Под капотом Exeed TXL находится 1,6-литровый бензиновый турбомотор TGDI мощностью 186 л.с. (275 Нм), который работает в паре с 7-диапазонной роботизированной преселективной коробкой передач DCT (с двумя сцеплениями). Агрегат можно заправлять 92-м бензином. Привод – передний или полный.

В список доступного оснащения войдут электрорегулировки передних сидений, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, обогрев лобового стекла и руля, электропривод двери багажного отделения и легкосплавные колесные диски диаметром 18 и 19 дюймов. Официальные продажи в России должны стартовать в третьем квартале 2020 года. Подробная информация о ценах и комплектациях появится ближе к этой дате. В Китае Exeed TXL стоит минимум 19,5 тыс. долларов (порядка 1,4 млн рублей).


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Chery сертифицировала в России кроссовер Exeed TXL
{{material_129027}}Суббренд Exeed создан компанией Chery для автомобилей с более богатым оснащением. Кроссовер Exeed TXL - это удлиненная версия модели TX. Расстояние между осями у него на 85 мм больше – 2 800 мм, а габаритная длина достигает 4 775 мм. При этом в салоне только два ряда сидений. Третий недоступен даже в качестве опции.Под капотом Exeed TXL находится 1,6-литровый бензиновый турбомотор TGDI мощностью 186 л.с. (275 Нм), который работает в паре с 7-диапазонной роботизированной преселективной коробкой передач DCT (с двумя сцеплениями). Агрегат можно заправлять 92-м бензином. Привод – передний или полный.В список доступного оснащения войдут электрорегулировки передних сидений, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, обогрев лобового стекла и руля, электропривод двери багажного отделения и легкосплавные колесные диски диаметром 18 и 19 дюймов. Официальные продажи в России должны стартовать в третьем квартале 2020 года. Подробная информация о ценах и комплектациях появится ближе к этой дате. В Китае Exeed TXL стоит минимум 19,5 тыс. долларов (порядка 1,4 млн рублей).
2020-03-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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