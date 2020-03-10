10 марта 2020, 17:56
Chery сертифицировала в России кроссовер Exeed TXL
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Фото: Chery
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Exeed TXL, который представляет собой длиннобазную версию Exeed TX. По размерам новинка близка к Mitsubishi Pajero Sport, Kia Sorento Prime или Hyundai Santa Fe.
Фото: Chery
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Под капотом Exeed TXL находится 1,6-литровый бензиновый турбомотор TGDI мощностью 186 л.с. (275 Нм), который работает в паре с 7-диапазонной роботизированной преселективной коробкой передач DCT (с двумя сцеплениями). Агрегат можно заправлять 92-м бензином. Привод – передний или полный.
В список доступного оснащения войдут электрорегулировки передних сидений, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, обогрев лобового стекла и руля, электропривод двери багажного отделения и легкосплавные колесные диски диаметром 18 и 19 дюймов. Официальные продажи в России должны стартовать в третьем квартале 2020 года. Подробная информация о ценах и комплектациях появится ближе к этой дате. В Китае Exeed TXL стоит минимум 19,5 тыс. долларов (порядка 1,4 млн рублей).
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Добрый вечер.подскажите пожалуто где масса блока управления двигателем.на тигго 08г дв.1.8
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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