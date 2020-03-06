6 марта 2020, 22:22
Chery стала самым продаваемым китайским автомобилем, а Geely самым узнаваемым
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Фото: из открытых источников
В России насчитывается более 626 тысяч автомобилей китайских брендов, что составляет 1,4% от всего автопарка нашей страны. Самой продаваемой маркой стала Chery, а самой узнаваемой — Geely.
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Лидером продаж был назван бренд Chery, на его долю в прошлом году пришлось 168,3 тыс. машин. На втором месте по объему парка – Lifan (152,6 тыс. шт.), на третьем – Great Wall (117,6 тыс. шт.). Напомним, что Great Wall покинул российский рынок. Самым узнаваемым китайским брендом в России стал Geely, правда по российским дорогам ездит немногим более 111,9 тыс. экземпляров. На пятом месте по объему парка Haval с численностью 16,7 тыс. экземпляров.
Как отмечают аналитики, 36,9% (231,4 тыс. шт.) это доля автомобилей в возрасте от 4 до 7 лет. На втором месте автомобили 8-10 лет — 27% (169 тыс. шт.). На третьем старше 10 лет — 24,1% (151,1 тыс. шт.). Доля китайских машин в возрасте до трех лет составляет 12% (75 тыс. шт.).
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Купил бы . Да цену бы пониже
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
По-китайски богато. Даже вариант Standart впечатляет
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