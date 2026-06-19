5,4 метра длины и 3,5 тонны буксировки: Chery Stockman бросает вызов Toyota Hilux и Ford Ranger

19 июня 2026, 07:52
Chery Stockman ломает стереотипы о современных пикапах
Chery Stockman ломает стереотипы о современных пикапах
Chery представила пикап Stockman с дизель-гибридной установкой и внушительными характеристиками. Модель стартует в Австралии, а в Китае выйдет под другим именем. Почему этот запуск важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся, что изменится для автолюбителей уже в ближайшее время.
Для российских автолюбителей новость о выходе Chery Stockman на мировой рынок может стать сигналом к переменам в сегменте пикапов. В условиях, когда привычные бренды сокращают свое присутствие, появление новой модели с гибридной технологией и дизельным мотором открывает дополнительные возможности для тех, кто ищет современный и экономичный коммерческий транспорт.
Chery официально представила свой новый пикап Stockman, который ориентирован на глобальный рынок и первым появится в Австралии. Ранее эта модель была известна под кодовым именем KP31, а в Китае она будет продаваться как Rely P3X. Такой подход к неймингу подчеркивает стратегию компании по адаптации продукта под разные рынки и предпочтения покупателей.
Габариты Stockman внушают уважение: длина 5450 мм, ширина 1920 мм, высота 1925 мм. Грузоподъемность достигает 1 тонны, а максимальная масса буксируемого прицепа - 3,5 тонны. Это делает новинку конкурентоспособной не только среди легких коммерческих автомобилей, но и среди полноразмерных пикапов, которые востребованы в строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг.
Главная техническая особенность - параллельная гибридная система на базе 2,5-литрового турбодизеля мощностью 286 л.с. Полная мощность установки пока не раскрывается, однако известно, что автомобиль способен проехать до 100 км исключительно на электротяге. Такой запас хода в электрическом режиме может быть особенно полезен для городских поездок и работы в зонах с ограничениями по выбросам.
Интересно, что Chery делает ставку на Австралию как на стартовый рынок для Stockman. Это объясняется высоким спросом на пикапы в регионе и лояльностью местных покупателей к новым технологиям. В Китае же модель выйдет под именем Rely P3X, что позволяет компании гибко реагировать на особенности локальных рынков. Подобная стратегия уже встречалась у других производителей: например, недавно Mitsubishi представила новый внедорожник Montero для США, о чем подробно рассказывалось в материале о смене поколения легендарного Pajero.
Chery Stockman может заинтересовать не только профессионалов, но и частных владельцев, которым важны универсальность и экономичность. Важно отметить, что ранее компания уже прекращала продажи некоторых моделей в России, например, кроссовера Tiggo 8 Pro Max, что может указывать на смену приоритетов в продуктовой линейке бренда.
В целом, запуск Stockman - это не просто очередная новинка, а попытка Chery занять нишу, где сочетаются современные технологии, высокая грузоподъемность и экономичность. Для российского рынка это может стать примером того, как китайские производители быстро реагируют на мировые тренды и предлагают решения, которые раньше были доступны только у крупных западных брендов. Если судить по представленным характеристикам, Stockman способен конкурировать с признанными лидерами сегмента и задавать новые стандарты для гибридных пикапов.
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