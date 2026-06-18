Chery Stockman: первый китайский гибридный пикап с дизелем. Что он может и когда ждать в России?

Chery Stockman: первый дизельный гибридный пикап из Китая выходит на мировой рынок

Chery Stockman - новый пикап с дизель-электрической гибридной установкой, который способен проехать до 170 км на электротяге. Модель удивляет не только техническими решениями, но и внедорожными возможностями. Почему этот автомобиль может изменить рынок и что еще скрывает новинка - разбираемся подробно.

Chery Stockman - новый пикап с дизель-электрической гибридной установкой, который способен проехать до 170 км на электротяге. Модель удивляет не только техническими решениями, но и внедорожными возможностями. Почему этот автомобиль может изменить рынок и что еще скрывает новинка - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о появлении Chery Stockman может стать настоящим сигналом перемен: впервые на рынке появляется серийный китайский пикап с гибридной системой на базе дизельного двигателя. Это не просто очередная новинка - речь идет о попытке изменить привычные представления о возможностях рамных внедорожников и о том, как дизельные технологии могут сочетаться с электротягой.

Chery Stockman, как сообщает Autohome, готовится к международному дебюту в конце 2026 года, поэтому не исключено, что уже в следующем году новинку привезут в Россию. Главная особенность пикапа - гибридная силовая установка, в которую входит 2,5-литровый дизель с двойным турбонаддувом мощностью 282 л.с. и электромоторы. По заявлению производителя, на одной только электротяге пикап способен преодолеть до 170 км - показатель, который редко встречается даже среди легковых гибридов. Это открывает новые сценарии использования: от городских поездок до длительных маршрутов без необходимости частой подзарядки.

Внедорожные качества Stockman не уступают классическим моделям: рама, механическая раздаточная коробка с понижающей передачей, три блокировки дифференциалов (передний, центральный и задний) - все это подчеркивает серьезный подход к проходимости. Грузоподъемность в 1 тонну и возможность буксировки до 3,5 тонн делают новинку конкурентоспособной не только среди гибридов, но и среди традиционных дизельных пикапов.

Внутри Chery Stockman предлагает современный набор опций: двухэкранная мультимедийная система, кожаный руль, электронный селектор передач, панорамная крыша, подогрев сидений и климат-контроль. Интерьер выполнен в духе последних тенденций китайского автопрома - максимум цифровизации и комфорта. Такой подход уже доказал свою эффективность: китайские пикапы занимают более половины мирового рынка, и Stockman явно нацелен укрепить эти позиции.

Интересно, что Chery Stockman не стал первым в мире дизель-электрическим гибридом. Ранее подобные технологии применялись в Volvo V60 (2013-2017 годы), где использовался 2,4-литровый дизель и электромотор с возможностью движения только на электричестве. Mercedes-Benz также выпускал дизельные гибриды, наиболее известен E-Class E300de, а Audi внедряла такую систему в Q7 e-tron. Однако среди китайских производителей серийных дизельных гибридов до сих пор не было.

Chery, крупнейший экспортер автомобилей из КНР, делает ставку на международные рынки, в том числе рассматривает возможность выхода в США. Такой шаг может изменить расстановку сил в сегменте пикапов, где традиционно доминируют американские и японские бренды. Важно отметить, что интерес к пикапам с необычными трансмиссиями растет: например, недавно на рынке появилась модель с механической коробкой передач, о которой подробно рассказывалось в материале о снижении цены на GWM Poer.

Если рассматривать перспективы, Chery Stockman может стать отправной точкой для развития дизельных гибридов в массовом сегменте. Ставка на сочетание дизеля и электротяги позволяет не только снизить расход топлива, но и повысить автономность, что особенно актуально для регионов с недостаточно развитой зарядной инфраструктурой. Важно и то, что гибридные пикапы способны заинтересовать не только частных владельцев, но и коммерческие предприятия, которым важна универсальность и экономичность. В целом, появление Stockman может указывать на новый этап в развитии утилитарных автомобилей, где гибридные технологии становятся не экзотикой, а рабочим инструментом.