Что выбрать: китайский кроссовер Chery Tiggo 4 с современными технологиями или российский универсал Lada Vesta SW Cross для повседневных поездок

10 февраля 2026, 13:46
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross - два популярных варианта для российских водителей. В статье разбираются ключевые отличия в дизайне, комфорте, технических характеристиках и особенностях обслуживания, которые могут повлиять на ваш выбор.
Вопрос выбора между Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross сегодня актуален как никогда. Российский рынок переживает трансформацию, и автолюбители все чаще сталкиваются с дилеммой: отдать предпочтение проверенной отечественной модели или выбрать современные решения из Китая. Оба автомобиля имеют заметные различия по ряду параметров, и различия этих характеристик проявляются при ежедневной эксплуатации.
Дизайн и восприятие
Chery Tiggo 4 сразу выделяется на дороге благодаря выразительному и динамичному облику. Гармоничные пропорции, стремительные линии кузова и спортивные акценты создают современный и уверенный образ. Особенно эффектно выглядит версия с кроссовыми элементами, которая подчеркивает универсальность модели как для города, так и для загородных поездок. Внимание к деталям — от аккуратных линий дверей до стильных световых приборов — формирует целостное и завершенное впечатление.
Lada Vesta SW Cross, напротив, делает ставку на прагматичность и функциональность. Её дизайн сочетает в себе черты универсала и кроссовера: пластиковый обвес по периметру кузова и увеличенный клиренс намекают на готовность к плохим дорогам. Внешность автомобиля неброская, но солидная и внушающая доверие. Такой практичный подход особенно ценят те, кто ищет надёжного и функционального «рабочего коня» на каждый день.
Ключевое отличие: Tiggo 4 стремится привлечь внимание современным дизайном, а Vesta SW Cross — предложить проверенное и утилитарное решение.
Салон и комфорт
Внутри Chery Tiggo 4 встречает водителей и пассажиров современным интерьером. Здесь продумана эргономика, использованы удобные материалы, посадка и пространство рассчитаны на долгие поездки без усталости. Багажник отличается продуманной формой и вместительностью, что особенно важно для семейного отдыха и любителей путешествий.
Салон Lada Vesta SW Cross более сдержан. Здесь все подчинено идее практичности: материалы рассчитаны на износ, оформление лаконичное. Пространства достаточно, но уюта и современных решений меньше, чем у конкурента. Такой подход подойдет тем, кто не гонится за излишествами, ценит простоту и надежность.
Поведение на дороге
Chery Tiggo 4 приятно удивляет мягкой и энергоёмкой подвеской. Российские дороги с их ямами и выбоинами не становятся для него проблемой: кроссовер уверенно гасит неровности, а высокий клиренс позволяет не бояться проселков. В салоне сохраняется тишина, вибрации минимальны, что обеспечивает комфорт даже в длительных поездках. Управляемость остаётся предсказуемой и не зависит от степени загрузки автомобиля.
Vesta SW Cross, несмотря на адаптацию к отечественным условиям, настроена более жёстко. На серьёзных неровностях удары ощутимее передаются на кузов и кресла, особенно при полной загрузке. Подвеска хорошо справляется с мелкими дефектами покрытия, однако в целом страдает плавность хода. С другой стороны, этот автомобиль стабилен и понятен в управлении, что важно для тех, кто ценит предсказуемость на дороге.
Модельный ряд и технические параметры
Chery Tiggo представлен сразу несколькими версиями: Tiggo 4 — компактный кроссовер для города, Tiggo 7 — более просторный вариант для дальних поездок, Tiggo 8 — флагман с элегантными рядами сидений и премиальным оснащением. Все модели оснащены современным моторам.
Lada Vesta предлагает классический седан, универсал и кросс-версию SW Cross. Последняя ориентирована на тех, кто ищет универсал с элементами внедорожника. Двигатели — проверенные временем, умеренный расход топлива, багажник достаточно вместителен для семейных нужд.
Сервис и эксплуатация
Chery Tiggo 4 выигрывает в вопросе стоимости владения в первые годы. Современные двигатель и подвеска требуют минимального вмешательства, а расходные материалы доступны по цене. Официальные дилеры предлагают прозрачные условия гарантии и сервиса, что также положительно влияет на цену при перепродаже. Владелец экономит время на обслуживании и может рассчитывать на безотказную работу автомобиля.
Vesta SW Cross, напротив, требует более частого внимания к ходовой части, особенно после пробега в 50–70 тысяч километров. Ремонт подвески и коробки передач, даже если он выполняется в неофициальных сервисах, сопряжен со значительными затратами и временем. Хотя гарантия присутствует, условия её обслуживания более строгие, а список официальных процедур может быть ограничен.
Кому подойдет какая модель
Chery Tiggo 4 – выбор для тех, кто ценит комфорт, современные технологии и универсальность. Семья оценит просторный салон и багажник, активные водители — энергоемкую подвеску, любители новых решений — продвинутую электронику.
Lada Vesta SW Cross – вариант для прагматиков. Здесь важны цена, простота обслуживания и доступность сервисов. Автомобиль подойдет тем, кто ищет надежную машину без излишеств, готовую к ежедневным испытаниям на российских дорогах. Оснащение скромнее, но эксплуатация понятна и выгодна.
В итоге Chery Tiggo 4 выигрывает благодаря широкому комфорту, оснащению и обслуживанию, а Vesta SW Cross остается прочным и доступным выбором для тех, кто ценит простоту и надежность. Выбор зависит от приоритетов: технологичность и комфорт или практичность и экономия.
