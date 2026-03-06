Вместо Chery Tiggo 4 теперь только Tenet: цены и причины исчезновения модели

Chery убрала Tiggo 4 с сайта в России: запасы автомобилей закончились

Chery неожиданно убрал Tiggo 4 с официального сайта в России, оставив покупателей без одной из самых доступных моделей бренда. Почему дилеры распродают остатки, сколько еще осталось машин и что теперь делать тем, кто хотел купить этот кроссовер - разбираемся, что происходит на рынке прямо сейчас.

Российские автолюбители столкнулись с неожиданной новостью: популярный кроссовер Chery Tiggo 4 больше не представлен на официальном сайте бренда в России. Это решение сразу же вызвало вопросы у тех, кто планировал покупку доступного и хорошо зарекомендовавшего себя автомобиля. Теперь на сайте остались только более дорогие модели: Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max, крупный Tiggo 9 и седан Arrizo 8. Для многих это стало сигналом, что рынок снова меняется, а привычные варианты исчезают буквально на глазах.

Как сообщает «Российская газета», исчезновение Chery Tiggo 4 связано с тем, что запасы импортных машин у дилеров практически исчерпаны. На момент публикации в разделе международных моделей значатся всего пять автомобилей 2025 года выпуска и пара экземпляров Tiggo 4 Pro. Это последний шанс для тех, кто еще надеется приобрести этот кроссовер по привычной цене.

Стоимость российского аналога — Tenet T4, который по сути повторяет оригинальный Tiggo 4, — начинается от 2 039 000 рублей за версию с механической коробкой передач и от 2 169 000 рублей за вариант с вариатором. Однако, как отмечают эксперты, спрос на классический Chery Tiggo 4 был стабильно высоким, и многие покупатели не готовы переходить на альтернативы.

Ситуация с исчезновением Tiggo 4 — не единственный случай. В последние месяцы на российском рынке новых автомобилей происходят серьезные перемены: поставки многих моделей приостанавливаются, а дилеры распродают остатки. Причины кроются не только в логистических сложностях, но и в учетной политике самих производителей. Chery уже не первый раз корректирует ассортимент для России, и это напрямую влияет на выбор покупателей. Как отмечают эксперты, подобные шаги могут привести к росту цен на оставшиеся автомобили и усилению конкуренции между водителями за доступные предложения.

Интересно, что аналогичная ситуация наблюдается и у других китайских брендов. Например, недавно эксперты подробно разбирали, почему импорт новых автомобилей Chery в Россию в первые месяцы 2026 года практически остановился — всего 41 машина против тысяч ранее. Подробности и причины этого резкого падения можно найти в материале о резком сокращении поставок Chery .

Для покупателей это означает, что привычные модели могут исчезнуть в любой момент, а выбор становится все более ограниченным. Тем не менее, кто рассчитывает на покупку Chery Tiggo 4, стоит поторопиться: дилеры распродают последние экземпляры, и уже скоро эта модель может стать настоящим дефицитом.