Вместо Chery Tiggo 4 теперь только Tenet: цены и причины исчезновения модели

6 марта 2026, 11:01
Chery убрала Tiggo 4 с сайта в России: запасы автомобилей закончились
Chery убрала Tiggo 4 с сайта в России: запасы автомобилей закончились
Chery неожиданно убрал Tiggo 4 с официального сайта в России, оставив покупателей без одной из самых доступных моделей бренда. Почему дилеры распродают остатки, сколько еще осталось машин и что теперь делать тем, кто хотел купить этот кроссовер - разбираемся, что происходит на рынке прямо сейчас.
Российские автолюбители столкнулись с неожиданной новостью: популярный кроссовер Chery Tiggo 4 больше не представлен на официальном сайте бренда в России. Это решение сразу же вызвало вопросы у тех, кто планировал покупку доступного и хорошо зарекомендовавшего себя автомобиля. Теперь на сайте остались только более дорогие модели: Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max, крупный Tiggo 9 и седан Arrizo 8. Для многих это стало сигналом, что рынок снова меняется, а привычные варианты исчезают буквально на глазах.
Как сообщает «Российская газета», исчезновение Chery Tiggo 4 связано с тем, что запасы импортных машин у дилеров практически исчерпаны. На момент публикации в разделе международных моделей значатся всего пять автомобилей 2025 года выпуска и пара экземпляров Tiggo 4 Pro. Это последний шанс для тех, кто еще надеется приобрести этот кроссовер по привычной цене.
Стоимость российского аналога — Tenet T4, который по сути повторяет оригинальный Tiggo 4, — начинается от 2 039 000 рублей за версию с механической коробкой передач и от 2 169 000 рублей за вариант с вариатором. Однако, как отмечают эксперты, спрос на классический Chery Tiggo 4 был стабильно высоким, и многие покупатели не готовы переходить на альтернативы.
Ситуация с исчезновением Tiggo 4 — не единственный случай. В последние месяцы на российском рынке новых автомобилей происходят серьезные перемены: поставки многих моделей приостанавливаются, а дилеры распродают остатки. Причины кроются не только в логистических сложностях, но и в учетной политике самих производителей. Chery уже не первый раз корректирует ассортимент для России, и это напрямую влияет на выбор покупателей. Как отмечают эксперты, подобные шаги могут привести к росту цен на оставшиеся автомобили и усилению конкуренции между водителями за доступные предложения.
Интересно, что аналогичная ситуация наблюдается и у других китайских брендов. Например, недавно эксперты подробно разбирали, почему импорт новых автомобилей Chery в Россию в первые месяцы 2026 года практически остановился — всего 41 машина против тысяч ранее. Подробности и причины этого резкого падения можно найти в материале о резком сокращении поставок Chery .
Для покупателей это означает, что привычные модели могут исчезнуть в любой момент, а выбор становится все более ограниченным. Тем не менее, кто рассчитывает на покупку Chery Tiggo 4, стоит поторопиться: дилеры распродают последние экземпляры, и уже скоро эта модель может стать настоящим дефицитом.
-
05.03.2026, 13:22
Tenet вошел в тройку лидеров по продажам: 50 тысяч авто за полгода в России
Российский бренд Tenet удивил рынок: за полгода продано 50 тысяч машин, и это только начало. Почему спрос на эти автомобили не падает, какие модели оказались в топе и что ждет покупателей дальше - эксперты объяснили, что происходит на рынке. Мало кто ожидал таких результатов от новой марки.Читать далее
-
05.03.2026, 07:52
Продажи японских авто взлетели, Chery ушел в тень: что изменилось на рынке в феврале 2026
Февраль 2026 года принес неожиданные перемены на российском авторынке: японские бренды показали рекордный рост, а привычные лидеры уступили позиции. Почему Tenet вытеснил Chery, как изменились продажи Lada и что происходит с электрокарами - эксперты объяснили, что ждет покупателей и почему эти перемены важны именно сейчас.Читать далее
-
04.03.2026, 09:32
Цена комфорта: во сколько обойдется содержание популярного кроссовера Chery Tiggo 4
Владельцы Chery Tiggo 4 сталкиваются с неожиданными расходами, которые часто остаются за кадром при покупке. Разбираем, из чего складывается годовая стоимость владения этим популярным внедорожником, и почему важно учитывать не только цену автомобиля, но и все сопутствующие траты.Читать далее
-
01.03.2026, 21:13
Недостатки китайских кроссоверов: реальные жалобы владельцев Chery, Geely и Haval
Популярность китайских кроссоверов в России растет, но вместе с ней увеличивается и число критических отзывов. Мы изучили, какие проблемы чаще всего отмечают владельцы Chery, Geely и Haval, и почему эти нюансы становятся важными при выборе нового автомобиля.Читать далее
-
27.02.2026, 08:28
Mercedes, Chery и Exeed возглавили рейтинг самых подешевевших машин с пробегом
В январе 2026 года сразу три популярных модели резко потеряли в цене на вторичном рынке. Эксперты объяснили, почему это произошло именно сейчас и что ждет рынок дальше. Мало кто знает детали изменений.Читать далее
-
19.02.2026, 20:31
Lada Iskra: почему российская новинка уступает китайским конкурентам
Lada Iskra стартовала с ограниченным тиражом и скромной комплектацией, что сразу вызвало ажиотаж. Китайские аналоги уже доступны в салонах, оснащены автоматическими коробками передач и современными опциями. Почему российская новинка не выдерживает конкуренции - в нашем материале.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
10.02.2026, 13:46
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross - два популярных варианта для российских водителей. В статье разбираются ключевые отличия в дизайне, комфорте, технических характеристиках и особенностях обслуживания, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее
-
02.02.2026, 04:36
Рейтинг Chery: какие модели самые надежные и и выгодные для покупки
Эксперты проанализировали весь модельный ряд Chery, чтобы выделить лучшие варианты по надежности, расходу топлива и стоимости обслуживания. В обзоре - реальные плюсы и минусы, а также советы по выбору подходящей комплектации.Читать далее
-
24.01.2026, 07:31
Tenet T4 2025-2026: опыт эксплуатации и реальные проблемы владельцев
Tenet T4 2025-2026 активно обсуждается среди владельцев: выяснилось, что у модели есть как сильные стороны, так и неожиданные минусы. В материале - реальные отзывы, детали эксплуатации и нюансы, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, что ждет новых владельцев и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
