От ржавого Logan до китайского кроссовера: стоит ли переплачивать за Tiggo 4 Pro в 2026 году

Chery Tiggo 4 Pro: опыт покупки, эксплуатации и доработок

Chery Tiggo 4 Pro в комплектации Action с механикой - реальный опыт покупки через Wildberries и почти 20 000 км пробега. В материале - особенности модели, плюсы и минусы, а также детали эксплуатации и доработок, которые могут быть полезны тем, кто рассматривает покупку нового автомобиля в 2026 году.

Chery Tiggo 4 Pro в комплектации Action с механикой - реальный опыт покупки через Wildberries и почти 20 000 км пробега. В материале - особенности модели, плюсы и минусы, а также детали эксплуатации и доработок, которые могут быть полезны тем, кто рассматривает покупку нового автомобиля в 2026 году.

Покупка нового автомобиля через маркетплейс уже не кажется чем-то необычным, особенно когда речь идет о Chery Tiggo 4 Pro. В 2026 году этот кроссовер продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых вариантов в сегменте доступных городских SUV. Интерес к модели подогревает не только возможность приобрести машину онлайн, но и сочетание современных опций с разумной ценой.

Chery Tiggo 4 Pro в комплектации Action с механической коробкой передач был куплен за 1 826 000 рублей через маркетплейс. Для владельца это первый опыт покупки нового автомобиля и первый опыт онлайн-сделки. Процедура оформления оказалась максимально простой: после заказа на сайте менеджер связался буквально через 20 минут, запросил необходимые документы и держал в курсе всех этапов подготовки машины к выдаче. Самовывоз из московского автосалона занял не больше получаса, что подтверждает - онлайн-покупка автомобиля в России становится все более прозрачной и удобной.

Сравнивая Chery Tiggo 4 Pro с предыдущим Renault Logan 2008 года, которым владел автолюбитель, разница ощущается сразу. Logan, несмотря на замену двигателя и долгий срок службы, уже не отвечал современным требованиям: кузов начал ржаветь, а комфорт и оснащение устарели. В этом контексте переход на новый кроссовер выглядит логичным шагом, особенно если учесть, что Tiggo 4 Pro предлагает высокий уровень оснащения даже в базовой версии.

Технические характеристики модели включают 1,5-литровый двигатель мощностью 113 л.с., 5-ступенчатую механику и разгон до 100 км/ч за 11,5 секунд. Круиз-контроль, высокая посадка, хорошая обзорность и экономичный расход топлива (по бортовому компьютеру - 6,5 л/100 км, фактически - 7,5-8 л/100 км) делают автомобиль привлекательным для ежедневной эксплуатации. Внутри - искусственная кожа, простая в уходе, и мультимедийная система с поддержкой Android Auto. Владелец установил видеорегистратор, транспондер для платных дорог и беспроводной адаптер для смартфона.

В процессе эксплуатации отмечается плавность хода, удобство управления и тишина в салоне на трассе. Система бесключевого доступа, регулировка руля по высоте и вылету, а также современные системы безопасности (ABS, ESP, помощь при старте на подъеме) добавляют уверенности за рулем. Максимальная скорость, до которой разгоняли автомобиль, - 140 км/ч, при этом динамика остается предсказуемой.

Сразу после покупки были проведены доработки: антикоррозийная обработка кузова, установка стальной защиты картера, дополнительных подкрылков и защитной пленки на капот. Для зимы выбран комплект фрикционных шин Cordiant, которые показали себя надежно даже без шипов. Также была улучшена акустика - в задние двери добавили динамики.

Однако не обошлось без нюансов. Некоторая вялость разгона на первых передачах и высокие обороты двигателя на скорости 110 км/ч (3200-3300 об/мин) могут утомлять в дальних поездках. Кроме того, появление новой модификации Tiggo 4 после покупки вызывает легкое разочарование, хотя по совокупности характеристик автомобиль полностью оправдывает ожидания владельца.

Chery Tiggo 4 Pro - пример того, как китайские бренды быстро адаптируются к запросам российского рынка. В 2026 году модель остается одной из самых доступных и оснащенных в своем классе. По данным аналитиков, спрос на кроссоверы с механикой и богатым оснащением стабильно растет, а покупка через маркетплейсы становится все более популярной. Для тех, кто ищет надежный и современный автомобиль за разумные деньги, Tiggo 4 Pro выглядит как рациональный выбор. Важно помнить, что при покупке через интернет стоит внимательно проверять условия сделки и выбирать проверенных продавцов.