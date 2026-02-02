Что выбрать: Chery Tiggo 4 Pro или Haval Jolion — сравниваем размеры, оснащение и особенности для российских дорог

2 февраля 2026, 07:05
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion: сравнение комплектаций, моторов и практичности
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Мы разобрали их ключевые отличия и преимущества, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий и почему этот выбор актуален именно сейчас.
Выбор между Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion становится все более актуальным для российских автолюбителей. Оба кроссовера уверенно держатся в топе продаж, но различия в деталях могут стать решающими при покупке. В условиях, когда рынок новых автомобилей меняется стремительно, важно понимать, какая именно конструкция у этих моделей и на что стоит обратить внимание.
Chery Tiggo 4 Pro – это не просто очередной рестайлинг, а заметное обновление популярного кроссовера, известного в Китае как Tiggo 5x. С 2022 года эта версия доступна и в России, где ее позиционируют как стильный городской автомобиль с акцентом на молодежную аудиторию. Внешний вид стал более выразительным, интерьер – современным и функциональным.
Haval Jolion, напротив, уже успел стать настоящим хитом среди кроссоверов, собираемых в России. В 2021 году модель выпускается под Тулой и быстро завоевала доверие благодаря экономичности, свежему дизайну и достойному обеспечению оборудования. Jolion стабильно входит в число самых продаваемых автомобилей сегмента, что говорит о его востребованности и среди российских водителей.
Габариты и вместимость: что важно – размер или маневренность?
Если рассмотреть размеры, то Haval Jolion заметно крупнее: его длина составляет 4472 мм против 4318 мм у Chery Tiggo 4 Pro. Jolion шире и ниже, колесная база у него на 90 мм больше, что обеспечивает дополнительный комфорт для пассажиров второго ряда. Однако Tiggo 4 Pro выигрывает в маневренности, что особенно ценно в стандартных условиях и на тесных парковках.
Интересно, что, несмотря на разницу в габаритах, объем багажника у Chery Tiggo 4 Pro чуть больше: 340 литров против 337 у Jolion. При сложенных задних сиденьях разница нивелируется, но для ежедневных поездок по городу этот нюанс может иметь значение.
Оснащение и комфорт: тонкости комплектации
Haval Jolion предлагает двухзонный климат-контроль, что редко встречается в этом сегменте зон. Chery Tiggo 4 Pro оснащен стандартным кондиционером, но компенсирует это наличием датчика света, задних парктроников, кожаной отделки руля и рейлингов на крыше. Кроме того, у Tiggo 4 Pro рулевая колонка регулируется по вылету, что позволяет точнее настроить посадку водителя.
Если говорить о зимних опциях, то Chery Tiggo 4 Pro явно ориентирован на российские реалии: уже в базе есть подогрев передних сидений, зеркал, форсунок стеклоомывателя и даже лобового стекла. У Jolion в начальной комплектации подогреваются только сиденья и зеркала, что может быть критично для тех, кто часто сталкивается с суровыми зимами.
Двигатели, трансмиссии и привод: выбор для разных стилей езды
Chery Tiggo 4 Pro доступен с двумя вариантами 1,5-литрового двигателя: 113 и 147 л.с. Покупатель может выбрать между механикой (5- или 6-ступенчатой), вариатором или 6-ступенчатым «роботом». Все версии - исключительно переднеприводные, что влияет на проходимость.
Haval Jolion предлагает чуть более мощные моторы: 143 и 150 л.с. Здесь выбор трансмиссии шире — 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый «робот». Важное преимущество Jolion - наличие полноприводной версии, что делает его более универсальным для поездок по городу и по сложным дорогам.
Подвеска и дорожный просвет: готовность к дорогам
Обе модели оснащены независимой передней подвеской типа McPherson и полунезависимой задней частью. Дорожный просвет у Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion одинаковый - 190 мм, что позволяет уверенно преодолевать не только городские бордюры, но и проселочные участки. Это особенно важно для тех, кто часто выбирается за рамки мегаполиса.
В целом, обе машины адаптированы к условиям ежедневной эксплуатации, но Chery Tiggo 4 Pro делает акцент на богатом оснащении, а Haval Jolion - на универсальности и возможности выбрать полный привод.
Итоги: что выбрать
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion — это два кроссовера, которые во многом похожи, но каждый из них предлагает свои уникальные преимущества. Tiggo 4 Pro подойдет тем, кто ценит маневренность, расширенный набор зимних опций и современный дизайн. Jolion также выигрывает за счет большего пространства, полного электронного привода и продуманного оснащения для дальних поездок.
В обычном расчете выбор между моделями моделей зависит от личных предпочтений и условий эксплуатации. Оба автомобиля заслуживают внимания, особенно если рассматривать не только базовые, но и более богатые комплектации, где раскрываются все их сильные стороны.
Ранее 110km писал о том, что производство кроссоверов Omoda C5 стартует на бывшем заводе GM в Шушарах уже в 2026 году — как это повлияет на цены и конкуренцию.
Похожие материалы Чери, Хавейл
-
02.02.2026, 07:49
Производство Haval Jolion в России: где собирают популярный кроссовер и степень локализации
Haval Jolion уверенно занимает лидирующие позиции среди китайских кроссоверов в России. Модель собирают на современном заводе в Узловой, что позволяет адаптировать комплектации под местные условия и спрос. Разбираемся, почему это важно для покупателей.Читать далее
-
01.02.2026, 19:36
Какие кроссоверы Haval выбирают в России: плюсы, минусы, нюансы
Китайские кроссоверы Haval уверенно закрепились в топе продаж, предлагая широкий выбор для разных водителей. В материале - разбор сильных и слабых сторон каждой модели, чтобы не ошибиться с покупкой.Читать далее
-
01.02.2026, 06:55
Сравнение Москвич 3 и Haval Jolion: особенности, отличия и нюансы выбора
Москвич 3 и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто выбирают для города и трассы. Мы разобрали их ключевые отличия в дизайне, оснащении и поведении на дороге, чтобы вы могли принять взвешенное решение.Читать далее
-
30.01.2026, 20:38
Ресурс двигателей Haval: реальные цифры пробега и типичные проблемы в России
Насколько долговечны двигатели Haval в российских условиях? Мы изучили опыт владельцев с пробегом за 300 000 км, чтобы понять, какие моторы служат дольше, а какие требуют особого внимания. В материале - только факты и практические выводы.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
30.01.2026, 12:07
Сравнение Haval Jolion и Nissan Qashqai: ключевые отличия и оценки владельцев
Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Nissan Qashqai - оказались в центре внимания автолюбителей. Мы разобрали их по характеристикам, отзывам и реальным оценкам, чтобы понять, какой из них сегодня выгоднее и практичнее для российских дорог.Читать далее
-
30.01.2026, 07:28
Сколько реально стоит владение Haval Jolion: подробный расчет расходов за 5 лет
Аналитики подсчитали, во сколько обойдется содержание Haval Jolion за пять лет эксплуатации в столичном регионе. В расчетах учтены все ключевые статьи расходов, включая топливо, страховку, обслуживание и налоги. Итоговая сумма может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
29.01.2026, 20:29
Haval Jolion после 100 000 км: что происходит с кроссовером на большом пробеге
Haval Jolion с пробегом свыше 100 000 км - редкий случай на российском рынке. В материале - честный разбор всех плюсов и минусов, неожиданные поломки, стоимость обслуживания и детали, которые могут удивить владельцев.Читать далее
-
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
-
28.01.2026, 07:33
15 новых кроссоверов до 3 млн рублей: актуальные предложения на рынке
В 2026 году цены на автомобили в России резко выросли из-за изменений в налогах и утилизационном сборе. Однако на рынке все еще можно найти 15 новых кроссоверов иностранных брендов дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, какие модели доступны и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
