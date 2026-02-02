Что выбрать: Chery Tiggo 4 Pro или Haval Jolion — сравниваем размеры, оснащение и особенности для российских дорог

Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion: сравнение комплектаций, моторов и практичности

Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Мы разобрали их ключевые отличия и преимущества, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий и почему этот выбор актуален именно сейчас.

Выбор между Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion становится все более актуальным для российских автолюбителей. Оба кроссовера уверенно держатся в топе продаж, но различия в деталях могут стать решающими при покупке. В условиях, когда рынок новых автомобилей меняется стремительно, важно понимать, какая именно конструкция у этих моделей и на что стоит обратить внимание.

Фото: Chery

Chery Tiggo 4 Pro – это не просто очередной рестайлинг, а заметное обновление популярного кроссовера, известного в Китае как Tiggo 5x. С 2022 года эта версия доступна и в России, где ее позиционируют как стильный городской автомобиль с акцентом на молодежную аудиторию. Внешний вид стал более выразительным, интерьер – современным и функциональным.

Haval Jolion, напротив, уже успел стать настоящим хитом среди кроссоверов, собираемых в России. В 2021 году модель выпускается под Тулой и быстро завоевала доверие благодаря экономичности, свежему дизайну и достойному обеспечению оборудования. Jolion стабильно входит в число самых продаваемых автомобилей сегмента, что говорит о его востребованности и среди российских водителей.

Габариты и вместимость: что важно – размер или маневренность?

Если рассмотреть размеры, то Haval Jolion заметно крупнее: его длина составляет 4472 мм против 4318 мм у Chery Tiggo 4 Pro. Jolion шире и ниже, колесная база у него на 90 мм больше, что обеспечивает дополнительный комфорт для пассажиров второго ряда. Однако Tiggo 4 Pro выигрывает в маневренности, что особенно ценно в стандартных условиях и на тесных парковках.

Интересно, что, несмотря на разницу в габаритах, объем багажника у Chery Tiggo 4 Pro чуть больше: 340 литров против 337 у Jolion. При сложенных задних сиденьях разница нивелируется, но для ежедневных поездок по городу этот нюанс может иметь значение.

Оснащение и комфорт: тонкости комплектации

Haval Jolion предлагает двухзонный климат-контроль, что редко встречается в этом сегменте зон. Chery Tiggo 4 Pro оснащен стандартным кондиционером, но компенсирует это наличием датчика света, задних парктроников, кожаной отделки руля и рейлингов на крыше. Кроме того, у Tiggo 4 Pro рулевая колонка регулируется по вылету, что позволяет точнее настроить посадку водителя.

Если говорить о зимних опциях, то Chery Tiggo 4 Pro явно ориентирован на российские реалии: уже в базе есть подогрев передних сидений, зеркал, форсунок стеклоомывателя и даже лобового стекла. У Jolion в начальной комплектации подогреваются только сиденья и зеркала, что может быть критично для тех, кто часто сталкивается с суровыми зимами.

Двигатели, трансмиссии и привод: выбор для разных стилей езды

Chery Tiggo 4 Pro доступен с двумя вариантами 1,5-литрового двигателя: 113 и 147 л.с. Покупатель может выбрать между механикой (5- или 6-ступенчатой), вариатором или 6-ступенчатым «роботом». Все версии - исключительно переднеприводные, что влияет на проходимость.

Haval Jolion предлагает чуть более мощные моторы: 143 и 150 л.с. Здесь выбор трансмиссии шире — 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый «робот». Важное преимущество Jolion - наличие полноприводной версии, что делает его более универсальным для поездок по городу и по сложным дорогам.

Подвеска и дорожный просвет: готовность к дорогам

Обе модели оснащены независимой передней подвеской типа McPherson и полунезависимой задней частью. Дорожный просвет у Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion одинаковый - 190 мм, что позволяет уверенно преодолевать не только городские бордюры, но и проселочные участки. Это особенно важно для тех, кто часто выбирается за рамки мегаполиса.

В целом, обе машины адаптированы к условиям ежедневной эксплуатации, но Chery Tiggo 4 Pro делает акцент на богатом оснащении, а Haval Jolion - на универсальности и возможности выбрать полный привод.

Итоги: что выбрать

Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion — это два кроссовера, которые во многом похожи, но каждый из них предлагает свои уникальные преимущества. Tiggo 4 Pro подойдет тем, кто ценит маневренность, расширенный набор зимних опций и современный дизайн. Jolion также выигрывает за счет большего пространства, полного электронного привода и продуманного оснащения для дальних поездок.

В обычном расчете выбор между моделями моделей зависит от личных предпочтений и условий эксплуатации. Оба автомобиля заслуживают внимания, особенно если рассматривать не только базовые, но и более богатые комплектации, где раскрываются все их сильные стороны.

