Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 16:56

Chery Tiggo 4 Pro: особенности, плюсы и минусы нового кроссовера 2023 года

Сбалансированный, практичный, но со странностями: полный разбор популярного китайского внедорожника Chery Tiggo 4 Pro

Chery Tiggo 4 Pro выделяется современным дизайном, высоким клиренсом и экономичным расходом топлива. Владелец делится личными впечатлениями, отмечая как сильные стороны, так и спорные моменты в работе вариатора. Почему этот кроссовер может стать удачным выбором - в материале.

Этот кроссовер сразу обращает на себя внимание динамичными линиями кузова и высоким дорожным просветом, что особенно актуально для российских дорог. Внутри салон радует комфортом и качественной шумоизоляцией, особенно после доработки арок — теперь даже на скорости до 100 км/ч можно спокойно разговаривать, не повышая голос.

Владелец планирует дополнительно обработать пол и двери для еще большего акустического комфорта. Музыкальная система в базовой комплектации приятно удивляет — по качеству она превосходит ту, что была в предыдущем автомобиле. Экономичность также становится одним из ключевых плюсов: расход топлива в городе составляет около 9–11 литров в зависимости от манеры вождения, а на трассе — примерно 7 литров. Высокий клиренс позволяет не беспокоиться о бордюрах и поребриках, которые раньше часто оставляли следы на бампере.

Практичность проявляется и в большом количестве мест для хранения вещей, что удобно для повседневной эксплуатации. На скоростях до 150 км/ч автомобиль уверенно держит дорогу, однако при превышении этого порога появляется ощущение неуверенности. Надежность модели подтверждается опытом эксплуатации с большим пробегом без серьезных проблем.

Однако не обходится и без нюансов. При плавном старте на скорости 13–14 км/ч иногда ощущается толчок — официальные сервисы объясняют это особенностью работы вариатора, а не неисправностью. В пробках этот момент может раздражать, и пока решение проблемы не найдено. Складывается впечатление, что дилеры не спешат устранять этот недостаток, если он не приводит к полной остановке автомобиля.

В целом, этот кроссовер производит впечатление сбалансированного и надежного автомобиля, особенно если сравнивать его с более простыми моделями. Он подойдет тем, кто ценит комфорт, современный дизайн и практичность, но готов мириться с некоторыми особенностями трансмиссии.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 4 Pro
Упомянутые марки: Chery
