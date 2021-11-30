Chery Tiggo 4 Pro в 2021 году не появится: подготовка к выводу модели в Россию затянулась
Фото: autorating.ru
По словам Геннадия Баранова, директора по развитию компании «Чери Автомобили Рус», причины, по которым отложен запуск автомобиля в нашей стране, связаны не с финансовыми показателями и не с теми изменениями, которые все ожидают на рынке.
Речь, как отметил эксперт, следует вести о подготовке к этому самому выводу на рынок – она до сих пор продолжается. «Как только мы будем готовы к запуску модели, мы ее обязательно выведем. Это в наших планах, и мы это сделаем обязательно», - заметил Геннадий Баранов. Будет ли это наступающий 2022 год, менеджер Chery не уточнил. Так же как не было озвучено конкретики, что входит в понятие «подготовка к выводу на рынок».
От себя напомним, что кроссовер Chery Tiggo 4 Pro был представлен на рынке КНР летом прошлого года и представляет собой рестайлинг актуальной версии Chery Tiggo 4, которая продается в салонах официальных дилеров по цене от 1 140 000 рублей.
Обновлённый компакт-кроссовер отличается изменённой решёткой радиатора, которая выполнена в стилистике старшей модели Chery Tiggo 7 Pro. Также перерисован передний бампер - он получил более рельефные линии в боковых воздухозаборниках, в которых, в свою очередь, расположились новые горизонтальные противотуманные LED-фары. «Противотуманки» при этом получили двухэтажное исполнение.
Интерьер был полностью пересмотрен и представляет собой уменьшенную копию Chery Tiggo 7 Pro за некоторыми незначительными нюансами. Как нетрудно догадаться, много «цифры» и функциональных опций.
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