Сравнение двух бестселлеров — какой кроссовер удивил россиян?

Полный привод против локализации: что выбрать между Jolion и Tiggo 4

Chery Tiggo 4 и Haval Jolion - лидеры продаж среди кроссоверов в России. Оба обновились и борются за внимание покупателей. Чем они отличаются в реальности? Какие детали могут повлиять на выбор?

Начало 2026 года обозначило новых фаворитов российского рынка кроссоверов. Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro прочно закрепились в топ-10 и ведут напряженную борьбу. Оба недавно обновились, и их противостояние вышло далеко за рамки простого сравнения ценников.

Фото: Chery

По сути, они предлагают две разные философии. Jolion сразу заявляет о себе размерами — он ощутимо больше и просторнее, особенно на втором ряду. Его главный козырь — полный привод, который Chery предложить пока не может. Tiggo 4 скромнее в габаритах, но отвечает другим важным для России аргументом — локализацией производства, что часто дает ему преимущество в цене при схожем оснащении.

Под капотом у обоих — современные турбомоторы и роботизированные коробки. Тот, кто хочет механику, найдет ее у Haval уже в базе с турбированным двигателем. Chery в самой доступной версии предлагает атмосферный мотор с классической «ручкой». Это создает запутанную, но удобную картину выбора для разных запросов.

Ценовая дуэль напоминает шахматную партию. Стартовые версии стоят одинаково — около двух миллионов, но Jolion Comfort за эти деньги предлагает турбомотор, климат-контроль и современную медиасистему, экономя на безопасности (всего две подушки). Tiggo 4 MT Line в ответ предлагает более скромный двигатель, но сразу с большими колесами.

По мере роста чеков расклад меняется. За 2.2-2.25 миллиона Chery Tiggo 4 Active уже предлагает турбо, робот и цифровую приборку, в то время как Haval Jolion Elite за эти деньги — более богатое оснащение, но все те же две подушки. Верхние комплектации превращаются в соревнование технологий: Jolion хвастает вентиляцией сидений и двухзонным климатом, а Tiggo 4 — большим числом подушек безопасности и беспроводной зарядкой. Апогей — топовые версии, где Haval делает окончательный ход, предлагая полный привод, чего у Chery в этой модели пока нет.

Таким образом, выбор сводится к приоритетам. Jolion — это выбор в пользу пространства, более яркого базового оснащения и принципиальной возможности полного привода. Tiggo 4 — это часто более выгодное соотношение цены и безопасности в средней ценовой категории, подкрепленное сборкой в России. Оба кроссовера не просто продаются — они формируют новые правила игры на рынке, где покупатель стал более вдумчивым, а симпатии делятся между габаритами, оснащением и прагматичным расчетом.