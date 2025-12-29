Сравнение Chery Tiggo 4 и Renault Duster — что лучше для российских дорог?

Chery Tiggo 4 против Renault Duster: какой кроссовер выбрать в 2025 году

Chery Tiggo 4 и Renault Duster - два популярных кроссовера в России. Мы разобрали их плюсы и минусы. Какой из них подойдет именно вам? Узнайте, что скрывают эти автомобили. Не спешите с выбором - детали могут удивить.

Chery Tiggo 4 и Renault Duster - два популярных кроссовера в России. Мы разобрали их плюсы и минусы. Какой из них подойдет именно вам? Узнайте, что скрывают эти автомобили. Не спешите с выбором - детали могут удивить.

Российский рынок компактных кроссоверов насыщен, но Chery Tiggo 4 и Renault Duster стабильно удерживают внимание покупателей. Оба автомобиля часто оказываются в центре обсуждения, поскольку они имеют разные подходы к комфорту, динамике и практичности.

Chery Tiggo 4 — представитель китайского автопрома, который после неудачного старта во втором поколении вернулся на рынок в обновленном виде. Четвертое поколение получило современный экстерьер, расширенный список комплектаций и высокий класс безопасности. В России эта версия оказалась куда более востребованной.

Renault Duster – настоящий ветеран сегмента внедорожников. Его популярность определяется не только доступной ценой, но и универсальностью. На дорогах страны уже более полумиллиона таких машин, и спрос не падает. Duster выбирается за надежность, вместительность и способность справляться с различными задачами - от семейных поездок до рабочих будней.

Если говорить о размере, то оба кроссовера противоположности друг друга. Chery Tiggo 4 немного короче и шире, а Duster чуть выше и длиннее. Заметное преимущество у Renault - Клиренс: 210 мм против 190 мм у конкурента. Это значит, что Duster увереннее чувствует себя на бездорожье, а Tiggo 4 выглядит более спортивно. В багажнике французского кроссовера вмещается 428 литров, тогда как у китайского - 340 литров.

Динамика и расход топлива – еще один критический критерий. Базовый Tiggo 4 оснащен 1,5-литровым мотором на 113 л.с., а Duster — 1,6-литровым мотором на 114 л.с. Несмотря на схожую мощность, Duster быстрее разгоняется до сотни (12,1 секунды против 14,6 у Tiggo) и расходует меньше топлива. Максимальная скорость у Renault тоже выше — 172 км/ч против 165 км/ч. Однако Tiggo 4 можно выбрать с более мощным двигателем, если важна динамика. Duster же предлагает не только бензиновые, но и дизельные варианты, а также полный привод.

Chery Tiggo 4 предлагает более современное и богатое оснащение, включая цифровую приборную панель, большой сенсорный экран с управлением жестами, а также подогрев сидений, руля и стекол. Renault Duster в базовой комплектации оснащён кондиционером, ABS и вспомогательными системами, а такие опции, как парктроник и климат-контроль, доступны за дополнительную плату. В плане эксплуатации в российских условиях Duster давно зарекомендовал себя благодаря высокому клиренсу, полному приводу и выносливой подвеске, что делает его отличным выбором для сложных дорог. Chery Tiggo 4, чья подвеска во многом схожа с решением Renault, не сильно ему уступает. Оба автомобиля имеют оцинкованный кузов, что важно для долговечности. В итоге выбор зависит от приоритетов: если нужна проверенная, вместительная и динамичная машина для дальних поездок, стоит выбрать Duster. Если же в приоритете современный дизайн и технологичное оснащение, то внимание стоит обратить на Chery Tiggo 4. Каждый из этих кроссоверов достойно раскрывает свои сильные стороны.