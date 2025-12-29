Сравнение Chery Tiggo 4 и Renault Duster — что лучше для российских дорог?

29 декабря 2025, 08:32
Chery Tiggo 4 против Renault Duster: какой кроссовер выбрать в 2025 году
Chery Tiggo 4 против Renault Duster: какой кроссовер выбрать в 2025 году
Chery Tiggo 4 и Renault Duster - два популярных кроссовера в России. Мы разобрали их плюсы и минусы. Какой из них подойдет именно вам? Узнайте, что скрывают эти автомобили. Не спешите с выбором - детали могут удивить.
Российский рынок компактных кроссоверов насыщен, но Chery Tiggo 4 и Renault Duster стабильно удерживают внимание покупателей. Оба автомобиля часто оказываются в центре обсуждения, поскольку они имеют разные подходы к комфорту, динамике и практичности.
Chery Tiggo 4 — представитель китайского автопрома, который после неудачного старта во втором поколении вернулся на рынок в обновленном виде. Четвертое поколение получило современный экстерьер, расширенный список комплектаций и высокий класс безопасности. В России эта версия оказалась куда более востребованной.
Renault Duster – настоящий ветеран сегмента внедорожников. Его популярность определяется не только доступной ценой, но и универсальностью. На дорогах страны уже более полумиллиона таких машин, и спрос не падает. Duster выбирается за надежность, вместительность и способность справляться с различными задачами - от семейных поездок до рабочих будней.
Если говорить о размере, то оба кроссовера противоположности друг друга. Chery Tiggo 4 немного короче и шире, а Duster чуть выше и длиннее. Заметное преимущество у Renault - Клиренс: 210 мм против 190 мм у конкурента. Это значит, что Duster увереннее чувствует себя на бездорожье, а Tiggo 4 выглядит более спортивно. В багажнике французского кроссовера вмещается 428 литров, тогда как у китайского - 340 литров.
Динамика и расход топлива – еще один критический критерий. Базовый Tiggo 4 оснащен 1,5-литровым мотором на 113 л.с., а Duster — 1,6-литровым мотором на 114 л.с. Несмотря на схожую мощность, Duster быстрее разгоняется до сотни (12,1 секунды против 14,6 у Tiggo) и расходует меньше топлива. Максимальная скорость у Renault тоже выше — 172 км/ч против 165 км/ч. Однако Tiggo 4 можно выбрать с более мощным двигателем, если важна динамика. Duster же предлагает не только бензиновые, но и дизельные варианты, а также полный привод.
-
24.12.2025, 15:07
Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер
В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 12:14
Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году
Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.Читать далее
-
03.12.2025, 15:19
Семь кроссоверов, которые не подведут даже после двух перепродаж
Эксперты разобрали, какие субкомпактные кроссоверы сохраняют надежность даже у третьих владельцев. Не все популярные модели оказались в списке. Некоторые варианты удивят даже опытных автомобилистов. Проверьте, есть ли ваш фаворит.Читать далее
-
23.11.2025, 20:59
Названы 11 китайских кроссоверов дешевле 2 млн рублей доступных в России
Ищете недорогой кроссовер? Китайский автопром предлагает много вариантов. Мы изучили актуальные цены на рынке. Наш рейтинг поможет сделать правильный выбор. Узнайте, какие модели самые доступные сейчас.Читать далее
-
19.11.2025, 15:58
Какие китайские авто теряют меньше всего в цене за 3 и 5 лет
Эксперты обновили рейтинг остаточной стоимости китайских машин. Некоторые модели удивили результатами. Узнайте, кто оказался в лидерах и сколько теряют автомобили за несколько лет.Читать далее
-
27.10.2025, 13:51
Названы самые опасные и безопасные автомобили на дорогах России
Аналитики составили новый рейтинг аварийности. Некоторые популярные модели попали в антитоп. Другие авто подтвердили свою безопасность. Дело не только в марке машины. Узнайте, какие факторы влияют на ДТП.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
15.10.2025, 15:01
Какие кроссоверы до двух миллионов рублей еще можно купить в России в 2025 году
Рынок доступных иномарок меняется. Китайские бренды активно теснят конкурентов. Цены продолжают медленно расти. Какие модели еще можно успеть купить? Аналитики представили свежий срез рынка. Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.10.2025, 08:28
Атмосферный фронт: подборка китайских машин с простыми и надежными двигателями
На рынке доминируют моторы с наддувом. Но остались и другие варианты. Они привлекают своей простотой. Такие машины все еще популярны. Узнайте о доступных моделях. Они могут вас приятно удивить.Читать далее
-
18.09.2025, 10:30
Jetour выводит на экспорт новый электрокроссовер eVT5 со знакомым дизайном
Бренд Jetour готовит к выходу новую модель. Это электрический кроссовер для других стран. Автомобиль получил интересные технические характеристики. Его дизайн может показаться очень знакомым. Скоро новинка появится на дорогах Малайзии.Читать далее
