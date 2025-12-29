Сравнение Chery Tiggo 4 и Renault Duster — что лучше для российских дорог?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 декабря 2025, 08:32

Chery Tiggo 4 против Renault Duster: какой кроссовер выбрать в 2025 году

Chery Tiggo 4 против Renault Duster: какой кроссовер выбрать в 2025 году

Сравнение Chery Tiggo 4 и Renault Duster — что лучше для российских дорог?

Chery Tiggo 4 против Renault Duster: какой кроссовер выбрать в 2025 году

Chery Tiggo 4 и Renault Duster - два популярных кроссовера в России. Мы разобрали их плюсы и минусы. Какой из них подойдет именно вам? Узнайте, что скрывают эти автомобили. Не спешите с выбором - детали могут удивить.

Chery Tiggo 4 и Renault Duster - два популярных кроссовера в России. Мы разобрали их плюсы и минусы. Какой из них подойдет именно вам? Узнайте, что скрывают эти автомобили. Не спешите с выбором - детали могут удивить.

Российский рынок компактных кроссоверов насыщен, но Chery Tiggo 4 и Renault Duster стабильно удерживают внимание покупателей. Оба автомобиля часто оказываются в центре обсуждения, поскольку они имеют разные подходы к комфорту, динамике и практичности. 

Chery Tiggo 4 — представитель китайского автопрома, который после неудачного старта во втором поколении вернулся на рынок в обновленном виде. Четвертое поколение получило современный экстерьер, расширенный список комплектаций и высокий класс безопасности. В России эта версия оказалась куда более востребованной.

Renault Duster – настоящий ветеран сегмента внедорожников. Его популярность определяется не только доступной ценой, но и универсальностью. На дорогах страны уже более полумиллиона таких машин, и спрос не падает. Duster выбирается за надежность, вместительность и способность справляться с различными задачами - от семейных поездок до рабочих будней.

Если говорить о размере, то оба кроссовера противоположности друг друга. Chery Tiggo 4 немного короче и шире, а Duster чуть выше и длиннее. Заметное преимущество у Renault - Клиренс: 210 мм против 190 мм у конкурента. Это значит, что Duster увереннее чувствует себя на бездорожье, а Tiggo 4 выглядит более спортивно. В багажнике французского кроссовера вмещается 428 литров, тогда как у китайского - 340 литров.

Динамика и расход топлива – еще один критический критерий. Базовый Tiggo 4 оснащен 1,5-литровым мотором на 113 л.с., а Duster — 1,6-литровым мотором на 114 л.с. Несмотря на схожую мощность, Duster быстрее разгоняется до сотни (12,1 секунды против 14,6 у Tiggo) и расходует меньше топлива. Максимальная скорость у Renault тоже выше — 172 км/ч против 165 км/ч. Однако Tiggo 4 можно выбрать с более мощным двигателем, если важна динамика. Duster же предлагает не только бензиновые, но и дизельные варианты, а также полный привод.

Chery Tiggo 4 предлагает более современное и богатое оснащение, включая цифровую приборную панель, большой сенсорный экран с управлением жестами, а также подогрев сидений, руля и стекол. Renault Duster в базовой комплектации оснащён кондиционером, ABS и вспомогательными системами, а такие опции, как парктроник и климат-контроль, доступны за дополнительную плату.

В плане эксплуатации в российских условиях Duster давно зарекомендовал себя благодаря высокому клиренсу, полному приводу и выносливой подвеске, что делает его отличным выбором для сложных дорог. Chery Tiggo 4, чья подвеска во многом схожа с решением Renault, не сильно ему уступает.

Оба автомобиля имеют оцинкованный кузов, что важно для долговечности. В итоге выбор зависит от приоритетов: если нужна проверенная, вместительная и динамичная машина для дальних поездок, стоит выбрать Duster. Если же в приоритете современный дизайн и технологичное оснащение, то внимание стоит обратить на Chery Tiggo 4. Каждый из этих кроссоверов достойно раскрывает свои сильные стороны.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 4 (от 899 900 Р), Renault Duster (от 699 000 Р)
Упомянутые марки: Chery, Renault
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Рено

Похожие материалы Чери, Рено

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Краснодарский край Петропавловск-Камчатский
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться