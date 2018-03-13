13 марта 2018, 17:14

Chery Tiggo 5 получил новую комплектацию

С сегодняшнего дня покупателям Chery Tiggo 5 доступна еще одна комплектация кроссовера – Luxury Plus CVT. Ее базовая стоимость составляет 1 189 900 рублей.
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Chery Tiggo 5 получил новую комплектацию Chery Tiggo 5
Chery Tiggo 5
Выпускается с 2015 г.
Новый от 899 900 до 1 068 900 Р
Новая комплектация оказалась всего на 10 000 рублей дороже топовой Luxury CVT. Основное отличие между ними – обновленная русифицированная панель приборов с бело-голубой подсветкой и цветным экраном бортового компьютера, расположенным между «колодцами» тахометра и спидометра. Диагональ дисплея составляет 3,5 дюйма. На него выводится актуальная информация о состоянии автомобиля, в  том числе о давлении воздуха в шинах. А при необходимости система контроля за состоянием водителя сообщит о необходимости остановиться и отдохнуть.

Рекомендованная автопроизводителем стоимость кроссовера Chery Tiggo 5 в комплектации Luxury Plus CVT составляет 1 189 900 рублей. Но в настоящее время дилеры предлагают ряд акций и скидок. Например, по кредитным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также при сдаче предыдущего автомобиля в трейд-ин можно рассчитывать на сидку от 35 000 до 50 000 рублей. А до конца апреля при заказе кроссовера на сайте действует дополнительная скидка в размере 30 000 рублей.

Кроссовер Chery Tiggo 5 оснащается 2-литровым двигателем мощностью 136 л.с. (182 Нм), который может сочетаться как с 5-ступенчатой «механикой», так и с «вариатором». В топовых комплектациях предлагается люк с электроприводом, набор современных систем безопасности, кожаный салон, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ в автомобиль.
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Отзывы по теме
Как поменять сцепление не снимая коробки Chery Tiggo 5
На самом деле ваш вопрос он немножко нереальный. Поменять сцепление не снимая коробки передач это просто фантастика. Это-то же самое что поехать на машине и не завести ее. Ваш страх по поводу того что обратно собрать коробку передач будет сложно полностью оправдан. Я сам как то разобрал, а собирали ребята ...
Николай Родионов
Форум Chery M11
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
геннадий
Форум Chery Tiggo (Т11)
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Chery Tiggo 5 получил новую комплектацию
{{model_6282}}Новая комплектация оказалась всего на 10 000 рублей дороже топовой Luxury CVT. Основное отличие между ними – обновленная русифицированная панель приборов с бело-голубой подсветкой и цветным экраном бортового компьютера, расположенным между «колодцами» тахометра и спидометра. Диагональ дисплея составляет 3,5 дюйма. На него выводится актуальная информация о состоянии автомобиля, в  том числе о давлении воздуха в шинах. А при необходимости система контроля за состоянием водителя сообщит о необходимости остановиться и отдохнуть.Рекомендованная автопроизводителем стоимость кроссовера Chery Tiggo 5 в комплектации Luxury Plus CVT составляет 1 189 900 рублей. Но в настоящее время дилеры предлагают ряд акций и скидок. Например, по кредитным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также при сдаче предыдущего автомобиля в трейд-ин можно рассчитывать на сидку от 35 000 до 50 000 рублей. А до конца апреля при заказе кроссовера на сайте действует дополнительная скидка в размере 30 000 рублей.Кроссовер Chery Tiggo 5 оснащается 2-литровым двигателем мощностью 136 л.с. (182 Нм), который может сочетаться как с 5-ступенчатой «механикой», так и с «вариатором». В топовых комплектациях предлагается люк с электроприводом, набор современных систем безопасности, кожаный салон, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ в автомобиль.
2018-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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