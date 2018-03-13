13 марта 2018, 17:14
Chery Tiggo 5 получил новую комплектацию
С сегодняшнего дня покупателям Chery Tiggo 5 доступна еще одна комплектация кроссовера – Luxury Plus CVT. Ее базовая стоимость составляет 1 189 900 рублей.
Chery Tiggo 5
Выпускается с 2015 г.
Новый от 899 900 до 1 068 900 Р
Рекомендованная автопроизводителем стоимость кроссовера Chery Tiggo 5 в комплектации Luxury Plus CVT составляет 1 189 900 рублей. Но в настоящее время дилеры предлагают ряд акций и скидок. Например, по кредитным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также при сдаче предыдущего автомобиля в трейд-ин можно рассчитывать на сидку от 35 000 до 50 000 рублей. А до конца апреля при заказе кроссовера на сайте действует дополнительная скидка в размере 30 000 рублей.
Кроссовер Chery Tiggo 5 оснащается 2-литровым двигателем мощностью 136 л.с. (182 Нм), который может сочетаться как с 5-ступенчатой «механикой», так и с «вариатором». В топовых комплектациях предлагается люк с электроприводом, набор современных систем безопасности, кожаный салон, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ в автомобиль.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
На самом деле ваш вопрос он немножко нереальный. Поменять сцепление не снимая коробки передач это просто фантастика. Это-то же самое что поехать на машине и не завести ее. Ваш страх по поводу того что обратно собрать коробку передач будет сложно полностью оправдан. Я сам как то разобрал, а собирали ребята ...
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
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