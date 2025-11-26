Свежие фото и первые подробности о Tiggo 5L – чем удивит новинка Chery

Chery Tiggo 5L: новый компактный кроссовер с гибридом появится в 2026 году

Chery готовит к выходу Tiggo 5L – компактный SUV с бензиновым и гибридным мотором. Внешность и интерьер уже раскрыты на шпионских снимках. Ожидается премьера в 2026 году. Подробности о платформе и оснащении держатся в секрете. Новинка станет младшей моделью в семействе Tiggo.

Китайская компания Chery активно работает над новым компактным кроссовером, который должен выйти на рынок в 2026 году. По информации Auto-home, модель пока числится под индексом T1Q, но в продаже поступит под именем Tiggo 5L. Новинка займет место в линейке ниже обновленного Tiggo 8.

Дизайн нового кроссовера, с которым уже можно ознакомиться по шпионским фотографиям, сочетает в себе классические и современные элементы. В передней части автомобиль выделяется двухъярусными фарами и радиаторной решеткой, дополненными широким воздухозаборником в нижней части. Боковой профиль выглядит динамично благодаря покатой линии крыши и классическим дверным ручкам. Заднюю часть автомобиля украшает тонкая сквозная светодиодная оптика, которая подчеркивает его современный и ориентированный на молодежь облик.

Оформление салона Tiggo 5L продолжает стилистику флагманской модели Tiggo 8. Водителя встречает цифровая приборная панель, а центральное место на передней панели занимает большой вертикальный сенсорный экран. Ниже расположен блок с физическими клавишами управления, а также предусмотрена беспроводная зарядка для электронных устройств. Одной из самых необычных деталей интерьера стали дверные ручки, встроенные в корпуса динамиков, что создает интересный визуальный акцент. Рычаг коробки передач заменен на клавиши, а руль выполнен трехспицевым и многофункциональным.

С технической точки зрения, Tiggo 5L построен на модульной платформе T1X, которая уже хорошо зарекомендовала себя на других моделях Chery. Покупателям будет предложен выбор из двух силовых установок: традиционного бензинового двигателя объемом 1,5 литра и современного гибридного варианта с возможностью подзарядки от электросети. Такой подход позволяет сделать выбор между проверенной надежностью и экологичностью в зависимости от предпочтений и условий эксплуатации.

Ожидается, что Tiggo 5L станет более доступной альтернативой Tiggo 8, сохранив при этом многие технологические и дизайнерские решения старшей модели. Для сравнения, новое поколение Tiggo 8 в Китае предлагается в четырех комплектациях по цене от 99 900 до 129 900 юаней (примерно 1,1 - 1,44 млн рублей). Tiggo 5L, ориентированный на молодые семьи и широкий круг покупателей, вероятно, будет иметь более демократичную стоимость.

Выход новинки на рынок запланирован на 2026 год. Ожидается, что кроссовер получит широкий набор опций и современное оснащение, что позволит ему стать одним из ключевых игроков в сегменте компактных внедорожников в Китае, а в перспективе — и на других международных рынках.