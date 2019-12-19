19 декабря 2019, 23:53
Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплектацию
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Фото: Chery
Российские дилеры Chery начали принимать заказы на новую комплектацию Elite Plus большого кроссовера Tiggo 7, которая отличается более стильным и эргономичным оформлением салона. Стоит такой автомобиль от 1 389 900 рублей.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
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Кроме того, изменилась отделка дверных панелей. Появилась гибкая раздвижная шторка над подстаканниками и секциями для расположения телефона и парковочных карт. Для удобства водителя добавлено еще одно широкое отделение для смартфона. В остальном, в новой комплектации сохранилось все оснащение уровня Elite.
Кроссоверы Chery Tiggo 7 в комплектации Elite Plus доступны с 2,0-литровым мотором мощностью 122 л.с. и бесступенчатой автоматической коробкой передач CVT (вариатор). Цены начинаются от 1 389 900 рублей. При сдаче в трейд-ин подержанного автомобиля Chery можно получить скидку 130 000 рублей. Покупателям, которые сдают в зачет автомобиль марки Kia, Hyundai, Lada, Renault, Opel, Ford, Geely, Lifan, предложат скидку в 110 000 рублей. Для остальных действует стандартная скидка по трейд-ин в размере 90 000 рублей.
Комментарии
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02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
У меня в друзьях Черри Тигго Т11 уже 10 лет, если бы были деньги, то сделал бы другу реинкарнацию в тигго 7, не задумываясь.
Доброго времени суток. Хочу купить того т11 фл. Кто подскажет, как она после 7 лет. Кузов быстро Гниет?
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
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