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19 декабря 2019, 23:53

Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплектацию

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Фото: Chery
Российские дилеры Chery начали принимать заказы на новую комплектацию Elite Plus большого кроссовера Tiggo 7, которая отличается более стильным и эргономичным оформлением салона. Стоит такой автомобиль от 1 389 900 рублей.
Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплектацию

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплектацию

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплектацию

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплектацию

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплектацию

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплектацию
Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплектацию
Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплектацию
Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплектацию
Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплектацию
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Главные достоинства новой топовой комплектации Elite Plus скрываются внутри. Такие кроссоверы Tiggo 7 отличаются полностью переосмысленным дизайном центрального тоннеля с «богатой» хромированной отделкой. Вокруг рычага КПП теперь размещены несколько кнопок. Сбоку находятся кнопки запуска двигателя Start/Stop, электрического стояночного тормоза и функции Auto Hold. Выше располагается ряд из пяти кнопок: подогрева двух передних сидений, AVM (включения/выключения камер кругового обзора при движении и парковке автомобиля), датчика парковки и HDC (системы помощи при спуске).

Кроме того, изменилась отделка дверных панелей. Появилась гибкая раздвижная шторка над подстаканниками и секциями для расположения телефона и парковочных карт. Для удобства водителя добавлено еще одно широкое отделение для смартфона. В остальном, в новой комплектации сохранилось все оснащение уровня Elite.

Кроссоверы Chery Tiggo 7 в комплектации Elite Plus доступны с 2,0-литровым мотором мощностью 122 л.с. и бесступенчатой автоматической коробкой передач CVT (вариатор). Цены начинаются от 1 389 900 рублей. При сдаче в трейд-ин подержанного автомобиля Chery можно получить скидку 130 000 рублей. Покупателям, которые сдают в зачет автомобиль марки Kia, Hyundai, Lada, Renault, Opel, Ford, Geely, Lifan, предложат скидку в 110 000 рублей. Для остальных действует стандартная скидка по трейд-ин в размере 90 000 рублей.

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Отзывы по теме
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
У меня в друзьях Черри Тигго Т11 уже 10 лет, если бы были деньги, то сделал бы другу реинкарнацию в тигго 7, не задумываясь.
николай
Форум Chery Tiggo (Т11)
Доброго времени суток. Хочу купить того т11 фл. Кто подскажет, как она после 7 лет. Кузов быстро Гниет?
Роман
Форум Chery B14
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
андрей
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Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплектацию
{{material_127613}}Главные достоинства новой топовой комплектации Elite Plus скрываются внутри. Такие кроссоверы Tiggo 7 отличаются полностью переосмысленным дизайном центрального тоннеля с «богатой» хромированной отделкой. Вокруг рычага КПП теперь размещены несколько кнопок. Сбоку находятся кнопки запуска двигателя Start/Stop, электрического стояночного тормоза и функции Auto Hold. Выше располагается ряд из пяти кнопок: подогрева двух передних сидений, AVM (включения/выключения камер кругового обзора при движении и парковке автомобиля), датчика парковки и HDC (системы помощи при спуске).Кроме того, изменилась отделка дверных панелей. Появилась гибкая раздвижная шторка над подстаканниками и секциями для расположения телефона и парковочных карт. Для удобства водителя добавлено еще одно широкое отделение для смартфона. В остальном, в новой комплектации сохранилось все оснащение уровня Elite.Кроссоверы Chery Tiggo 7 в комплектации Elite Plus доступны с 2,0-литровым мотором мощностью 122 л.с. и бесступенчатой автоматической коробкой передач CVT (вариатор). Цены начинаются от 1 389 900 рублей. При сдаче в трейд-ин подержанного автомобиля Chery можно получить скидку 130 000 рублей. Покупателям, которые сдают в зачет автомобиль марки Kia, Hyundai, Lada, Renault, Opel, Ford, Geely, Lifan, предложат скидку в 110 000 рублей. Для остальных действует стандартная скидка по трейд-ин в размере 90 000 рублей.
2019-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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