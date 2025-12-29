Экономия или технологии: кто из китайских кроссоверов удивит расходом – Chery или Haval

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 декабря 2025, 09:25

Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива

Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива

Экономия или технологии: кто из китайских кроссоверов удивит расходом – Chery или Haval

Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива

Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion обновились в 2025 году. Оба кроссовера обещают экономичность, но различия в моторах и коробках влияют на расход. Какой из них окажется выгоднее для ежедневных поездок? Ответ не так очевиден, как кажется.

Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion обновились в 2025 году. Оба кроссовера обещают экономичность, но различия в моторах и коробках влияют на расход. Какой из них окажется выгоднее для ежедневных поездок? Ответ не так очевиден, как кажется.

В 2025 году вопрос расхода топлива стал особенно острым для российских автолюбителей. Цены на бензин продолжают расти, выбор нового автомобиля все чаще сводится к поиску самой экономичной модели. На рынке выделяются два китайских кроссовера — Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion. Оба пережили обновление и теперь активно борются за внимание покупателей, несмотря на довольно высокий уровень оснащения, но отличающийся заметностью по техническим решениям.

Если взглянуть на официальные данные, разница в расходе топлива между моделями теоретически кажется незначительной. Переднеприводный Chery Tiggo 7 Pro Max с 1,6-литровым турбомотором и роботизированной коробкой 7DCT расходует 7,7 литра на 100 км в смешанном цикле. Полноприводная версия этой же модели показывает 7,9 литра. Haval Jolion в самой экономичной комплектации с 1,5-литровым турбодвигателем расходует 7,5 литра. Однако большинство покупателей выбирают Jolion с роботом и передним приводом — здесь расход уже 8,1 литра, а в полноприводной версии — 8,2 литра.

Фото: Chery 

Причины  кроются в конструкциях. Chery Tiggo 7 Pro Max крупнее, у него вместительный багажник на 475 литров против 337 у Jolion, но при этом он оснащен современным 1,6-литровым мотором на 150 л.с. и эффективной роботизированной трансмиссией. Это позволяет ему поддерживать расход на приемлемом уровне, несмотря на размеры. Jolion легче и компактнее, его 1,5-литровый двигатель выдает от 143 до 150 л.с., а в базовых версиях имеется механика, что традиционно экономично. Но массовые комплектации с роботом оказываются менее экономичными.

В данных условиях, особенно в городе, оба кроссовера могут потреблять на 1,5-2 литра больше, чем обещает производительность. Это связано с пробками, частыми остановками и особенностями стиля вождения. Тем не менее, разница между моделями приведена на примере: Chery Tiggo 7 Pro Max немного дешевле в популярных версиях с ходовой коробкой.

Особое место занимает гибридный Haval Jolion, не имеющий прямого конкурента у Chery. Эта версия сочетает бензиновый мотор с электродвигателем и заявляет расход всего 5,1 литра на 100 км. Для кроссовера это впечатляющий результат, который может стать решающим аргументом для тех, кто ищет критерии экономии.

В итоге выбор между Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion зависит от ваших приоритетов. Если важна экономичность в классических версиях с роботом — Chery выглядит предпочтительнее. Но если вы хотите попробовать гибрид или предпочитаете механику, у Джолиона есть интересные предложения. Окончательное решение следует принять, исходя из личного отношения и условий эксплуатации.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2 829 900 Р), Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Chery, Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Хавейл

Похожие материалы Чери, Хавейл

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Свердловская область Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться