Экономия или технологии: кто из китайских кроссоверов удивит расходом – Chery или Haval

Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива

Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion обновились в 2025 году. Оба кроссовера обещают экономичность, но различия в моторах и коробках влияют на расход. Какой из них окажется выгоднее для ежедневных поездок? Ответ не так очевиден, как кажется.

В 2025 году вопрос расхода топлива стал особенно острым для российских автолюбителей. Цены на бензин продолжают расти, выбор нового автомобиля все чаще сводится к поиску самой экономичной модели. На рынке выделяются два китайских кроссовера — Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion. Оба пережили обновление и теперь активно борются за внимание покупателей, несмотря на довольно высокий уровень оснащения, но отличающийся заметностью по техническим решениям.

Если взглянуть на официальные данные, разница в расходе топлива между моделями теоретически кажется незначительной. Переднеприводный Chery Tiggo 7 Pro Max с 1,6-литровым турбомотором и роботизированной коробкой 7DCT расходует 7,7 литра на 100 км в смешанном цикле. Полноприводная версия этой же модели показывает 7,9 литра. Haval Jolion в самой экономичной комплектации с 1,5-литровым турбодвигателем расходует 7,5 литра. Однако большинство покупателей выбирают Jolion с роботом и передним приводом — здесь расход уже 8,1 литра, а в полноприводной версии — 8,2 литра.

Фото: Chery

Причины кроются в конструкциях. Chery Tiggo 7 Pro Max крупнее, у него вместительный багажник на 475 литров против 337 у Jolion, но при этом он оснащен современным 1,6-литровым мотором на 150 л.с. и эффективной роботизированной трансмиссией. Это позволяет ему поддерживать расход на приемлемом уровне, несмотря на размеры. Jolion легче и компактнее, его 1,5-литровый двигатель выдает от 143 до 150 л.с., а в базовых версиях имеется механика, что традиционно экономично. Но массовые комплектации с роботом оказываются менее экономичными.

В данных условиях, особенно в городе, оба кроссовера могут потреблять на 1,5-2 литра больше, чем обещает производительность. Это связано с пробками, частыми остановками и особенностями стиля вождения. Тем не менее, разница между моделями приведена на примере: Chery Tiggo 7 Pro Max немного дешевле в популярных версиях с ходовой коробкой.

Особое место занимает гибридный Haval Jolion, не имеющий прямого конкурента у Chery. Эта версия сочетает бензиновый мотор с электродвигателем и заявляет расход всего 5,1 литра на 100 км. Для кроссовера это впечатляющий результат, который может стать решающим аргументом для тех, кто ищет критерии экономии.

В итоге выбор между Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion зависит от ваших приоритетов. Если важна экономичность в классических версиях с роботом — Chery выглядит предпочтительнее. Но если вы хотите попробовать гибрид или предпочитаете механику, у Джолиона есть интересные предложения. Окончательное решение следует принять, исходя из личного отношения и условий эксплуатации.