Что изменилось в Chery Tiggo 7 Pro Max и стоит ли переплачивать за версию с AWD и роботизированной коробкой

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 16:04

Chery Tiggo 7 Pro Max заметно отличается от предшественника: новый двигатель, роботизированная трансмиссия и полный привод. В материале - разбор ключевых особенностей, слабых мест и сравнение с конкурентами.

Chery Tiggo 7 Pro Max стал одной из самых обсуждаемых новинок последнего года на российском рынке. Причина проста: это не просто очередное обновление, а глубокая модернизация, затронувшая важные технические узлы. В условиях, когда выбор кроссоверов с полным приводом и современными технологиями ограничен, интерес к модели закономерен. 

Технические перемены: что скрывается за шильдиком Max

Многие считают, что Tiggo 7 Pro Max — это просто маркетинговый ход, но на самом деле отличие куда выше. Здесь появился новый 1,6-литровый турбомотор TGDI, который выдает 150 л.с. и работает в паре с семиступенчатым «роботом» Getrag с двумя мокрыми сцеплениями. В отличие от прежнего вариатора, эта коробка обеспечивает более четкие переключения и лучше переносит высокие нагрузки. Кроме того, Max получил независимую заднюю подвеску, что сразу сказалось на плавности хода и управляемости. Улучшения и шумоизоляция особенно заметны на трассе.

Полный привод реализован через интеллектуальную муфту BorgWarner. В обычных условиях крутящий момент идет только на передние колеса, но при пробуксовке задняя ось подключается автоматически. Это решение не делает Tiggo 7 Pro Max внедорожником, но на плавной дороге или в снегу оно действительно помогает.

Цены и комплектации: за что платит покупатель

Стоимость Chery Tiggo 7 Pro Max во Владивостоке с учетом всех расходов может доходить до 2 870 000 рублей в зависимости от года выпуска и оснащения. Включены таможенные сборы, услуги брокера и другие обязательные платежи. Вариантов комплектаций несколько: базовая Prestige уже предлагает полный привод, кожаный салон и панорамную крышку, а топовая Ultimate включает расширенный набор систем безопасности, вентиляцию сидений, акустику Sony и видеорегистратор.

В отношении Tiggo 7 Pro, Max - это не просто «дороже», а действительно другой автомобиль по ощущениям и возможностям. Однако стоит помнить, что за новые технологии и полный привод платят не только при покупке, но и в процессе эксплуатации.

Двигатель и трансмиссия: надежность и особенности обслуживания

Главный вопрос для многих — надежен ли новый турбомотор и роботизированная коробка. Двигатель 1.6 TGDI разрабатывался совместно с AVL и уже зарекомендовал себя на других моделях Chery. Он не склонен к перегреву, но требует качественного топлива и регулярной замены масла. Робот Getrag 7DCT с мокрыми сцеплениями считается более выносливым, чем аналог, но тоже не любит длительных пробуксовок и езды в пробках на маленьких скоростях. Важно не затягивать с заменой масла и избегать перегрева коробки.

Владельцы отмечают, что, как правило, при эксплуатации серьезных проблем с мотором и трансмиссией не возникает. Однако возникают жалобы на некорректную работу датчика дождя и необходимость периодической перезагрузки системы. В морозы в салоне появляются мелкие скрипки, что является причиной большинства современных кроссоверов.

Салон и оснащение: комфорт и технологии

Внутри Tiggo 7 Pro Max встречает водителя двумя объединенными экранами по 12,3 дюйма, современной мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также качественными материалами отделки. В топовых версиях установлена ​​акустика Sony, объем багажника составляет 475 литров, что позволяет без труда перевозить крупные вещи. При сложенных задних сиденьях полезное пространство увеличивается до 1500 литров.

К плюсам можно отнести и наличие панорамной крыши, электропривода багажника и широкого набора электронных ассистентов.

Эксплуатация и расходы: сколько стоит владеть Tiggo 7 Pro Max

Реальный расход топлива в городе составляет 11-13 литров на 100 км, на трассе - 8-9 литров, а зимой в пробках может доходить до 14-15 литров. Это типичные показатели для полноприводного кроссовера с турбомотором. Стоимость планового обслуживания у официальных дилеров варьируется от 18 000 до 30 000 рублей за ТО, что сравнимо с одноклассниками.

Кузов оцинкован, но антикоррозионная защита требует внимания. Владельцы советуют не экономить на дополнительной обработке, чтобы избежать проблем, связанных с коррозией, в течение нескольких лет эксплуатации.

Сравнение с конкурентами: Haval F7x, Geely Atlas Pro и Omoda C5 AWD

В сегменте среднеразмерных кроссоверов у Tiggo 7 Pro Max есть несколько прямых конкурентов. Haval F7x имеет агрессивную конструкцию и мягкую подвеску, но проигрывает в динамике и управляемости. Geely Atlas Pro предлагает вариант мягкого гибрида и плавную работу агрегатов, однако интерьер у него более сдержанный. Omoda C5 AWD имеет футуристический внешний вид, но уступает простору салона и практичности.

Chery Tiggo 7 Pro Max выглядит наиболее сбалансированным решением для тех, кто ищет универсальный автомобиль для себя и не готов мириться с компромиссами в оснащении и динамике. Однако важно помнить об особенностях эксплуатации роботизированной коробки передач и необходимости следить за состоянием кузова.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2 829 900 Р)
Упомянутые марки: Chery
