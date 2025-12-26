Китай наступает: стоит ли выбирать обновленный Tiggo 7 Pro Max — плюсы, минусы и неожиданные детали

Chery Tiggo 7 Pro Max: пять сильных сторон и пять разочарований нового кроссовера

Chery Tiggo 7 Pro Max обновился и стал заметнее на дорогах. Внешность стала ярче, а оснащение - богаче. Но не все так однозначно: есть и эргономические просчеты, и спорные решения. Какие плюсы и минусы скрывает этот кроссовер - рассказываем в обзоре.

Chery Tiggo 7 Pro Max после рестайлинга заметно преобразился и теперь выделяется на фоне контраста не только внешне, но и по оснащению. Однако за эффектной оберткой скрываются нюансы, которые могут повлиять на выбор. Мы разобрали, чем этот кроссовер может порадовать, а что может разочаровать владельца.

Внешний облик Tiggo 7 Pro Max стал более выразительным: светодиодная перемычка между фонарями, массивная решетка радиатора, новые бамперы и хромированные детали на дверных ручках. В салоне — большие экраны приборной панели и мультимедиа, объединенные под одним стеклом, а также декор, напоминающий старшую модель Tiggo 8 Pro Max. Центральная консоль получила покрытие, на котором почти не остается следов, а подстаканники теперь закрываются шторкой. Визуально интерьер стал дороже и современнее.

Функционал тоже расширился. Появились новые дневные ходовые огни, противотуманки, увеличенный спойлер со стоп-сигналом. Фары автоматически переключают ближний и дальний свет. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, камера кругового обзора выдает четкую картинку. Сенсорная панель управления климатом и подогревом кресел получила дополнительные настройки, а передние сиденья получили электронную регулировку и память.

Комплектаций три, цены варьируются от 2,6 до 2,9 млн рублей. В наборе оснащения - до трех USB, шесть динамиков, подогревы стекол, форсунок, руля, зеркал и всех сидений. Системы бесключевого доступа, запуск двигателя ключом, круговой обзор, датчики парковки, панорамная крыша или люк, двухзонный климат-контроль, оффлайн-навигация, голосовое управление и автообогрев стекол. В топовой версии - пять электронных ассистентов и двойные стекла в передних дверях для лучшей шумоизоляции.

Безопасность предполагает использование электронных помощников: радар на бампере работает в среднестатистическом режиме, предотвращает столкновения, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и удержание в полосе. Система не слишком чувствительна к грязи и снегу, что важно для российских дорог.

В плане езды Tiggo 7 Pro Max радует: руль регулируется по высоте и вылету, посадка высокая, зеркала крупные, остекление большое. Управляемость уверенная, 1,5-литровый турбомотор на 147 лошадиных сил и вариатор обеспечивают бодрую динамику. Подвеска неплохо справляется с неровностями.

Однако не обошлось без минусов. Эргономика не идеальна: руль частично закрывает экран мультимедиа, подушки передних сидений короткие для высоких, спинки не имеют подогрева и вентиляции. Центральный тачскрин блестит на солнце, качество звука аудиосистемы не впечатляет. Радиус действия дистанционного запуска двигателя мал, климат-контроль иногда не справляется с запотеванием стекол.

Кроссовер не до конца адаптирован к российским условиям: антикоррозийная обработка днища слабая, крыша не оцинкована, зимний пакет поставляется частично. Подогрев лобового стекла включается только через меню, а амортизаторы не всегда глушат раскачку на волнах. С запчастями возможны задержки - некоторые детали доступны только под заказ.

Электронные ассистенты иногда ведут себя навязчиво: при открытии двери громко звучит приветственная мелодия, аудиосистема включается автоматически. Системы предотвращения столкновений могут сработать слишком резко, экстренное торможение - напугать водителя даже в безопасной ситуации.

В движении Tiggo 7 Pro Max не отличается спортивным характером: на серьезных неровностях трясет, в поворотах заметна валкость, тормоза работают без длительной остроты. В режиме «Спорт» не включаются динамики, а «Эко» замедляет срабатывание газа. Расход топлива на трассе при 120 км/ч — около 11 литров на сотню, а бак всего 51 литр.

Главный недостаток – отсутствие полного привода. Компания обещает полноприводную версию позже, а пока советует выбрать шины с агрессивным протектором для легкого бездорожья.