Стоит ли покупать Chery Tiggo 7 Pro Max: Отзывы владельцев, дорогой сервис и отказ тормозов - что скрывает популярный кроссовер

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 мая 2026, 05:23

Chery Tiggo 7 Pro Max: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные риски

Chery Tiggo 7 Pro Max: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные риски

Стоит ли покупать Chery Tiggo 7 Pro Max: Отзывы владельцев, дорогой сервис и отказ тормозов - что скрывает популярный кроссовер

Chery Tiggo 7 Pro Max: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные риски

Chery Tiggo 7 Pro Max активно обсуждается среди российских автолюбителей. Модель привлекает обновленным мотором и современными опциями, но владельцы сталкиваются с серьезными техническими нюансами. Почему отзывы так противоречивы и стоит ли рисковать при покупке - разбираемся в деталях.

Chery Tiggo 7 Pro Max активно обсуждается среди российских автолюбителей. Модель привлекает обновленным мотором и современными опциями, но владельцы сталкиваются с серьезными техническими нюансами. Почему отзывы так противоречивы и стоит ли рисковать при покупке - разбираемся в деталях.

Chery Tiggo 7 Pro Max стал одной из самых перспективных новинок на российском рынке за последние годы. Модель, пришедшая на смену предыдущей версии, получила не только обновленный внешний вид, но и новую силовую установку: теперь под капотом только 1,6-литровый турбомотор с непосредственным впрыском и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Создатели предусмотрели современный набор для городского кроссовера, но на практике всё оказалось не так однозначно.

Сразу после старта продаж владельцы начали делиться впечатлениями на профильных форумах. Положительных отзывов действительно много: отмечают комфорт, богатую комплектацию, уверенное поведение на трассе и привлекательную цену для своего класса. Однако за фасадом восторгов скрываются серьезные проблемы, способные перечеркнуть все плюсы.

Слабые места сборки и электроники

Некоторые покупатели столкнулись с некачественной сборкой уже на первых километрах. Один из владельцев обнаружил, что подвеска его нового автомобиля была собрана не до конца: крепеж подрамника, шаровые опоры и стойки стабилизатора оказались слегка наживлены. После самостоятельной протяжки машина стала вести себя увереннее, но вопросы к надежности остались. Кроме того, поступают жалобы на шумную трансмиссию и работу «робота», который может дергаться при разгоне и торможении, особенно в пробках.

Электроника тоже не всегда радует стабильностью. Встречаются случаи, когда ночью внезапно отключается свет и поворотники, а после проезда по неровностям всё возвращается в норму. С наступлением холодов выявляются недоработки обогрева лобового стекла — часть поверхности остается неотогретой. Также отказывает камера заднего вида после стоянки при перепадах температуры.

Тормозная система: главный повод для беспокойства

Самая острая проблема — сбои в работе тормозов. На форумах описывается ситуация, когда педаль становится «деревянной», а система ABS и другие электронные помощники полностью отключаются. В некоторых случаях автомобиль не замедляется, а после нескольких нажатий педаль тормоза внезапно проваливается, и машина резко останавливается. Ошибки при этом не фиксируются в памяти, а дилеры зачастую не могут найти причину.

Поступают сообщения о полном отказе торможения на скорости, когда водителю приходится останавливаться только за счет встречных препятствий или экстренного маневра. Одни владельцы связывают проблему с блоком ABS, другие — с качеством тормозной жидкости. После полной замены жидкости и прокачки тормозов часть пользователей отмечает устранение неисправности, но гарантий никто не дает.

Дорогой сервис и тонкости эксплуатации

Еще один критический момент — стоимость технического обслуживания. Владельцы отмечают, что регулярное ТО обходится дороже, чем у конкурентов, а некоторые сервисные процедуры требуют обращения только к официальным дилерам. Добавляются и другие неудобства: отсутствие физических кнопок подогрева сидений, не всегда корректная работа памяти зеркал, нехватка мест для хранения в салоне и багажнике.

Адаптивный круиз-контроль иногда отключается без причины или резко тормозит, даже если препятствия нет. В целом, несмотря на современный внешний вид и богатое оснащение, Chery Tiggo 7 Pro Max требует внимательного подхода и готовности к неожиданным ситуациям на дороге.

Стоит ли покупать?

Chery Tiggo 7 Pro Max — пример автомобиля, который может порадовать оснащением и ценой, но способен преподносить неприятные сюрпризы в эксплуатации. Проблемы с тормозами и электроникой нельзя назвать массовыми, но их наличие заставляет внимательно подходить к выбору и эксплуатации машины. Перед покупкой стоит тщательно проверить автомобиль, а при появлении первых признаков неисправности немедленно обращаться к дилеру и не рисковать безопасностью.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2 829 900 Р)
Упомянутые марки: Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери

Похожие материалы Чери

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Липецк Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться