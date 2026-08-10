Муфта ZF, турбо 1.6 и потеря запаски: как устроен полноприводный Chery Tiggo 7 ProMax изнутри

10 августа 2026, 04:07
Chery Tiggo 7 ProMax AWD: особенности полного привода и нюансы городской эксплуатации
Chery Tiggo 7 ProMax AWD: особенности полного привода и нюансы городской эксплуатации
Полноприводная версия Chery Tiggo 7 ProMax AWD отличается не только технически, но и по ощущениям за рулем. В материале - разбор ключевых отличий, нюансов салона, динамики и режимов, а также почему это актуально для российских дорог именно сейчас.
Полноприводные кроссоверы из Китая все чаще встречаются на российских дорогах, а Chery Tiggo 7 ProMax AWD — один из самых передовых представителей этого сегмента. Внешний вид его полноприводной версии определяет: различия кроются в деталях рисунка решетки радиатора и дизайне дисков.
Внутри обе версии практически одинаковы: цифровая приборная панель, 10-дюймовый экран с быстрым откликом, подогреваемый мультируль и климат-контроль, который в топовых комплектациях управляется привычными крутилками. Площадка для беспроводной зарядки смартфона теперь расположена ближе к подлокотнику, что делает использование телефона на ходу менее удобным. Вся информация о климате дублируется на экране мультимедиа, что требует небольшой адаптации.
Главное отличие - багажник. В переднеприводной версии под полом размещена полноразмерная запаска в органайзере, а у полноприводного запасного колеса нет. Объем багажника немного уменьшился, но это компромисс ради полного привода.
Под капотом установлен турбомотор объемом 1,6 литра (150 л.с., 290 Нм), работающий с роботизированной коробкой с двумя мокрыми сцеплениями. Переднеприводная модификация легко выезжает в пробуксовку сразу же после старта, кузов ощутимо приседает назад. В полноприводной версии система, разработанная совместно с ZF, подключает заднюю ось за 0,1 секунды и может передавать до 50% крутящего момента назад. В результате старт становится плавным и уверенным, без пробуксовок и рывков – это особенно ценят пассажиры.
Селектор режимов на центральном тоннеле предлагает шесть вариантов, включая «Эко» и принудительный «4×4». При включении полного привода автомобиль становится более отзывчивым. В «бездорожном» режиме мотор выдерживает повышенные обороты, чтобы турбина всегда была готова к резкому ускорению – это может пригодиться на скользких или рыхлых покрытиях.
Тенденция оснащения кроссоверов современными электронными модулями и сторонними функциями отмечается и в других моделями: Dongfeng Nissan NX7 с LiDAR на крыше, а также обеспечивает растущий спрос на технологические решения в массовом сегменте ( подробнее о тенденциях в оснащении кроссоверов ).
Сегодня полный привод - это не только про бездорожье. Для сложных условий и российской зимы полный привод становится более безопасным и комфортным: машина уверенно стартует на скользком покрытии, лучше держит траекторию и позволяет водителю чувствовать себя спокойнее в сложных погодных условиях. Стоимость обслуживания и цена выше, чем в переднеприводной версии, но для многих покупателей это оправданная плата за дополнительные возможности. Спрос на такие кроссоверы в России продолжает расти, производители активно дорабатывают системы полного привода, делая их более надежными и адаптированными. Важно помнить, что выбор между передним и полным приводом зависит не только от стиля вождения, но и от условий, с которыми водитель сталкивается каждый день.
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