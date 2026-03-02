Обновленный Chery Tiggo 7L: что изменилось и когда ждать в России?

Chery Tiggo 7L выходит с новым обликом: что изменилось в кроссовере для Китая

Chery готовит к старту в Китае обновленный Tiggo 7L - кроссовер получил свежий дизайн, который заметно отличается от версии для России. Почему производитель решился на такие перемены и как это скажется на конкуренции - мало кто знает. Сняли на фото: детали экстерьера, которые не прошли мимо внимания экспертов.

Для российских автолюбителей новость о появлении обновленного Chery Tiggo 7L с нового производства в Китае может стать неожиданностью. Модель, уже хорошо знакомая отечественным покупателям, получила ожидаемые изменения во внешности, и это может повлиять на дальнейшие планы компании на российском рынке. В условиях, когда конкуренция среди китайских брендов только обостряется, действия Chery вызывают вопросы: зачем понадобилось обновлять кроссовер именно сейчас и что это значит для покупателей?

Новый Tiggo 7L получил более компактную решетку радиатора, в которую интегрированы фары. Такое решение делает переднюю часть автомобиля более собранной и современной. Воздухозаборники тоже изменились — теперь они выглядят агрессивнее, а дверные ручки стали полускрытыми, что добавило динамики облику автомобиля. Задние фонари обзавелись необычной графикой, напоминающей застежку-молнию, а новые бамперы, спойлер и третий стоп-сигнал подчеркивают спортивный характер модели.

Технические характеристики обновленного Tiggo 7L пока держатся в секрете. Напомним, что для российского рынка эта модель предлагается с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Покупатели могут выбирать между передним и полным приводом. Важное примечание: буква L в названии модели указывает на увеличенный размер кузова и расширенные возможности автомобиля. По длине Tiggo 7L превосходит Tiggo 7 Pro Max на 40 мм, что делает его более вместительным и универсальным.

Chery Tiggo 7L дебютировал в России весной 2025 года и сразу привлек внимание тех, кто ищет практичный и современный кроссовер. Однако, несмотря на успех модели, в январе компания неожиданно выбыла из десятки самых продаваемых марок в России. На этом фоне особенно интересно, что марка Tenet (под которой в России реализуют «двойников» китайских моделей калужской сборки), наоборот, ворвалась в тройку лидеров по продажам. Это говорит о том, что рынок быстро меняется, и производителям приходится постоянно искать новые решения, чтобы удержать позиции.

Для Chery российский рынок остается одним из ключевых — по объему продаж ему уступает только Китай. Поэтому любые перемены в дизайне и комплектациях моделей, которые изначально создавались для внутреннего рынка, могут в будущем отразиться и на российских версиях. Как сообщает Autonews, фотографии обновленного Tiggo 7L уже вызвали активное обсуждение среди экспертов и поклонников марки. Многие отмечают, что новый облик может стать новым трендом для других моделей бренда.

Пока неизвестно, когда именно обновленный Tiggo 7L появится в России и будет ли он отличаться от китайской версии. Но очевидно, что Chery продолжает экспериментировать с внешностью своих автомобилей, чтобы оставаться в центре внимания и не уступать конкурентам. В ближайшее время ожидаются новые анонсы и, возможно, еще более смелые решения от китайского автогиганта.