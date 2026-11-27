27 ноября 2026, 12:57
Что изменилось в новом Chery Tiggo 8, который заметили у дилеров?
Что изменилось в новом Chery Tiggo 8, который заметили у дилеров?
Chery Tiggo 8 2027 получит экстерьер Leopard Edition. Премьера пройдет 27 ноября в Гуанчжоу. В салоне появится горизонтальный экран диагональю 15,6 дюйма. Предусмотрены 7-ступенчатый робот и передний привод.
Кроссовер уже заметили в дилерских центрах Китая, хотя официальная премьера Chery Tiggo 8 модельного года 2027 назначена на 27 ноября 2026 года на Гуанчжоуском международном автосалоне. Модель остается во время пятого поколения: речь идет об обновлении. В новой версии марка объединила внешний облик Leopard Edition с интерьером Tiger Edition. Именно так сочетание описывает Autohome.
Пятая генерация Tiggo 8 вышла годом ранее в двух вариантах: Tiger Edition и Leopard Edition. Они отличались в первую очередь оформлением передней части и архитектурой салона. К середине 2026 года Leopard Edition сняли с продаж. Для модельного года 2027 Chery вернула этот дизайн в сочетании с интерьером Tiger Edition.
У Leopard Edition массивная решетка радиатора и раздельная оптика: дневные ходовые огни расположены сверху, основные фары ниже. Внутри установлен горизонтальный сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма. В прежней Leopard Edition использовался вертикальный дисплей на 13,2 дюйма. Интерфейс работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155, а цифровая приборная панель получила экран диагональю 10,25 дюйма.
Климат-контроль частично управляется физическими кнопками. Селектор коробки передач перенесли за рулевое колесо. На центральном тоннеле освободилось место для беспроводной зарядки и подстаканников.
Длина кузова составляет 4725 мм, ширина - 1880 мм. Высота равна 1705 мм, колесная база составляет 2825 мм. Пятиместный салон дополнен багажником объемом от 546 до 1453 литров. Спереди установлена независимая подвеска типа MacPherson, сзади - независимая многорычажная.
Китайская бензиновая версия получила рядный четырехцилиндровый турбомотор семейства Kunpeng SQRF4J16C объемом 1,6 литра. Он развивает 200 л. с. (около 147 кВт), а крутящий момент достигает 310 Н·м. Мотор работает с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT; привод передний. Сертификационные параметры близкой версии двигателя, включая мощность 147 кВт и максимальную скорость 192 км/ч.
Заявленный средний расход по циклу WLTC составляет 7,2 литра на 100 км. Объем топливного бака - 51 литр, максимальная скорость ограничена 190 км/ч.
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