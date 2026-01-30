Кто купит новый кроссовер Chery за 500 миллионов в Узбекистане: эксперты оценили перспективы новинки

Chery Tiggo 8 Hybrid: семиместный гибридный кроссовер выходит на рынок Узбекистана

В Узбекистане готовится старт продаж необычного гибридного кроссовера Chery Tiggo 8 Hybrid. Семь мест, экономичный расход, богатое оснащение и цена, вызывающая вопросы. Чем этот автомобиль способен удивить и почему его появление важно для всего рынка — разбираемся подробно.

Появление Chery Tiggo 8 Hybrid на рынке Узбекистана — событие, которое может заинтересовать не только местных автолюбителей, но и россиян, следящих за трендами в сегменте доступных гибридных кроссоверов. В условиях, когда семейные автомобили с тремя рядами сидений и современными технологиями становятся все более востребованными, выход нового игрока с необычным сочетанием характеристик способен изменить привычный расклад.

Chery Tiggo 8 Hybrid — это не просто еще один китайский SUV. Модель построена на платформе T1X и оснащена гибридной системой Chery Super Hybrid (CSH), где бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра (143 л.с.) работает в паре с мощным электродвигателем (204 л.с., 310 Нм). В качестве источника энергии используется литий-железо-фосфатная батарея на 18,3 кВт·ч, что позволяет проехать на электротяге до 95 км по циклу NEDC (реально — около 60 км). Общий запас хода с полным баком впечатляет — до 1200 км, а заявленный расход топлива в смешанном режиме — всего 1,3 л/100 км. Однако в реальных условиях, когда батарея разряжена, аппетит возрастает до 5–6 литров, что все равно выглядит весьма скромно для крупного SUV.

Комплектация Tiggo 8 Hybrid может удивить даже искушенного покупателя. В арсенале — девять подушек безопасности, включая боковые для второго ряда и центральную, полный набор электронных ассистентов (адаптивный круиз-контроль, автоторможение, контроль слепых зон, удержание полосы, мониторинг усталости водителя), а также мультимедийная система с двумя экранами (15,6 и 10,25 дюйма), аудиосистема Sony с десятью динамиками, поддержка Apple CarPlay и Android Auto без проводов, беспроводная зарядка на 50 Вт, двухзонный климат-контроль, LED-оптика с динамическими поворотниками и 19-дюймовые диски с шинами Continental. В топовой версии добавляются проекционный дисплей, панорамная крыша, подогрев и вентиляция сидений, массаж для переднего пассажира и электропривод багажника.

Австралийские тест-драйвы, где модель уже продается, выявили интересные особенности: подвеска у Tiggo 8 Hybrid мягкая и отлично справляется с крупными неровностями, обеспечивая высокий уровень комфорта на дальних поездках. Однако мелкие дефекты дороги ощущаются в салоне отчетливо. Управляемость — не самая сильная сторона: руль легкий и практически не информативный, особенно на скорости, а тормозная педаль требует привыкания из-за специфики работы гибридной системы рекуперации.

На узбекском рынке прямых конкурентов у Tiggo 8 Hybrid немного. Среди гибридных SUV в бюджетном сегменте можно выделить BYD Song Plus Champion (компактнее и рассчитан на пять мест) и Leapmotor C16 (шестиместный, но меньше по габаритам). Tiggo 8 Hybrid выигрывает за счет полноценного третьего ряда, пусть и не самого просторного. На мировом рынке главным соперником считается BYD Tang DM-i, который также предлагает семь мест и схожую гибридную архитектуру.

Технические характеристики модели выглядят следующим образом: бензиновый двигатель 1,5 л с непосредственным впрыском (143 л.с., 215 Нм), электромотор на 150 кВт (310 Нм), батарея 18,3 кВт·ч, гибридная трансмиссия DHT, передний привод, разгон до 100 км/ч за 8,5 секунды, быстрая зарядка (DC) — 40 кВт, с 30 до 80% за 20 минут. Снаряженная масса — 1884 кг, топливный бак — 60 литров, рекомендуемое топливо — АИ-95 и выше.

Ходовая часть включает переднюю подвеску McPherson, заднюю многорычажную, вентилируемые дисковые тормоза спереди, дисковые сзади, электронный стояночный тормоз с функцией Auto Hold, электроусилитель руля, 19-дюймовые легкосплавные колеса и шины 235/50 R19 Continental. Есть датчики давления в шинах с индикацией.

Габариты автомобиля: длина — 4724 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1718 мм, колесная база — 2694 мм. Посадочная формула — 5+2 (семь мест), объем багажника — 117 литров при разложенном третьем ряде и 479 литров в пятиместной конфигурации.

В России гибридный Tiggo 8 сняли с продажи осенью 2025 года. На тот момент семиместный кроссовер в топовой комплектации Ultimate предлагался по цене 4,85 млн рублей. Сейчас Chery Tiggo 8 Hybrid активно распродают в Австралии, где за полную комплектацию просят 2,48 млн рублей в пересчете по курсу. Для Узбекистана цена может оказаться выше, ориентировочно порядка 500 млн сумов или порядка 3,09 млн рублей по курсу. Насколько он будет востребован, покажет время.