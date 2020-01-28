Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
28 января 2020, 13:32

Chery Tiggo 8 появится у дилеров в марте

  • 307
  • 0
Фото: Chery
Компания Chery готовится выпустить на российский рынок флагманский кроссовер Tiggo 8. Все необходимые разрешения были получены в декабре прошлого года. Первые экземпляры доберутся до российских шоу-румов в марте 2020 года.
Chery Tiggo 8 появится у дилеров в марте

Фото: Chery

Ранее мы писали
Российские дилеры Chery начали принимать заказы на новую комплектацию Elite Plus большого кроссовера Tiggo ...
Читать далее
Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 построен на удлиненной платформе T1X с задней независимой многорычажной подвеской, созданной китайцами совместно со специалистами Jaguar Land Rover. Та же архитектура лежит в основе «младших» кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 7. По размеру он близок к чешскому Skoda Kodiaq. Его габариты: длина – 4 700 мм, ширина – 1 860 мм, высота – 1 705 мм, а колесная база достигает 2 710 мм. Объем багажника в 7-местном конфигурации составляет 193 литра, при сложенных сидениях третьего ряда – 892 литра. Если сложить еще и второй ряд, полезный объем возрастает до 1 932 литров.

Российским покупателям Chery Tiggo 8 предложат исключительно с 2,0-литровым турбомотором мощностью 170 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором и передним приводом. В списке штатного оснащения значится обогрев передних сидений и боковых зеркал, электростеклоподъемники, электрорегулировки передних сидений, климат-контроль, фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости (ESC) и датчики давления в шинах. Опционально предложат панорамную крышу, обогрев руля и задних сидений, боковые подушки и шторки безопасности, камеру заднего вида и электропривод пятой двери.

Ранее флагманский Chery Tiggo 8 получил максимальные пять звезд за безопасность на краш-тестах C-NCAP. Прочность кузова обеспечивает каркас из пяти сортов высококачественной стали и тройные лонжероны, которые эффективно поглощают энергию удара. Кроме того, в оснащение входят современные электронные помощники и системы активной безопасности. Цены и точный состав комплектаций назовут ближе к началу продаж, которые стартуют в марте 2020 года.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Chery Tiggo (Т11)
Добрый вечер.подскажите пожалуто где масса блока управления двигателем.на тигго 08г дв.1.8
Вафадар
Форум Chery B14
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
андрей
Форум Chery Amulet, Flagcloud (А15)
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
Сёрга
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Чери
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА-ГЛОНАСС
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Chery Tiggo 8
Объявления о продаже Chery Tiggo 8
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Chery Tiggo 8 появится у дилеров в марте
{{material_128448}}Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 построен на удлиненной платформе T1X с задней независимой многорычажной подвеской, созданной китайцами совместно со специалистами Jaguar Land Rover. Та же архитектура лежит в основе «младших» кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 7. По размеру он близок к чешскому Skoda Kodiaq. Его габариты: длина – 4 700 мм, ширина – 1 860 мм, высота – 1 705 мм, а колесная база достигает 2 710 мм. Объем багажника в 7-местном конфигурации составляет 193 литра, при сложенных сидениях третьего ряда – 892 литра. Если сложить еще и второй ряд, полезный объем возрастает до 1 932 литров.Российским покупателям Chery Tiggo 8 предложат исключительно с 2,0-литровым турбомотором мощностью 170 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором и передним приводом. В списке штатного оснащения значится обогрев передних сидений и боковых зеркал, электростеклоподъемники, электрорегулировки передних сидений, климат-контроль, фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости (ESC) и датчики давления в шинах. Опционально предложат панорамную крышу, обогрев руля и задних сидений, боковые подушки и шторки безопасности, камеру заднего вида и электропривод пятой двери.Ранее флагманский Chery Tiggo 8 получил максимальные пять звезд за безопасность на краш-тестах C-NCAP. Прочность кузова обеспечивает каркас из пяти сортов высококачественной стали и тройные лонжероны, которые эффективно поглощают энергию удара. Кроме того, в оснащение входят современные электронные помощники и системы активной безопасности. Цены и точный состав комплектаций назовут ближе к началу продаж, которые стартуют в марте 2020 года.
2020-01-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Кемерово Самара Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.