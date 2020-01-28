28 января 2020, 13:32
Chery Tiggo 8 появится у дилеров в марте
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Фото: Chery
Компания Chery готовится выпустить на российский рынок флагманский кроссовер Tiggo 8. Все необходимые разрешения были получены в декабре прошлого года. Первые экземпляры доберутся до российских шоу-румов в марте 2020 года.
Фото: Chery
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Российским покупателям Chery Tiggo 8 предложат исключительно с 2,0-литровым турбомотором мощностью 170 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором и передним приводом. В списке штатного оснащения значится обогрев передних сидений и боковых зеркал, электростеклоподъемники, электрорегулировки передних сидений, климат-контроль, фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости (ESC) и датчики давления в шинах. Опционально предложат панорамную крышу, обогрев руля и задних сидений, боковые подушки и шторки безопасности, камеру заднего вида и электропривод пятой двери.
Ранее флагманский Chery Tiggo 8 получил максимальные пять звезд за безопасность на краш-тестах C-NCAP. Прочность кузова обеспечивает каркас из пяти сортов высококачественной стали и тройные лонжероны, которые эффективно поглощают энергию удара. Кроме того, в оснащение входят современные электронные помощники и системы активной безопасности. Цены и точный состав комплектаций назовут ближе к началу продаж, которые стартуют в марте 2020 года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Добрый вечер.подскажите пожалуто где масса блока управления двигателем.на тигго 08г дв.1.8
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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