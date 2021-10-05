Chery Tiggo 8 Pro: мы знаем, что о нем думают первые покупатели
Фото: Chery
Автомобиль получился 7-местным по стартовой цене 1 849 000 рублей. Правда, пойди – найди его за такие деньги! Chery Tiggo 8 Pro считается «самым дорогим и продвинутым автомобилем марки» - над его созданием потели именитые специалисты: облик «нарисовал» Стив Юм, прежде работавший в Hyundai, Ford, GM, в настройках подвески помогли ребята из Lotus Engineering.
Для рынка России предложено два четырехцилиндровых бензиновых мотора на выбор: 2-литровый с турбонаддувом и распределенным впрыском топлива мощностью 170 л.с. (250 Нм момента) и 1,6-литровый с турбокомпрессором и непосредственным впрыском на 186 сил (275 Нм). «Младшенький» сочетается с CVT, «старшему» полагается 7-диапазонный «робот» Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод безальтернативный – только на переднюю ось.
Давайте послушаем, как отзываются об автомобиле люди, купившие его и имеющие о нем свое потребительское мнение.
«В режиме «спорт» появляется лёгкая ватность, но так, намёком»
Виталий Рогачев сумел на втором месяце эксплуатации автомобиля выявить его достоинства и недостатки. «Двигатель и трансмиссия, - рассказывает водитель, - Работают слажено и внятно, коробка-робот без пинков и провалов. Автомобиль отзывчив к рулю, в режиме «спорт» появляется какая-то лёгкая ватность, но так, намёком. Подвеска «приёмистая», но на плохой дороге чувствуется жесткость. Хорошие тормоза, отрабатывают резко, даже чуть, кажется, приподнимая зад по ощущениям».
По ощущениям Виталия, у Tiggo 8 Pro «нормальная «шумка», хорошая сборка салона, о чём свидетельствуют отсутствующие сверчки и посторонние шумы». При этом автовладелец отмечает удобное, но чуть жестковатое кресло, у которого «напрочь отсутствует продольная регулировка подголовника, из-за чего шея во время длительной поездки затекает».
Посадка Виталию нравится: «комфортная, внутри находиться – сплошное удовольствие, головное освещение шикарное». Импонирует водителю и клиренс. Он, по словам г-на Рогачева, «такой, что позволяет в городской черте вообще не задумываться о том, проедешь ты или нет. Везде проходит». Автор не скрывает, что он без ума от люка: «Это тема! Смотрится круто и при отсутствии штор делает салон более просторным. Вообще же «черик 8 про» пришелся мне по вкусу».
«Насколько большая машина после «Весты»
Артур Вилин сообщает о том, что машина у него «совсем-совсем новая, буквально только что с конвейера – 2021 года выпуска, в комплектации «Дримлайн». До этого мужчина 3 года ездил на «Ладе», и как только пересел на «Чери», сразу же ощутил существенные изменения в лучшую сторону. «Конечно, были муки выбора, - говорит автовладелец. - Однако, пересмотрев кучу роликов, решил все же приобрести «Чери Тиго 8 Про».
Первое, что бросилось в глаза Артуру, насколько большая это машина: «Пересел-то я с «Весты», а это ощутимая разница. В салоне всё добротно. По интерьеру у меня вопросов не имеется, так как дизайнеры явно постарались. Машина оснащена качественной мультимедиа. Удобно, что у водителя всё находится под руками, так что дотягиваться не приходится ни до чего».
Отметил водитель и ощущения динамики: «Скорость набирает стремительно и сразу. Во время остановки машина подсказывает, что перешла в этот момент в режим экономии. Сцепление чувствуется, однако не сильно».
«Либо «овощ» на «эко», либо рейсер на «спорте»
У Гаспара Тога свой подход: «Купил Tiggo, решил сразу испытать на все-все на «экстремалочках». Не скажу, что полное разочарование, но нюансы есть. По сути, машина не плохо себя ведет, хоть и тяжковато, но прет. В общем и целом, такое сравнение – это, как есть соевый стейк после шашлыка из сочной молодой баранины. Кто пробовал водить хотя бы «Ягуар», тот меня поймет. Авто пресный и местами даже скучный, такой себе лайт-вариант. Но это и не плохо – стабильность и никакой интриги».
|Chery Tiggo 8 Pro 2.0 CVT
|2 л, 170 л.с
|вариатор
|0-100 - 10.0 с, 200 км/ч
|4722 x 1860 x 1705 мм
|передний
|АИ-92, 8.2 л на 100 км
|Все характеристики
Самый большой минус, по мнению Гаспара, бесчувственный руль: «Он вот абсолютно никакой. И неадекватно ведет себя в режимах. Вы либо получаете «овощ» на «эко», либо рейсер на «спорте». Выставить можно отдельно, но смысл не меняется. Полного привода, к большому разочарованию, разработчики не дали».
Огромный плюс, по утверждению автора комментария, салон и отделка: «Тут, что материалы, что комфорт, что «плюшки» разные, - ну, нечего сказать, большой плюс. Хотелось бы единственное, чтобы машина ехала так же, как выглядит. Ну это уж если докапываться прям в «полный рост». Chery местами даже лучше «Кореи», и это не может не радовать. Авто на твердую «4». Похоже на то, что китайцы в очередной раз получили самые крутые компоненты, АБС, турбину, трансмиссию и т.д., но инструкция к ним не прилагалась. Если брать по частям, то машина - огонь, но все вместе - отстой. Китай, поднажмите, чуть осталось».
«Шумоизоляции недостаточно. Музыка стандартная, не для меломанов»
Анатолий Ченцов полагает, что «до идеала его «китайчонку» еще далеко, но как автомобиль для ежедневного пользования вполне годится». В распоряжении автовладельца переднеприводный вседорожник с 186-сильным бензиновым агрегатом объемом 1,6 литра и роботом.
По мнению Анатолия, «управляемость нормальная, руль довольно отзывчив, повороты на скорости проходит без проблем»: «Подвеска, я бы сказал, не совсем внятная, может как подпрыгнуть на неровностях, так и пройти их плавно. На плохих дорогах испытать пока не было возможности, поэтому впечатления ещё неоднозначные. Шумоизоляции явно недостаточно, надо дорабатывать «по кругу», потому что в салоне слишком шумно. Музыка стандартная, не для меломанов. Для бытового пользования годная».
Понравилось водителю связка «двигатель – робот»: «Работает хорошо, переключения не чувствуются, разгоняется «черик» хорошо, если мы не говорим, конечно, о гонках. Для обычной езды по городу хватает, в потоке чувствуешь себя нормально, но со светофора рвать не будет. Камеры и парктроники отлично реализованы, парковаться с ними комфортно».
Имеющиеся «минусы», со слов автора поста, некритичны: «О «шумке» уже говорил, ещё коротковата слегка подушка водительского кресла, маловато всяких отделений под мелочёвку. Но это уже придирки, вообще агрегат годный».
«Качество нормальное, но предчувствую, что со временем что-то сломается»
В гараже Павла О., как он отмечает, «топовая версия «восьмерки» на переднем приводе»: «Стоило ли тратить на нее столько денег? Когда машина только вышла, производитель постоянно подчеркивал, что не экономит на оцинкованной стали. Оцинкованы все детали кузова, кроме крыши. Рассчитываю, что это сохранит первоначальную привлекательность машины. Внешне автомобиль выглядит дорого и стильно. У топовой версии несколько иной дизайн передней части, чем у «Тиго 8». Диски 18 дюймов, двухцветные, линзованные LED, динамические поворотники, два настоящих патрубка выпуска».
Главные понты, по утверждению Павла, находятся в салоне: «Экран 8 дюймов для управления двухзонным климатом, панорамная крыша, удобные кресла, регулировка руля. Цифровая приборка симпатичная, графика меняется в зависимости от режима. Есть беспроводная зарядка для тех, кому всегда нужно быть на связи. У меня «зимний» пакет, который включает в себя обогрев всего + автозапуск с ключа. Места в салоне достаточно, сиденья можно дополнительно отрегулировать. Качество сборки нормальное, но предчувствую, что со временем пластик расшатается и что-то точно сломается».
«В плане «ходовки», - заканчивает свой комментарий мужчина, - пока никаких выводов сделать не могу. Пробег маленький, едет бодро и динамично. Разгоняется быстро, в повороты входит на ура. Дальше будет видно».
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