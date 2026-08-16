Оцинковка, робот и морозы: как Chery Tiggo 8 Pro показал себя на дистанции 100 000 км

Chery Tiggo 8 Pro: опыт эксплуатации после 100 000 км и реальные расходы

Chery Tiggo 8 Pro, с пробегом более 100 тысяч километров, показал себя как надежный и комфортный автомобиль. Владелец делится деталями эксплуатации, расходами на обслуживание и особенностями модели, которые могут быть полезны тем, кто рассматривает покупку кроссовера именно сейчас.

Chery Tiggo 8 Pro, с пробегом более 100 тысяч километров, показал себя как надежный и комфортный автомобиль. Владелец делится деталями эксплуатации, расходами на обслуживание и особенностями модели, которые могут быть полезны тем, кто рассматривает покупку кроссовера именно сейчас.

Chery Tiggo 8 Pro с пробегом свыше 100 тысяч километров – нечастый гость на вторичном рынке, и именно такие автомобили позволяют судить о надежности современных китайских моделей. В условиях российского климата, этот кроссовер прошел серьезную проверку, не доставив владельцу серьезных хлопот.

Автолюбитель приобрел Chery Tiggo 8 Pro в 2022 году за 3,6 млн рублей. За два года эксплуатации автомобиль преодолел 102 000 км, расходы на техническое обслуживание составили около 200 000 рублей. По словам владельца, машина ни разу не подвела: запуск двигателя не создает сложностей даже в мороз, а эргономика и комфорт салона соответствуют ожиданиям от семейного кроссовера.

Особое внимание уделяется вместимости: при сложенных сиденьях третьего ряда багажник становится полностью пригодным для поездок на дачу или в поездку. Несмотря на отсутствие полного привода, дорожный просвет позволяет уверенно передвигаться по заснеженным дворам и проселочным дорогам. Двигатель объемом 1,6 литра с турбонаддувом и 7-ступенчатой ​​роботизированной коробкой передач обеспечивает достойную динамику и плавность хода.

Владелец отметил, что раньше относился к китайским автомобилям с осторожностью, но опыт эксплуатации Chery Tiggo 8 Pro изменил его мнение. Кузов практически полностью оцинкован, за все время не появилось ни одного скола. По его словам, сегодня опасения по поводу «китайцев» уже не актуальны, а при нынешней покупке он будет рассматривать только марки из Поднебесной.

Похожие впечатления от современных китайских автомобилей отмечают и другие владельцы. Например, в материале о гибридном Exlantix ES после пробега 5000 км рассказывается о тонкостях эксплуатации и особенностях, которые могут учитываться при выборе автомобиля — подробнее об этом можно узнать по ссылке.

Chery Tiggo 8 Pro – один из примеров того, как китайские бренды укрепляют позиции на российском рынке. За последние годы автомобили из КНР стали заметно популярнее, а их качество и оснащение уже не уступают и японским аналогам. Спрос на кроссоверы с турбомоторами и роботизированными коробками растет, оцинкованный кузов и адаптация к альтернативным условиям становятся обязательными критериями выбора. Такой опыт эксплуатации может быть полезен тем, кто ищет надежный семейный автомобиль с хорошим соотношением цены и качества.