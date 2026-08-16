Оцинковка, робот и морозы: как Chery Tiggo 8 Pro показал себя на дистанции 100 000 км

16 августа 2026, 14:09
Chery Tiggo 8 Pro: опыт эксплуатации после 100 000 км и реальные расходы
Chery Tiggo 8 Pro: опыт эксплуатации после 100 000 км и реальные расходы
Chery Tiggo 8 Pro, с пробегом более 100 тысяч километров, показал себя как надежный и комфортный автомобиль. Владелец делится деталями эксплуатации, расходами на обслуживание и особенностями модели, которые могут быть полезны тем, кто рассматривает покупку кроссовера именно сейчас.
Chery Tiggo 8 Pro с пробегом свыше 100 тысяч километров – нечастый гость на вторичном рынке, и именно такие автомобили позволяют судить о надежности современных китайских моделей. В условиях российского климата, этот кроссовер прошел серьезную проверку, не доставив владельцу серьезных хлопот.
Автолюбитель приобрел Chery Tiggo 8 Pro в 2022 году за 3,6 млн рублей. За два года эксплуатации автомобиль преодолел 102 000 км, расходы на техническое обслуживание составили около 200 000 рублей. По словам владельца, машина ни разу не подвела: запуск двигателя не создает сложностей даже в мороз, а эргономика и комфорт салона соответствуют ожиданиям от семейного кроссовера.
Особое внимание уделяется вместимости: при сложенных сиденьях третьего ряда багажник становится полностью пригодным для поездок на дачу или в поездку. Несмотря на отсутствие полного привода, дорожный просвет позволяет уверенно передвигаться по заснеженным дворам и проселочным дорогам. Двигатель объемом 1,6 литра с турбонаддувом и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач обеспечивает достойную динамику и плавность хода.
Владелец отметил, что раньше относился к китайским автомобилям с осторожностью, но опыт эксплуатации Chery Tiggo 8 Pro изменил его мнение. Кузов практически полностью оцинкован, за все время не появилось ни одного скола. По его словам, сегодня опасения по поводу «китайцев» уже не актуальны, а при нынешней покупке он будет рассматривать только марки из Поднебесной.
Похожие впечатления от современных китайских автомобилей отмечают и другие владельцы. Например, в материале о гибридном Exlantix ES после пробега 5000 км рассказывается о тонкостях эксплуатации и особенностях, которые могут учитываться при выборе автомобиля — подробнее об этом можно узнать по ссылке.
Chery Tiggo 8 Pro – один из примеров того, как китайские бренды укрепляют позиции на российском рынке. За последние годы автомобили из КНР стали заметно популярнее, а их качество и оснащение уже не уступают и японским аналогам. Спрос на кроссоверы с турбомоторами и роботизированными коробками растет, оцинкованный кузов и адаптация к альтернативным условиям становятся обязательными критериями выбора. Такой опыт эксплуатации может быть полезен тем, кто ищет надежный семейный автомобиль с хорошим соотношением цены и качества.
Похожие материалы Чери, Тойота, Опель, Митсубиси, Шевроле, Ленд Ровер
-
30.07.2026, 18:39
Топ-10 электрокаров и гибридов до 3 млн: что выбрать на вторичном рынке России
В условиях нестабильности на рынке топлива, россияне все чаще обращают внимание на электромобили и гибриды. Мы собрали актуальный рейтинг моделей до 3 млн рублей, которые выделяются надежностью, экономичностью и востребованностью на вторичном рынке. Этот обзор поможет разобраться в нюансах выбора и понять, какие авто действительно заслуживают внимания.Читать далее
-
26.04.2026, 20:30
Пять китайских автомобилей, которые доказали свою надежность на практике
Эксперты сервисных центров выделили пять китайских моделей, которые удивили надежностью и минимальным количеством поломок. В подборке - только те авто, что выдерживают суровые условия и не требуют частых ремонтов. Почему именно эти машины оказались в топе - рассказываем в материале.Читать далее
-
22.04.2026, 12:47
Какие китайские автомобили признаны самыми выносливыми и долговечными
В 2026 году китайские автомобили перестали быть компромиссом: эксперты и владельцы выделили восемь моделей, которые реже других требуют ремонта и способны служить дольше. Почему именно эти машины оказались в топе и как продлить их ресурс - рассказываем в материале.Читать далее
-
14.04.2026, 15:44
Антифриз в салоне нового Chery: дилер спорит с владельцем, эксперты советуют возврат
Владелец нового Chery Tiggo 8 Pro New из Сочи столкнулся с утечкой антифриза прямо в салон и перегревом двигателя. Дилер и производитель уверяют, что машина безопасна, но эксперты и юристы видят угрозу здоровью. Какие права есть у автовладельца и что делать в такой ситуации - объясняем подробно.Читать далее
-
09.04.2026, 18:29
Какие китайские автомобили признаны самыми выносливыми и долговечными
В 2026 году китайские автомобили перестали быть компромиссом: эксперты и владельцы выделили восемь моделей, которые реже других требуют ремонта и способны служить дольше. Почему именно эти машины оказались в топе и как продлить их ресурс - рассказываем в материале.Читать далее
-
13.03.2026, 16:51
Эксперты «За рулем» оценили шумоизоляцию нового Tenet T8 — чем удивил кроссовер
Российский кроссовер Tenet T8 прошел зимний тест, где эксперт отметил его выдающуюся шумоизоляцию. Модель доступна в двух комплектациях, обе с полным приводом и расширенной поддержкой. Почему этот автомобиль привлек внимание специалистов - в нашем материале.Читать далее
-
15.01.2026, 04:54
Опыт полутора лет с Chery Tiggo 8 Pro глазами владельца после 40 тысяч км
Владелец Chery Tiggo 8 Pro делится впечатлениями после 40 тысяч км. Он рассказывает о плюсах и минусах, реальном состоянии кузова и днища. Почему он снова выберет китайский автомобиль? Узнайте, что удивило и что разочаровало за полтора года.Читать далее
-
13.01.2026, 17:33
Что важно знать владельцам Chery Tiggo 8 Pro для комфортной эксплуатации
Chery Tiggo 8 Pro скрывает множество особенностей. Некоторые функции неочевидны даже для опытных водителей. В статье раскрываются детали, которые редко встречаются в инструкциях. Узнайте, как избежать неожиданных ситуаций. Не пропустите важные нюансы обслуживания.Читать далее
-
18.10.2025, 12:03
Тест гибридного Chery Tiggo 8 Pro e+: опыт эксплуатации и нюансы
Погружаемся в детали теста гибридного Chery Tiggo 8 Pro e+. Как он ведет себя на дороге? Какие плюсы и минусы выявились в реальных условиях? Узнайте, что ждет покупателей и каковы перспективы электрификации в России.Читать далее
-
15.10.2025, 08:23
В Китае показали новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro с необычным дизайном
В Китае заметили новый кроссовер. Он возглавит популярную линейку. Автомобиль получил свежий дизайн. Его салон тоже сильно изменился. Технические характеристики уже известны. Скоро ли он приедет в Россию?Читать далее
Похожие материалы Чери, Тойота, Опель, Митсубиси, Шевроле, Ленд Ровер
-
30.07.2026, 18:39
Топ-10 электрокаров и гибридов до 3 млн: что выбрать на вторичном рынке России
В условиях нестабильности на рынке топлива, россияне все чаще обращают внимание на электромобили и гибриды. Мы собрали актуальный рейтинг моделей до 3 млн рублей, которые выделяются надежностью, экономичностью и востребованностью на вторичном рынке. Этот обзор поможет разобраться в нюансах выбора и понять, какие авто действительно заслуживают внимания.Читать далее
-
26.04.2026, 20:30
Пять китайских автомобилей, которые доказали свою надежность на практике
Эксперты сервисных центров выделили пять китайских моделей, которые удивили надежностью и минимальным количеством поломок. В подборке - только те авто, что выдерживают суровые условия и не требуют частых ремонтов. Почему именно эти машины оказались в топе - рассказываем в материале.Читать далее
-
22.04.2026, 12:47
Какие китайские автомобили признаны самыми выносливыми и долговечными
В 2026 году китайские автомобили перестали быть компромиссом: эксперты и владельцы выделили восемь моделей, которые реже других требуют ремонта и способны служить дольше. Почему именно эти машины оказались в топе и как продлить их ресурс - рассказываем в материале.Читать далее
-
14.04.2026, 15:44
Антифриз в салоне нового Chery: дилер спорит с владельцем, эксперты советуют возврат
Владелец нового Chery Tiggo 8 Pro New из Сочи столкнулся с утечкой антифриза прямо в салон и перегревом двигателя. Дилер и производитель уверяют, что машина безопасна, но эксперты и юристы видят угрозу здоровью. Какие права есть у автовладельца и что делать в такой ситуации - объясняем подробно.Читать далее
-
09.04.2026, 18:29
Какие китайские автомобили признаны самыми выносливыми и долговечными
В 2026 году китайские автомобили перестали быть компромиссом: эксперты и владельцы выделили восемь моделей, которые реже других требуют ремонта и способны служить дольше. Почему именно эти машины оказались в топе и как продлить их ресурс - рассказываем в материале.Читать далее
-
13.03.2026, 16:51
Эксперты «За рулем» оценили шумоизоляцию нового Tenet T8 — чем удивил кроссовер
Российский кроссовер Tenet T8 прошел зимний тест, где эксперт отметил его выдающуюся шумоизоляцию. Модель доступна в двух комплектациях, обе с полным приводом и расширенной поддержкой. Почему этот автомобиль привлек внимание специалистов - в нашем материале.Читать далее
-
15.01.2026, 04:54
Опыт полутора лет с Chery Tiggo 8 Pro глазами владельца после 40 тысяч км
Владелец Chery Tiggo 8 Pro делится впечатлениями после 40 тысяч км. Он рассказывает о плюсах и минусах, реальном состоянии кузова и днища. Почему он снова выберет китайский автомобиль? Узнайте, что удивило и что разочаровало за полтора года.Читать далее
-
13.01.2026, 17:33
Что важно знать владельцам Chery Tiggo 8 Pro для комфортной эксплуатации
Chery Tiggo 8 Pro скрывает множество особенностей. Некоторые функции неочевидны даже для опытных водителей. В статье раскрываются детали, которые редко встречаются в инструкциях. Узнайте, как избежать неожиданных ситуаций. Не пропустите важные нюансы обслуживания.Читать далее
-
18.10.2025, 12:03
Тест гибридного Chery Tiggo 8 Pro e+: опыт эксплуатации и нюансы
Погружаемся в детали теста гибридного Chery Tiggo 8 Pro e+. Как он ведет себя на дороге? Какие плюсы и минусы выявились в реальных условиях? Узнайте, что ждет покупателей и каковы перспективы электрификации в России.Читать далее
-
15.10.2025, 08:23
В Китае показали новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro с необычным дизайном
В Китае заметили новый кроссовер. Он возглавит популярную линейку. Автомобиль получил свежий дизайн. Его салон тоже сильно изменился. Технические характеристики уже известны. Скоро ли он приедет в Россию?Читать далее