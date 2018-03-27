27 марта 2018, 18:42
Chery Tiggo 8: технические подробности
Компания Chery представила большой 7-местный внедорожник Tiggo 8 еще в начале февраля. Тогда на специальном мероприятии в Китае журналистам продемонстрировали экстерьер новинки, не позволив даже заглянуть внутрь. Сейчас компания опубликовала техническую информацию.
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Под капотом Tiggo 8 трудится 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. На старте продаж в Китае автомобиль предложат с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Разгон от нуля до «сотни» занимает 10,5 секунд. Механическая КПП появится позже. А вот полный привод даже не планируется.
В салоне цифровая приборная панель с большим цветных экраном бортового компьютера. Еще один экран – на центральной консоли. Он отвечает за управление информационно-развлекательной системой и навигацией. Кроссовер получил двухзонный климат-контроль и электрический стояночный тормоз. Посадочная формула 7-местного Tiggo 8 вполне стандартна: 2+3+2. У пассажиров третьего ряда места немного, зато есть отдельный кондиционер.
Продажи в Китае стартуют сразу после премьеры Chery Tiggo 8 на автосалоне в Пекине в конце апреля. Вероятность появления этой модели в России очень велика. Но произойдет это не раньше, чем в следующем году. Сейчас компания продает в нашей стране три модели – кроссоверы Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5. До конца года должны начаться продажи Tiggo 7.
Комментарии пользователей
Hannah Gilson27.03.2018 20:17
Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!!
Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка?
— Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться.
— Бeз рyтиннoй рaботы.
— Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные.
Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс!
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Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка?
— Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться.
— Бeз рyтиннoй рaботы.
— Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные.
Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс!
Пoдро6ности на http:// blagodelo.info (blagodelo.info)
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