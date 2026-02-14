Против правил: почему Chery Tiggo 9 бросил вызов Geely Monjaro, а не Jaecoo J8

14 февраля 2026, 18:30
Chery Tiggo 9 официально в России: чем новинка удивит покупателей
Chery Tiggo 9 официально в России: чем новинка удивит покупателей
Chery Tiggo 9 на российском рынке предлагает редкое сочетание полного привода и семиместного салона. В чем его отличия от Jaecoo J8 и почему он становится прямым конкурентом Geely Monjaro - разбираемся в деталях.
Chery Tiggo 9 дебютировал на российском рынке как вместительный полноприводный кроссовер, призванный заполнить образовавшуюся нишу. Модель сразу привлекла внимание не только своими габаритами, но и неожиданными техническими и дизайнерскими решениями, которые могут изменить привычное представление о семейном автомобиле. При детальном сравнении с родственной моделью Jaecoo J8 выясняется, что при общей платформе T2X автомобили имеют совершенно разные кузовные панели и уникальную светотехнику, а в салоне Tiggo 9 установлены два отдельных экрана.
Руль с сенсорно-аналоговыми кнопками и подрулевым переключателем трансмиссии — решение, знакомое по модели Exeed RX, которое освобождает место на центральной консоли, но делает левый подрулевой рычаг излишне перегруженным. Из-за этого привычные действия, например включение омывателя стекла, требуют времени на адаптацию, что подмечают даже опытные водители. Меню мультимедиа качественно переведено на русский силами локального R&D-центра Chery, а предустановленные «ВКонтакте» и навигация на базе «Яндекс.Карт» делают использование автомобиля максимально удобным для российских покупателей благодаря интеграции отечественных онлайн-сервисов.
Под капотом установлен знакомый 2,0-литровый турбомотор мощностью 249 л.с., в паре с ним работает 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» Fu Zhen, который в стандартном режиме отличается задумчивыми реакциями на педаль газа. Отсутствие ручного режима переключения передач и жесткость 20-дюймовых колес на российских дорогах могут стать поводом для критики, хотя в спортивном режиме автомобиль заметно преображается. Салон предлагает оригинальную центральную консоль с физическими кнопками, среди которых особенно выделяется отдельная клавиша «аварийки», однако расположение некоторых других органов управления, отвечающих за подогрев сидений, кажется не самым логичным.
Третий ряд сидений в Tiggo 9 остается компромиссным решением: взрослым пассажирам там тесно. Тем не менее, при складывании кресел образуется ровный пол багажника, что добавляет практичности. Интересно, что в Chery главным конкурентом модели считают не другие семиместные кроссоверы, а пятиместный Geely Monjaro, поскольку оба автомобиля нацелены на обеспеченную семейную аудиторию и находятся в схожем ценовом диапазоне, стартующем от четырех миллионов рублей.
Несмотря на высокую начальную стоимость, Tiggo 9 представляет собой самый крупный кроссовер бренда с хорошей шумоизоляцией, современным оснащением и возможностью обновления «по воздуху». Этот автомобиль способен заинтересовать тех, кому критически важно редкое сочетание полного привода и семиместного салона, даже с учетом некоторых эргономических нюансов. Остается надеяться, что производитель продолжит дорабатывать детали, а ценовая политика со временем станет более гибкой, чтобы модель могла считаться оптимальным выбором для российских дорог.
Похожие материалы Чери, Джили, Джейку
-
11.02.2026, 07:58
Geely Monjaro и Atlas: старт сборки в Казахстане и возможный ребрендинг
В Казахстане запускают производство кроссоверов Geely Monjaro и Atlas, которые могут получить шильдики нового бренда и выйти на рынки ЕАЭС. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте и какие детали уже известны - в материале.Читать далее
-
11.02.2026, 07:47
Китайские автомобили в Сибири: испытание морозами и реальные проблемы владельцев
Вышло исследование: как китайские автомобили справляются с экстремальными морозами в Сибири. Владельцы делятся неожиданными трудностями и советами, а сервисники раскрывают, что чаще всего выходит из строя. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 06:38
Цены на топовые китайские автомобили в России: Haval Jolion — подешевел больше всех
Свежий анализ рынка показал: большинство популярных китайских автомобилей в России за год снизили цены, несмотря на инфляцию и рост сборов. Какие модели удивили, а какие пошли против тренда - в нашем материале.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
06.02.2026, 11:25
Geely Monjaro после года и 31 000 км: реальный опыт, проблемы и неожиданные плюсы
Geely Monjaro за год и 31 000 км показал себя с разных сторон. Владелец делится личными наблюдениями о надежности, расходе, поведении зимой и особенностях эксплуатации в российских условиях. Почему этот опыт важен - в материале.Читать далее
-
05.02.2026, 19:46
В России сертифицировали крупный семиместный кроссовер
В России стартует производство нового кроссовера T9. Модель рассчитана на семь мест. Ожидается широкий набор опций. Подробности о запуске и характеристиках — в нашем материале.Читать далее
-
05.02.2026, 14:19
Tenet T9 выходит на российский рынок: старт сертификации и сборка в Калуге
Крупный кроссовер Tenet T9 официально прошел сертификацию в России и готовится к запуску производства в Калуге. Почему эта новинка может изменить расстановку сил на рынке, какие опции и особенности ждут покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 14:25
Jeland выходит на российский рынок: новые кроссоверы и планы локализации
В первой половине 2026 года на российском рынке появится новый бренд Jeland с линейкой кроссоверов, созданных на базе Jaecoo. Производство организует «АГР Холдинг» в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил в сегменте SUV.Читать далее
-
04.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Geely Monjaro: подробный расчет расходов за 5 лет
Geely Monjaro уверенно входит в топ продаж, но сколько на самом деле стоит его содержание? Аналитики рассчитали все траты, включая страховки, топливо, обслуживание и потерю стоимости. Итоги удивляют даже опытных водителей.Читать далее
-
03.02.2026, 05:25
Geely Monjaro после 32 000 км: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Владелец Geely Monjaro делится реальным опытом эксплуатации кроссовера с пробегом 32 000 км. В материале - детали о надежности, комфорте, особенностях электроники и неожиданных нюансах, которые могут быть важны для будущих покупателей.Читать далее
