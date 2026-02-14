Против правил: почему Chery Tiggo 9 бросил вызов Geely Monjaro, а не Jaecoo J8

Chery Tiggo 9 официально в России: чем новинка удивит покупателей

Chery Tiggo 9 на российском рынке предлагает редкое сочетание полного привода и семиместного салона. В чем его отличия от Jaecoo J8 и почему он становится прямым конкурентом Geely Monjaro - разбираемся в деталях.

Chery Tiggo 9 дебютировал на российском рынке как вместительный полноприводный кроссовер, призванный заполнить образовавшуюся нишу. Модель сразу привлекла внимание не только своими габаритами, но и неожиданными техническими и дизайнерскими решениями, которые могут изменить привычное представление о семейном автомобиле. При детальном сравнении с родственной моделью Jaecoo J8 выясняется, что при общей платформе T2X автомобили имеют совершенно разные кузовные панели и уникальную светотехнику, а в салоне Tiggo 9 установлены два отдельных экрана.

Руль с сенсорно-аналоговыми кнопками и подрулевым переключателем трансмиссии — решение, знакомое по модели Exeed RX, которое освобождает место на центральной консоли, но делает левый подрулевой рычаг излишне перегруженным. Из-за этого привычные действия, например включение омывателя стекла, требуют времени на адаптацию, что подмечают даже опытные водители. Меню мультимедиа качественно переведено на русский силами локального R&D-центра Chery, а предустановленные «ВКонтакте» и навигация на базе «Яндекс.Карт» делают использование автомобиля максимально удобным для российских покупателей благодаря интеграции отечественных онлайн-сервисов.

Под капотом установлен знакомый 2,0-литровый турбомотор мощностью 249 л.с., в паре с ним работает 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» Fu Zhen, который в стандартном режиме отличается задумчивыми реакциями на педаль газа. Отсутствие ручного режима переключения передач и жесткость 20-дюймовых колес на российских дорогах могут стать поводом для критики, хотя в спортивном режиме автомобиль заметно преображается. Салон предлагает оригинальную центральную консоль с физическими кнопками, среди которых особенно выделяется отдельная клавиша «аварийки», однако расположение некоторых других органов управления, отвечающих за подогрев сидений, кажется не самым логичным.

Третий ряд сидений в Tiggo 9 остается компромиссным решением: взрослым пассажирам там тесно. Тем не менее, при складывании кресел образуется ровный пол багажника, что добавляет практичности. Интересно, что в Chery главным конкурентом модели считают не другие семиместные кроссоверы, а пятиместный Geely Monjaro, поскольку оба автомобиля нацелены на обеспеченную семейную аудиторию и находятся в схожем ценовом диапазоне, стартующем от четырех миллионов рублей.

Несмотря на высокую начальную стоимость, Tiggo 9 представляет собой самый крупный кроссовер бренда с хорошей шумоизоляцией, современным оснащением и возможностью обновления «по воздуху». Этот автомобиль способен заинтересовать тех, кому критически важно редкое сочетание полного привода и семиместного салона, даже с учетом некоторых эргономических нюансов. Остается надеяться, что производитель продолжит дорабатывать детали, а ценовая политика со временем станет более гибкой, чтобы модель могла считаться оптимальным выбором для российских дорог.