Семиместные кроссовер и внедорожник из Китая: чем отличаются Chery Tiggo 9 и Haval H9 и какой выбрать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 февраля 2026, 08:01

Chery Tiggo 9 против Haval H9: сравнение возможностей и оснащения китайских флагманов

Chery Tiggo 9 против Haval H9: сравнение возможностей и оснащения китайских флагманов

Семиместные кроссовер и внедорожник из Китая: чем отличаются Chery Tiggo 9 и Haval H9 и какой выбрать

Chery Tiggo 9 против Haval H9: сравнение возможностей и оснащения китайских флагманов

Chery Tiggo 9 и Haval H9 - два крупных китайских автомобиля с семиместными салонами, которые конкурируют за внимание семейных водителей. Мы разобрали их оснащение, особенности трансмиссии и поведение на дороге, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий.

Chery Tiggo 9 и Haval H9 - два крупных китайских автомобиля с семиместными салонами, которые конкурируют за внимание семейных водителей. Мы разобрали их оснащение, особенности трансмиссии и поведение на дороге, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий.

Сравнение Chery Tiggo 9 и Haval H9 актуально для тех, кто выбирает между современным кроссовером и классическим рамным внедорожником. Оба автомобиля рассчитаны на семь пассажиров, оснащенных турбированными двухлитровыми моторами и восьмиступенчатыми автоматами, а их стоимость практически идентична. Это делает выбор особенно непростым для покупателей, ориентированных на простор, комфорт и универсальность.

Несмотря на схожие параметры, подходы к созданию этих моделей не идентичные. Haval H9 построен на раме, унаследовав платформу от Tank 500 и двигатель от Tank 300. В продаже также есть дизельная версия с девятиступенчатым автоматом, но для объективного сравнения рассматривался бензиновый вариант на 218 л. с. Chery Tiggo 9, в свою очередь, использует силовой агрегат от премиального Exeed — 2,0-литровый турбомотор мощностью 245 л. с. и собственную восьмиступенчатую коробку передач.

Фото: Chery

Оснащение и комфорт: премиум против практичности

Chery Tiggo 9 отличается превосходным оснащением, приближающим его к премиальным кроссоверам. В топовой комплектации здесь установлены кресла с кожаной отделкой и оттоманкой для переднего пассажира, а также электропривод сидений второго ряда — опция, редко встречающаяся даже в более дорогих моделях. В салоне предусмотрены десять подушек безопасности, подогрев и вентиляция задних сидений, а мультимедийная система поддерживает сервисы «Яндекс» и ВК.

Haval H9 делает ставку на внедорожные качества и практичность. Внутри — массивные элементы отделки, подогрев, вентиляция и массаж передних кресел, однако здесь отсутствует подсветка и натуральная кожа. Мультимедиа соответствует базовым требованиям по функционалу, но интеграция сервисов требует доработки. Пассажиры второго ряда могут самостоятельно регулировать температуру, а багажник отличается большой высотой и наклоном, что удобно при перевозке крупногабаритных вещей.

Пространство и трансформация салона

По запасу места на втором ряду автомобили примерно равны, несмотря на разницу в габаритах. Зато спереди ощущения разные: массивный капот и вертикальное лобовое стекло Haval H9 создают ощущение простора и монументальности.

Третий ряд в обоих авто скорее для детей. При этом в Chery Tiggo 9 электропривод второго ряда иногда мешает быстро выбраться назад, а в H9 механические регулировки работают быстрее и надежнее. Багажник у Chery длиннее и ниже — удобно грузить под шторку. У Haval багажник выше, и при полной загрузке его можно заполнить под самую крышку.

Внедорожные возможности и поведение на дороге

На бездорожье разница между кроссовером и внедорожником становится очевидной. Haval H9 оснащен понижающей передачей и блокировкой дифференциалов, что позволяет уверенно преодолевать сложные участки. Его полный привод ориентирован на заднюю ось, а масса почти на полтонны больше, чем у конкурента. Chery Tiggo 9, напротив, использует переднеприводную схему с подключаемой задней осью. В условиях глубокого снега или грязи электроника не всегда следит за временем перераспределения тяги, и трансмиссия может перегреться при длительной пробуксовке.

На асфальте Tiggo 9 ведет себя как легковой автомобиль: он динамичнее, экономичнее и лучше слушается руля. Haval H9 мягче преодолевает мелкие неровности, но на высоких скоростях становится менее устойчивым. Разгонный динамик явно находился на стороне Chery, что привело к появлению меньшей массы и более мощного мотора. В условиях переднего привода передний привод оказывается на скользких дорогах, где тяга работает эффективнее.

Практические тонкости эксплуатации

Оба автомобиля оснащены полноразмерными запасными колесами, закрепленными под днищем. При парковке Haval важно наличие места для распашной двери багажника. В Tiggo 9 погрузочная высота ниже, что удобно для семейных поездок и перевозки детских колясок или спортивного инвентаря. В зимних условиях Haval выигрывает за счет большого количества физических функций управления.

В целом выбор моделей зависит от приоритетов владельцев. Тем, кто ценит динамику, комфорт и современные опции, ближе подойдет Chery Tiggo 9. Для любителей выездов на природу и уверенности в бездорожье предпочтительнее Haval H9. Оба автомобиля демонстрируют высокий уровень оснащения и адаптацию к реальным реалиям, но делают это по-разному.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 9, Haval H9 (от 2 299 900 Р)
Упомянутые марки: Chery, Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Хавейл

Похожие материалы Чери, Хавейл

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Московская область Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться