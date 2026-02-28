Семиместные кроссовер и внедорожник из Китая: чем отличаются Chery Tiggo 9 и Haval H9 и какой выбрать

Chery Tiggo 9 против Haval H9: сравнение возможностей и оснащения китайских флагманов

Chery Tiggo 9 и Haval H9 - два крупных китайских автомобиля с семиместными салонами, которые конкурируют за внимание семейных водителей. Мы разобрали их оснащение, особенности трансмиссии и поведение на дороге, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий.

Сравнение Chery Tiggo 9 и Haval H9 актуально для тех, кто выбирает между современным кроссовером и классическим рамным внедорожником. Оба автомобиля рассчитаны на семь пассажиров, оснащенных турбированными двухлитровыми моторами и восьмиступенчатыми автоматами, а их стоимость практически идентична. Это делает выбор особенно непростым для покупателей, ориентированных на простор, комфорт и универсальность.

Несмотря на схожие параметры, подходы к созданию этих моделей не идентичные. Haval H9 построен на раме, унаследовав платформу от Tank 500 и двигатель от Tank 300. В продаже также есть дизельная версия с девятиступенчатым автоматом, но для объективного сравнения рассматривался бензиновый вариант на 218 л. с. Chery Tiggo 9, в свою очередь, использует силовой агрегат от премиального Exeed — 2,0-литровый турбомотор мощностью 245 л. с. и собственную восьмиступенчатую коробку передач.

Оснащение и комфорт: премиум против практичности

Chery Tiggo 9 отличается превосходным оснащением, приближающим его к премиальным кроссоверам. В топовой комплектации здесь установлены кресла с кожаной отделкой и оттоманкой для переднего пассажира, а также электропривод сидений второго ряда — опция, редко встречающаяся даже в более дорогих моделях. В салоне предусмотрены десять подушек безопасности, подогрев и вентиляция задних сидений, а мультимедийная система поддерживает сервисы «Яндекс» и ВК.

Haval H9 делает ставку на внедорожные качества и практичность. Внутри — массивные элементы отделки, подогрев, вентиляция и массаж передних кресел, однако здесь отсутствует подсветка и натуральная кожа. Мультимедиа соответствует базовым требованиям по функционалу, но интеграция сервисов требует доработки. Пассажиры второго ряда могут самостоятельно регулировать температуру, а багажник отличается большой высотой и наклоном, что удобно при перевозке крупногабаритных вещей.

Пространство и трансформация салона

По запасу места на втором ряду автомобили примерно равны, несмотря на разницу в габаритах. Зато спереди ощущения разные: массивный капот и вертикальное лобовое стекло Haval H9 создают ощущение простора и монументальности.

Третий ряд в обоих авто скорее для детей. При этом в Chery Tiggo 9 электропривод второго ряда иногда мешает быстро выбраться назад, а в H9 механические регулировки работают быстрее и надежнее. Багажник у Chery длиннее и ниже — удобно грузить под шторку. У Haval багажник выше, и при полной загрузке его можно заполнить под самую крышку.

Внедорожные возможности и поведение на дороге

На бездорожье разница между кроссовером и внедорожником становится очевидной. Haval H9 оснащен понижающей передачей и блокировкой дифференциалов, что позволяет уверенно преодолевать сложные участки. Его полный привод ориентирован на заднюю ось, а масса почти на полтонны больше, чем у конкурента. Chery Tiggo 9, напротив, использует переднеприводную схему с подключаемой задней осью. В условиях глубокого снега или грязи электроника не всегда следит за временем перераспределения тяги, и трансмиссия может перегреться при длительной пробуксовке.

На асфальте Tiggo 9 ведет себя как легковой автомобиль: он динамичнее, экономичнее и лучше слушается руля. Haval H9 мягче преодолевает мелкие неровности, но на высоких скоростях становится менее устойчивым. Разгонный динамик явно находился на стороне Chery, что привело к появлению меньшей массы и более мощного мотора. В условиях переднего привода передний привод оказывается на скользких дорогах, где тяга работает эффективнее.

Практические тонкости эксплуатации

Оба автомобиля оснащены полноразмерными запасными колесами, закрепленными под днищем. При парковке Haval важно наличие места для распашной двери багажника. В Tiggo 9 погрузочная высота ниже, что удобно для семейных поездок и перевозки детских колясок или спортивного инвентаря. В зимних условиях Haval выигрывает за счет большого количества физических функций управления.

В целом выбор моделей зависит от приоритетов владельцев. Тем, кто ценит динамику, комфорт и современные опции, ближе подойдет Chery Tiggo 9. Для любителей выездов на природу и уверенности в бездорожье предпочтительнее Haval H9. Оба автомобиля демонстрируют высокий уровень оснащения и адаптацию к реальным реалиям, но делают это по-разному.