Chery Tiggo C8 выходит на рынок Казахстана — что скрывает новый кроссовер?

Chery Tiggo C8 станет самым доступным кроссовером бренда в Казахстане в 2026 году

Chery готовит премьеру нового кроссовера для Казахстана. Модель обещает стать самой доступной в линейке. Подробности о технических характеристиках пока держатся в секрете. Ожидается интересная новинка для местных автолюбителей.

Chery готовит премьеру нового кроссовера для Казахстана. Модель обещает стать самой доступной в линейке. Подробности о технических характеристиках пока держатся в секрете. Ожидается интересная новинка для местных автолюбителей.

В начале 2026 года компания Chery планирует вывести на рынок Казахстана совершенно новый кроссовер Tiggo C8. Официальная информация о технических параметрах и комплектациях пока не раскрывается, однако уже сейчас автомобиль вызывает живой интерес у поклонников марки. Анонс новинки был приурочен к четвертой годовщине присутствия бренда в стране, что подчеркивает значимость события для местного рынка.

Первые изображения автомобиля появились в социальных сетях, где кроссовер был представлен на фоне заснеженного пейзажа. Слоган тизера намекает на свежий взгляд и новые эмоции, которые должен подарить будущий Tiggo C8. Несмотря на то, что название модели не встречается среди известных версий Tiggo 8 ни в Китае, ни за его пределами, эксперты портала «Китайские автомобили» уже выдвинули предположение о том, какая именно модификация скрывается за новым именем.

В ноябре 2025 года в Китае дебютировало новое поколение Chery Tiggo 8, отличающееся увеличенными размерами и двумя вариантами оформления: Tiger Edition и Leopard Edition. При этом прежняя версия Tiggo 8 осталась в продаже, но получила новое имя — Tiggo 8 Premium. По мнению специалистов, именно эта модель и станет основой для казахстанского Tiggo C8, заняв место самой доступной версии в семействе Tiggo 8, ниже актуальных Tiggo 8 Pro и Pro Max.

Chery Tiggo 8 Premium, который, вероятно, и появится в Казахстане под новым именем, был представлен в Китае осенью 2024 года. Внешне автомобиль практически не отличается от обновленных Tiggo 8 Pro Max, за исключением уникального рисунка радиаторной решетки. Габариты кроссовера составляют 4722 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1745 мм в высоту, а колесная база достигает 2710 мм. Салон может быть как пятиместным, так и семиместным, что делает модель универсальной для семейных поездок.

Техническая часть включает 1,5-литровый турбомотор с эффективностью 37,1% и отдачей 156 л.с. при 230 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает шестиступенчатый роботизированный автомат с двумя мокрыми сцеплениями, привод — исключительно передний. Максимальная скорость достигает 180 км/ч, а средний расход топлива по циклу WLTC составляет 7,5 литра на 100 км. Объем багажника варьируется от 193 до 1930 литров в зависимости от конфигурации сидений.

В Китае Tiggo 8 Premium предлагается в двух комплектациях: Comfort и Deluxe. Базовая версия оценивается в 109,9 тысячи юаней, а топовая — в 119,9 тысячи юаней. В пересчете на казахстанскую валюту это примерно 8–8,75 млн тенге. В оснащение входят цифровая приборная панель на 7 дюймов, мультимедийный экран 10,25 дюйма, 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, электропривод багажника, круиз-контроль и отделка сидений экокожей.

Среди дополнительных опций — система бесключевого доступа, дистанционный запуск двигателя, панорамный люк, многоцветная подсветка салона, электропривод водительского кресла, четыре динамика и климат-контроль с фильтром PM2.5. Такой набор делает Tiggo C8 привлекательным предложением для казахстанских покупателей, ищущих современный и доступный кроссовер.

На сегодняшний день в Казахстане представлены семь моделей Chery, включая кроссоверы Tiggo 2 Pro, Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 9, а также седаны Arrizo 6 и Arrizo 8. Появление Tiggo C8 расширит выбор и позволит бренду укрепить позиции на рынке.

Официальный дебют новинки состоится уже в январе 2026 года. Ожидается, что Tiggo C8 быстро найдет своих поклонников благодаря сочетанию доступной цены, современного оснащения и практичности.