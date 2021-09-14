Chery увеличит количество автосалонов в России и отделит бренд Exeed непрозрачной перегородкой
Кроме того, все дилерские центры Chery и Exeed будут разделены. В идеале компания стремится к отдельно стоящим зданиям. Но если это технически невозможно, и центры находятся под одной крышей, то между ними установят непрозрачную пластиковую перегородку и обустроят отдельные входы. Сейчас в России кроссоверами Exeed торгуют 40 дилерских центров. До конца 2021 года их число доведут до 60. Новые автосалоны появятся в Ростовской, Саратовской, Самарской областях, Краснодарском крае, республиках Татарстан и Башкортостан. На 2022 год запланировано открытие дилерских центров в Калуге, Ярославле, Смоленске, Омске и Барнауле.
- 1 350 000 РBMW 5 серия 2014 в Москве
- 1 335 000 РMercedes E-класс 2012 в Москве
- 520 000 РInfiniti QX56 2005 в Москве
- 770 000 РKIA Rio 2015 в Москве
- 1 750 000 РMercedes S-класс 2011 в Москве
- 1 250 000 РRenault Koleos 2015 в Москве
- 780 000 РSuzuki Grand Vitara 2006 в Москве
- 750 000 РKIA Sportage 2007 в Москве
- 1 799 000 РJaguar XE 2015 в Москве
- 3 750 399 РToyota Sienna 2020 в Москве
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