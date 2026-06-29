Chery побила мировой рекорд: представлен гибридный двигатель с максимальным в истории тепловым КПД

Chery выводит на рынок гибридный двигатель с рекордным КПД 48,57

Chery представила гибридный двигатель Kunpeng Tianqing с рекордным тепловым КПД 48,57%. Это событие может изменить подход к гибридным технологиям и повлиять на рынок автомобилей с недостаточной зарядной инфраструктурой. Почему этот рекорд важен именно сейчас - в нашем материале.

Chery представила гибридный двигатель Kunpeng Tianqing с рекордным тепловым КПД 48,57%. Это событие может изменить подход к гибридным технологиям и повлиять на рынок автомобилей с недостаточной зарядной инфраструктурой. Почему этот рекорд важен именно сейчас - в нашем материале.

Chery вновь привлекла внимание мирового автомобильного сообщества, представив гибридный двигатель Kunpeng Tianqing с рекордным тепловым КПД, достигшим 48,57%. Этот показатель стал самым высоким среди всех гибридных моторов, представленных на рынке, и значительно превосходит характеристики стандартных бензиновых агрегатов, КПД которых редко превышает 45%.

Тепловой КПД является ключевым параметром, определяющим, какая часть энергии топлива преобразуется в полезную мощность. Для сравнения: у большинства современных бензиновых двигателей этот показатель колеблется в среднем в диапазоне 38–45%. Такого впечатляющего результата Chery удалось достичь благодаря глубокой модернизации конструкции мотора и внедрению новых технологий впрыска топлива, которые существенно повышают эффективность сгорания.

Двигатель Kunpeng Tianqing может применяться в различных типах транспортных средств — от подключаемых гибридов (PHEV) до электромобилей с увеличенным запасом хода (EREV). Это особенно актуально для рынков со слаборазвитой зарядной инфраструктурой, где спрос на экономичные и универсальные решения неуклонно растет.

В 2025 году компания Chery продемонстрировала впечатляющие результаты: оптовые продажи легковых автомобилей составили 2,8 миллиона единиц, а экспорт — 1,34 миллиона. Это позволило компании занять лидирующие позиции среди китайских автопроизводителей по объему экспорта. Новый двигатель планируется использовать в зарубежных странах, где электромобили пока не могут стать полноценной заменой традиционному транспорту.

Стоит отметить, что конкуренты также не отстают: Geely ранее разработала гибридный двигатель с КПД 48,41%, применив искусственный интеллект для оптимизации расхода топлива, а Changan выпустила серийный мотор с непосредственным впрыском под давлением 500 бар. Тем не менее именно Chery удалось выйти на новый уровень эффективности, превзойдя достижения соперников.

Эксперты полагают, что массовое внедрение подобных двигателей способно снизить нагрузку на зарядную инфраструктуру и сделать гибридные автомобили более привлекательными для регионов с ограниченными возможностями для электрификации. Для России это особенно актуально: в ряде субъектов электромобили пока не получили широкого распространения, и гибридные технологии могут стать оптимальным компромиссным решением.

Важно подчеркнуть, что для выхода на массовый рынок Chery предстоит наладить стабильное производство и обеспечить контроль себестоимости. Если эти задачи будут успешно решены, Kunpeng Tianqing может стать новым отраслевым стандартом для гибридных силовых установок, а сама компания — укрепить свои позиции на мировой арене. Судя по текущим тенденциям, конкуренция среди китайских производителей гибридных технологий только набирает обороты, что в ближайшие годы может привести к появлению еще более эффективных решений.