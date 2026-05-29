Китайский кей-кар с дизайном от экс-инженеров Honda и Mazda готов покорить Японию

29 мая 2026, 12:21
Chery запускает кей-кар в Японии: новая битва с BYD и планы до 2029 года
Chery и EMT готовят к запуску в Японии электрокар Emta K-car, который должен составить конкуренцию BYD Racco. В проекте участвуют сразу несколько крупных компаний, а к 2029 году бренд планирует расширить линейку до четырех моделей. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о выходе китайского электрокара Emta K-car на японский рынок может показаться неожиданной, но она напрямую связана с глобальными изменениями в автомобильной индустрии. Конкуренция между Chery и BYD выходит на следующий уровень, а японский рынок становится новой ареной для борьбы ведущих китайских брендов. Это событие может повлиять на расстановку сил и в России, ведь тенденции из Азии часто доходят и до нас.
Совместное предприятие EMT, в которое входят Chery Automobile, Jiangsu Yueda Automobile Group, Autobacs Seven, Gotion и Anest, объявило о запуске нового бренда Emta. Первый электрокар - компактный K-car - появится в Японии в 2027 году и будет оснащен аккумуляторами Gotion. Производство наладят на заводе Yueda в Яньчэне, где ранее собирали Kia и HiPhi. Chery выступает технологическим партнером, предоставляя платформу, электропривод и системы помощи водителю, а за продажи отвечает японская Autobacs Seven. Качество продукции будет контролировать Anest.
Интересно, что Chery официально дистанцируется от управления проектом, подчеркивая свою роль только как акционера. Разработкой концепции и дизайна занимаются японские специалисты с опытом работы в Honda и Mazda. Руководство бренда также интернациональное: директор по маркетингу - бывший топ-менеджер Nissan China Сусуму Учикоши, а генеральный директор - экс-президент Changan Ford Хэ Сяоцин. В случае успеха Emta рассматривает возможность строительства собственного завода в Японии после 2030 года.
Первый автомобиль Emta - это пятидверный электрокар длиной 3,4 метра и шириной 1,48 метра, внешне напоминающий Chery QQ Ice Cream, но с более строгим дизайном и необычно маленькими зеркалами, которые, возможно, заменят камеры. На двери прототипа заметна надпись #01, что намекает на возможное название Emta #01. Производитель обещает уровень безопасности, сравнимый с крупными автомобилями, но подробные характеристики и цены пока не раскрываются.
В планах бренда - выпустить к 2029 году еще три модели: хэтчбек, внедорожник и минивэн. Главным конкурентом Emta #01 станет BYD Racco, который вскоре появится в Японии по цене около 2,5 млн иен (примерно 15 670 долларов). Примечательно, что борьба между BYD и Chery за звание крупнейшего экспортера из Китая продолжается: по данным China EV DataTracker, в апреле 2026 года BYD экспортировала 135 098 автомобилей, а Chery - 177 573.
Стоит отметить, что интерес к электромобилям в Азии растет стремительно, и новые модели способны изменить привычные представления о городском транспорте. Как показывает опыт Volkswagen с их электроседаном, который недавно вышел на рынок Китая и вызвал ажиотаж благодаря сочетанию цены и технологий, о чем подробнее можно узнать в материале о запуске Volkswagen ID. Unyx 07, конкуренция среди производителей только усиливается. Для российского рынка это может означать появление новых доступных электромобилей и усиление давления на традиционных игроков.
В заключение важно добавить: Emta делает ставку на локализацию и адаптацию под японские стандарты, что может стать примером для других китайских брендов. Если проект окажется успешным, не исключено, что подобные схемы появятся и в других странах, включая Россию. Для покупателей это шанс получить современные технологии по более доступной цене, а для рынка - новый виток конкуренции и инноваций.
