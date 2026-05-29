Китайский кей-кар с дизайном от экс-инженеров Honda и Mazda готов покорить Японию

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 12:21

Chery запускает кей-кар в Японии: новая битва с BYD и планы до 2029 года

Chery запускает кей-кар в Японии: новая битва с BYD и планы до 2029 года

Китайский кей-кар с дизайном от экс-инженеров Honda и Mazda готов покорить Японию

Chery запускает кей-кар в Японии: новая битва с BYD и планы до 2029 года

Chery и EMT готовят к запуску в Японии электрокар Emta K-car, который должен составить конкуренцию BYD Racco. В проекте участвуют сразу несколько крупных компаний, а к 2029 году бренд планирует расширить линейку до четырех моделей. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

Chery и EMT готовят к запуску в Японии электрокар Emta K-car, который должен составить конкуренцию BYD Racco. В проекте участвуют сразу несколько крупных компаний, а к 2029 году бренд планирует расширить линейку до четырех моделей. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о выходе китайского электрокара Emta K-car на японский рынок может показаться неожиданной, но она напрямую связана с глобальными изменениями в автомобильной индустрии. Конкуренция между Chery и BYD выходит на следующий уровень, а японский рынок становится новой ареной для борьбы ведущих китайских брендов. Это событие может повлиять на расстановку сил и в России, ведь тенденции из Азии часто доходят и до нас.

Совместное предприятие EMT, в которое входят Chery Automobile, Jiangsu Yueda Automobile Group, Autobacs Seven, Gotion и Anest, объявило о запуске нового бренда Emta. Первый электрокар - компактный K-car - появится в Японии в 2027 году и будет оснащен аккумуляторами Gotion. Производство наладят на заводе Yueda в Яньчэне, где ранее собирали Kia и HiPhi. Chery выступает технологическим партнером, предоставляя платформу, электропривод и системы помощи водителю, а за продажи отвечает японская Autobacs Seven. Качество продукции будет контролировать Anest.

Интересно, что Chery официально дистанцируется от управления проектом, подчеркивая свою роль только как акционера. Разработкой концепции и дизайна занимаются японские специалисты с опытом работы в Honda и Mazda. Руководство бренда также интернациональное: директор по маркетингу - бывший топ-менеджер Nissan China Сусуму Учикоши, а генеральный директор - экс-президент Changan Ford Хэ Сяоцин. В случае успеха Emta рассматривает возможность строительства собственного завода в Японии после 2030 года.

Фото: Chery

Первый автомобиль Emta - это пятидверный электрокар длиной 3,4 метра и шириной 1,48 метра, внешне напоминающий Chery QQ Ice Cream, но с более строгим дизайном и необычно маленькими зеркалами, которые, возможно, заменят камеры. На двери прототипа заметна надпись #01, что намекает на возможное название Emta #01. Производитель обещает уровень безопасности, сравнимый с крупными автомобилями, но подробные характеристики и цены пока не раскрываются.

В планах бренда - выпустить к 2029 году еще три модели: хэтчбек, внедорожник и минивэн. Главным конкурентом Emta #01 станет BYD Racco, который вскоре появится в Японии по цене около 2,5 млн иен (примерно 15 670 долларов). Примечательно, что борьба между BYD и Chery за звание крупнейшего экспортера из Китая продолжается: по данным China EV DataTracker, в апреле 2026 года BYD экспортировала 135 098 автомобилей, а Chery - 177 573.

Стоит отметить, что интерес к электромобилям в Азии растет стремительно, и новые модели способны изменить привычные представления о городском транспорте. Как показывает опыт Volkswagen с их электроседаном, который недавно вышел на рынок Китая и вызвал ажиотаж благодаря сочетанию цены и технологий, о чем подробнее можно узнать в материале о запуске Volkswagen ID. Unyx 07, конкуренция среди производителей только усиливается. Для российского рынка это может означать появление новых доступных электромобилей и усиление давления на традиционных игроков.

В заключение важно добавить: Emta делает ставку на локализацию и адаптацию под японские стандарты, что может стать примером для других китайских брендов. Если проект окажется успешным, не исключено, что подобные схемы появятся и в других странах, включая Россию. Для покупателей это шанс получить современные технологии по более доступной цене, а для рынка - новый виток конкуренции и инноваций.

Упомянутые марки: Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери

Похожие материалы Чери

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Калининград Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться