Новый автогигант в Африке: как покупка завода Nissan поможет Chery покорить континент

Chery запускает производство в ЮАР на бывшем автозаводе NIssan

Chery совершила крупную сделку, приобретя завод Nissan в ЮАР. Китайский автогигант намерен вложить миллионы долларов в обновление площадки и создать тысячи новых рабочих мест. Какие перемены ждут африканский авторынок и что это значит для конкурентов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как быстро меняется расстановка сил в регионе.

Chery совершила крупную сделку, приобретя завод Nissan в ЮАР. Китайский автогигант намерен вложить миллионы долларов в обновление площадки и создать тысячи новых рабочих мест. Какие перемены ждут африканский авторынок и что это значит для конкурентов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как быстро меняется расстановка сил в регионе.

Chery Automobile завершила покупку автосборочного предприятия у Nissan Motor в городе Росслин, расположенном на севере Южно-Африканской Республики. Как сообщает агентство «Рейтер», сумма сделки не раскрывается, однако известно, что китайская компания планирует вложить значительные средства в модернизацию бывшего завода Nissan. Уже сейчас обсуждается запуск производства на обновленной площадке к середине 2027 года.

По словам Чарли Жанга, вице-президента Chery Automobile, предприятие станет ключевым хабом для выхода бренда на рынки стран Африки. Планируется, что ежегодно с конвейера будут сходить до 100 000 автомобилей Chery. Кроме того, на территории завода появится собственный научно-исследовательский центр, что позволит компании не только собирать машины, но и разрабатывать новые решения прямо на месте.

Особое внимание уделяется кадровому вопросу. Все 692 сотрудника, работавшие на площадке ранее, сохранят свои рабочие места. Более того, штат будет расширен: к коллективу добавят еще около трех тысяч новых специалистов, как непосредственно на заводе, так и на предприятиях-партнерах. Такой подход может стать примером для других автопроизводителей, которые только присматриваются к африканскому рынку.

Ранее на этом заводе Nissan выпускал модели X-Trail, Magnite и пикапы Navara - все в праворульном исполнении, что соответствовало требованиям местного рынка. Теперь же Chery намерена использовать площадку для продвижения собственных автомобилей, делая ставку на растущий спрос в регионе и возможности для экспорта.

Если Вы не знали, Chery - один из крупнейших автопроизводителей Китая, основанный в 1997 году. Компания активно расширяет свое присутствие за пределами родного рынка, открывая сборочные предприятия в разных странах мира. В последние годы Chery делает ставку на развитие технологий и локализацию производства, что позволяет ей конкурировать с ведущими мировыми брендами. В портфеле компании - легковые автомобили, кроссоверы и электромобили, а также собственные исследовательские центры. Вхождение на рынок Африки через ЮАР может стать для Chery важным шагом в глобальной стратегии экспансии.

Эксперты отмечают, что подобные инвестиции способны изменить баланс сил на африканском авторынке. С учетом растущего спроса на доступные и современные автомобили, появление нового крупного игрока может привести к снижению цен и усилению конкуренции. Кроме того, создание тысяч рабочих мест и развитие инженерной базы положительно скажется на экономике региона. Судя по имеющимся данным, Chery рассчитывает не только укрепить свои позиции, но и задать новые стандарты для отрасли в Африке.