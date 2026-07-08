Новый автогигант в Африке: как покупка завода Nissan поможет Chery покорить континент

8 июля 2026, 09:21
Chery запускает производство в ЮАР на бывшем автозаводе NIssan
Chery запускает производство в ЮАР на бывшем автозаводе NIssan
Chery совершила крупную сделку, приобретя завод Nissan в ЮАР. Китайский автогигант намерен вложить миллионы долларов в обновление площадки и создать тысячи новых рабочих мест. Какие перемены ждут африканский авторынок и что это значит для конкурентов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как быстро меняется расстановка сил в регионе.
Chery Automobile завершила покупку автосборочного предприятия у Nissan Motor в городе Росслин, расположенном на севере Южно-Африканской Республики. Как сообщает агентство «Рейтер», сумма сделки не раскрывается, однако известно, что китайская компания планирует вложить значительные средства в модернизацию бывшего завода Nissan. Уже сейчас обсуждается запуск производства на обновленной площадке к середине 2027 года.
По словам Чарли Жанга, вице-президента Chery Automobile, предприятие станет ключевым хабом для выхода бренда на рынки стран Африки. Планируется, что ежегодно с конвейера будут сходить до 100 000 автомобилей Chery. Кроме того, на территории завода появится собственный научно-исследовательский центр, что позволит компании не только собирать машины, но и разрабатывать новые решения прямо на месте.
Особое внимание уделяется кадровому вопросу. Все 692 сотрудника, работавшие на площадке ранее, сохранят свои рабочие места. Более того, штат будет расширен: к коллективу добавят еще около трех тысяч новых специалистов, как непосредственно на заводе, так и на предприятиях-партнерах. Такой подход может стать примером для других автопроизводителей, которые только присматриваются к африканскому рынку.
Ранее на этом заводе Nissan выпускал модели X-Trail, Magnite и пикапы Navara - все в праворульном исполнении, что соответствовало требованиям местного рынка. Теперь же Chery намерена использовать площадку для продвижения собственных автомобилей, делая ставку на растущий спрос в регионе и возможности для экспорта.
Если Вы не знали, Chery - один из крупнейших автопроизводителей Китая, основанный в 1997 году. Компания активно расширяет свое присутствие за пределами родного рынка, открывая сборочные предприятия в разных странах мира. В последние годы Chery делает ставку на развитие технологий и локализацию производства, что позволяет ей конкурировать с ведущими мировыми брендами. В портфеле компании - легковые автомобили, кроссоверы и электромобили, а также собственные исследовательские центры. Вхождение на рынок Африки через ЮАР может стать для Chery важным шагом в глобальной стратегии экспансии.
Эксперты отмечают, что подобные инвестиции способны изменить баланс сил на африканском авторынке. С учетом растущего спроса на доступные и современные автомобили, появление нового крупного игрока может привести к снижению цен и усилению конкуренции. Кроме того, создание тысяч рабочих мест и развитие инженерной базы положительно скажется на экономике региона. Судя по имеющимся данным, Chery рассчитывает не только укрепить свои позиции, но и задать новые стандарты для отрасли в Африке.
Похожие материалы Чери, Ниссан
-
08.07.2026, 09:12
BELARUS 82.1 с гибридной установкой: первые испытания и неожиданные результаты
Гибридный трактор BELARUS 82.1 прошел полевые испытания и удивил специалистов сочетанием мощности и экологичности. Мало кто знает, что новая технология может изменить подход к сельхозработам в России. Какие преимущества и перспективы открывает этот проект - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы доступности: что ждет владельцев классических моделей, рассказал представитель разработчиков.Читать далее
-
08.07.2026, 08:32
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
UzAuto Motors объявил стоимость Chevrolet Suburban High Country 2026 года - 1 485 100 000 сумов или порядка 9,4 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Модель оказалась лишь немногим дороже Tahoe High Country, но предлагает заметно больше пространства. Почему эта новинка может изменить подход к выбору больших внедорожников и что важно знать о ее особенностях - разбираемся подробно.Читать далее
-
08.07.2026, 08:24
На «Уральских локомотивах» завершили ключевой этап сборки первого российского поезда ВСМ
На заводе «Уральские локомотивы» завершили примерку обтекателей для первого отечественного высокоскоростного поезда. Это событие может повлиять на развитие железнодорожных перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом. Какие задачи решают новые элементы и что это значит для пассажиров - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что в проекте участвуют более 150 предприятий из разных регионов.Читать далее
-
08.07.2026, 08:15
Российский авторынок: ремонт стал испытанием для владельцев машин
Дефицит деталей в России меняет подход к ремонту авто. Владельцы сталкиваются с новыми рисками. Качество запчастей вызывает вопросы. Эксперты делятся советами по выбору комплектующих.Читать далее
-
08.07.2026, 08:10
Экспедиционный автодом Manca Challenger: мобильная терраса и автономность нового уровня
Manca Challenger - китайский автодом на базе Sinotruk, который выделяется не только внедорожными возможностями, но и уникальной крышей-панорамой для отдыха. Новинка ориентирована на длительные автономные путешествия и предлагает высокий уровень комфорта, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экспедиционным домам на колесах.Читать далее
-
08.07.2026, 08:04
Правительство вновь обсудило меры по стабилизации топливного рынка России
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по топливу. Участники рассмотрели ситуацию на рынке. Обсуждались поставки и контроль цен. Приняты новые меры для регионов.Читать далее
-
08.07.2026, 07:44
В Сахалинской области впервые официально испытали аэротакси X-Sky с пассажиром
На форуме «Крылья Сахалина - 2026» прошли первые официальные испытания аэротакси X-Sky с человеком на борту. Это событие может изменить подход к региональной мобильности и открыть новые возможности для отдаленных территорий страны.Читать далее
-
07.07.2026, 17:54
Почему выбор между АИ-92 и АИ-95 стал испытанием для российских водителей
Выбор топлива на АЗС стал настоящим испытанием. Водители сталкиваются с неожиданными рисками. Эксперты раскрывают скрытые нюансы. Неочевидные детали могут повлиять на ресурс двигателя.Читать далее
-
07.07.2026, 17:42
OS01 от ADISTAR: электровелосипед с мотором 1500 Вт и запасом хода 105 км
Электровелосипед OS01 от ADISTAR сочетает компактные размеры, мощный мотор и увеличенный запас хода. Модель ориентирована на ежедневные поездки и подходит для российских условий, где важны надежность и универсальность.Читать далее
-
07.07.2026, 17:09
АвтоВАЗ внедрил новые тесты для двигателей Lada перед установкой
Мало кто знает, что каждый двигатель Lada проходит серию сложных испытаний еще до установки на автомобиль. Специалисты АвтоВАЗа выявляют малейшие отклонения, чтобы на конвейер попадали только проверенные агрегаты. Какие этапы тестирования проходят моторы, что грозит при выявлении дефектов и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно. Не прошли - снимают с линии: детали в материале.Читать далее
Похожие материалы Чери, Ниссан
-
08.07.2026, 09:12
BELARUS 82.1 с гибридной установкой: первые испытания и неожиданные результаты
Гибридный трактор BELARUS 82.1 прошел полевые испытания и удивил специалистов сочетанием мощности и экологичности. Мало кто знает, что новая технология может изменить подход к сельхозработам в России. Какие преимущества и перспективы открывает этот проект - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы доступности: что ждет владельцев классических моделей, рассказал представитель разработчиков.Читать далее
-
08.07.2026, 08:32
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
UzAuto Motors объявил стоимость Chevrolet Suburban High Country 2026 года - 1 485 100 000 сумов или порядка 9,4 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Модель оказалась лишь немногим дороже Tahoe High Country, но предлагает заметно больше пространства. Почему эта новинка может изменить подход к выбору больших внедорожников и что важно знать о ее особенностях - разбираемся подробно.Читать далее
-
08.07.2026, 08:24
На «Уральских локомотивах» завершили ключевой этап сборки первого российского поезда ВСМ
На заводе «Уральские локомотивы» завершили примерку обтекателей для первого отечественного высокоскоростного поезда. Это событие может повлиять на развитие железнодорожных перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом. Какие задачи решают новые элементы и что это значит для пассажиров - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что в проекте участвуют более 150 предприятий из разных регионов.Читать далее
-
08.07.2026, 08:15
Российский авторынок: ремонт стал испытанием для владельцев машин
Дефицит деталей в России меняет подход к ремонту авто. Владельцы сталкиваются с новыми рисками. Качество запчастей вызывает вопросы. Эксперты делятся советами по выбору комплектующих.Читать далее
-
08.07.2026, 08:10
Экспедиционный автодом Manca Challenger: мобильная терраса и автономность нового уровня
Manca Challenger - китайский автодом на базе Sinotruk, который выделяется не только внедорожными возможностями, но и уникальной крышей-панорамой для отдыха. Новинка ориентирована на длительные автономные путешествия и предлагает высокий уровень комфорта, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экспедиционным домам на колесах.Читать далее
-
08.07.2026, 08:04
Правительство вновь обсудило меры по стабилизации топливного рынка России
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по топливу. Участники рассмотрели ситуацию на рынке. Обсуждались поставки и контроль цен. Приняты новые меры для регионов.Читать далее
-
08.07.2026, 07:44
В Сахалинской области впервые официально испытали аэротакси X-Sky с пассажиром
На форуме «Крылья Сахалина - 2026» прошли первые официальные испытания аэротакси X-Sky с человеком на борту. Это событие может изменить подход к региональной мобильности и открыть новые возможности для отдаленных территорий страны.Читать далее
-
07.07.2026, 17:54
Почему выбор между АИ-92 и АИ-95 стал испытанием для российских водителей
Выбор топлива на АЗС стал настоящим испытанием. Водители сталкиваются с неожиданными рисками. Эксперты раскрывают скрытые нюансы. Неочевидные детали могут повлиять на ресурс двигателя.Читать далее
-
07.07.2026, 17:42
OS01 от ADISTAR: электровелосипед с мотором 1500 Вт и запасом хода 105 км
Электровелосипед OS01 от ADISTAR сочетает компактные размеры, мощный мотор и увеличенный запас хода. Модель ориентирована на ежедневные поездки и подходит для российских условий, где важны надежность и универсальность.Читать далее
-
07.07.2026, 17:09
АвтоВАЗ внедрил новые тесты для двигателей Lada перед установкой
Мало кто знает, что каждый двигатель Lada проходит серию сложных испытаний еще до установки на автомобиль. Специалисты АвтоВАЗа выявляют малейшие отклонения, чтобы на конвейер попадали только проверенные агрегаты. Какие этапы тестирования проходят моторы, что грозит при выявлении дефектов и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно. Не прошли - снимают с линии: детали в материале.Читать далее