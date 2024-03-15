Четверо погибли под Уфой в утреннем ДТП с трактором
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Республики Башкортостан
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Республики Башкортостан
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Республики Башкортостан
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Республики Башкортостан
На место происшествия выехали пожарные, которые потушили горящий автомобиль и извлекли из обломков тела четырех человек: женщину и троих мужчин. Водитель трактора получил неопасные для жизни травмы, ему оказали первую помощь. На место ДТП выехал глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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Toyota выпустила 300 миллионов автомобилей за 88 лет
Компания Toyota была основана в 1926 году, но на первых порах занималась производством ткацких станков. В августе 1935 года с конвейера сошел первый автомобиль, разработанный подразделением Toyoda Automatic Loom Works.Читать далее
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