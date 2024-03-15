Четверо погибли под Уфой в утреннем ДТП с трактором

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Трагедия произошла около 6 часов утра на 1323-м километре автодороги М-7 «Волга» между населенными пунктами Чернолесовский и Николаевка, в 20 километрах от Уфы. По предварительным данным, водитель седана Toyota Corolla врезался в попутный трактор МТЗ «Беларусь», после чего съехал в кювет и загорелся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Республики Башкортостан.

На место происшествия выехали пожарные, которые потушили горящий автомобиль и извлекли из обломков тела четырех человек: женщину и троих мужчин. Водитель трактора получил неопасные для жизни травмы, ему оказали первую помощь. На место ДТП выехал глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Упомянутые модели: Toyota Corolla (от 891 000 Р )

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