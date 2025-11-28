Российский бренд TENET откладывает запуск новинки: что скрывается за кулисами?

28 ноября 2025, 14:31
Четвертая модель TENET появится не раньше 2026 года: планы сдвинулись
Четвертая модель TENET появится не раньше 2026 года: планы сдвинулись
Выпуск новой модели TENET перенесен на год вперед. Причины решения держатся в секрете. Продажи автомобилей в России продолжают снижаться. Ожидания автолюбителей остаются без ответа.
Компания «АГР» решила отложить старт производства четвертой модели бренда TENET до 2026 года. Как сообщает Автостат, изначально планировалось, что новинка появится в продаже до конца 2025 года, однако текущая ситуация на автомобильном рынке внесла свои коррективы. Сейчас в линейке TENET представлены только три кроссовера: T7, T4 и T8, а четвертая модель пока остается в тени.
Причиной переноса называют неблагоприятную рыночную обстановку. По информации Автостата, за первые десять месяцев 2025 года в России было продано 1,06 миллиона автомобилей, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой спад продаж заставил многих автопроизводителей пересмотреть свои планы и скорректировать графики запуска новых моделей.
Бренд TENET был создан совсем недавно, в начале текущего года, и уже в июле на калужском заводе стартовало производство первых автомобилей. За это время с конвейера сошло около 30 тысяч кроссоверов, что позволило марке быстро занять заметное место на рынке. На 47-й неделе 2025 года TENET даже вошел в тройку лидеров по продажам среди отечественных брендов, уступив только LADA и Haval.
Несмотря на успешный старт, компания предпочла не рисковать и перенесла запуск новой модели на более поздний срок. В условиях снижения спроса и нестабильности рынка такой шаг выглядит вполне логичным. Автомобильная отрасль сейчас переживает не лучшие времена, и даже молодые амбициозные бренды вынуждены подстраиваться под изменяющиеся реалии.
Пока поклонникам TENET остается только ждать и надеяться, что в 2026 году ситуация изменится, и четвертая модель наконец-то появится в продаже. До тех пор компания будет делать ставку на уже существующие кроссоверы, которые, несмотря на непростую обстановку, продолжают пользоваться спросом у российских покупателей.
Похожие материалы Тенет
-
28.11.2025, 14:57
Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее
В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.Читать далее
-
28.11.2025, 14:46
Furgok Xpace 600: дом на колесах с сухой ванной и просторным интерьером для жизни в пути
Furgok Xpace 600 меняет представление о жизни на колесах. Внутри скрывается необычная ванная и простор для настоящих путешественников. Этот автодом удивляет инновациями и продуманной эргономикой. Узнайте, почему он может стать идеальным выбором для долгих поездок.Читать далее
-
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Honda готовит обновленный HR-V 2027 года для США: свежий дизайн и новые решения
Honda в США отмечает уверенный рост в 2025 году. Компания не останавливается на достигнутом и анонсирует обновление популярных моделей. В центре внимания – рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Какие перемены ждут автомобиль и чего ожидать поклонникам бренда – подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
28.11.2025, 13:26
Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России
С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.Читать далее
-
28.11.2025, 13:17
Почему автопроизводители отказались от горячей оцинковки кузовов несмотря на ее эффективность
Горячая оцинковка десятилетиями защищала кузова от коррозии. Сейчас ее почти не применяют. Почему автогиганты отказались от проверенной технологии? Какие причины скрываются за этим решением? Ответы удивят даже опытных водителей.Читать далее
-
28.11.2025, 12:56
Lada Azimut меняет правила: 7 новых функций, которые удивят даже скептиков
Lada Azimut удивляет свежим подходом к технологиям. Впервые в российском кроссовере появились подогрев боковых стекол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз. Встроенный ИИ-ассистент и голосовое управление делают поездки комфортнее. Узнайте, чем еще выделяется новинка.Читать далее
-
28.11.2025, 12:32
ИРБИС: новый жилой прицеп для путешествий и перевозки техники в одном модуле
Узнайте о необычном прицепе, который сочетает дом на колесах и грузовой отсек. Внутри – все для комфортных поездок и отдыха. Много опций, современное оснащение, индивидуальные решения. Оцените возможности нового формата путешествий.Читать далее
Похожие материалы Тенет
-
28.11.2025, 14:57
Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее
В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.Читать далее
-
28.11.2025, 14:46
Furgok Xpace 600: дом на колесах с сухой ванной и просторным интерьером для жизни в пути
Furgok Xpace 600 меняет представление о жизни на колесах. Внутри скрывается необычная ванная и простор для настоящих путешественников. Этот автодом удивляет инновациями и продуманной эргономикой. Узнайте, почему он может стать идеальным выбором для долгих поездок.Читать далее
-
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Honda готовит обновленный HR-V 2027 года для США: свежий дизайн и новые решения
Honda в США отмечает уверенный рост в 2025 году. Компания не останавливается на достигнутом и анонсирует обновление популярных моделей. В центре внимания – рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Какие перемены ждут автомобиль и чего ожидать поклонникам бренда – подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
28.11.2025, 13:26
Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России
С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.Читать далее
-
28.11.2025, 13:17
Почему автопроизводители отказались от горячей оцинковки кузовов несмотря на ее эффективность
Горячая оцинковка десятилетиями защищала кузова от коррозии. Сейчас ее почти не применяют. Почему автогиганты отказались от проверенной технологии? Какие причины скрываются за этим решением? Ответы удивят даже опытных водителей.Читать далее
-
28.11.2025, 12:56
Lada Azimut меняет правила: 7 новых функций, которые удивят даже скептиков
Lada Azimut удивляет свежим подходом к технологиям. Впервые в российском кроссовере появились подогрев боковых стекол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз. Встроенный ИИ-ассистент и голосовое управление делают поездки комфортнее. Узнайте, чем еще выделяется новинка.Читать далее
-
28.11.2025, 12:32
ИРБИС: новый жилой прицеп для путешествий и перевозки техники в одном модуле
Узнайте о необычном прицепе, который сочетает дом на колесах и грузовой отсек. Внутри – все для комфортных поездок и отдыха. Много опций, современное оснащение, индивидуальные решения. Оцените возможности нового формата путешествий.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве