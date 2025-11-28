Российский бренд TENET откладывает запуск новинки: что скрывается за кулисами?

Четвертая модель TENET появится не раньше 2026 года: планы сдвинулись

Выпуск новой модели TENET перенесен на год вперед. Причины решения держатся в секрете. Продажи автомобилей в России продолжают снижаться. Ожидания автолюбителей остаются без ответа.

Компания «АГР» решила отложить старт производства четвертой модели бренда TENET до 2026 года. Как сообщает Автостат, изначально планировалось, что новинка появится в продаже до конца 2025 года, однако текущая ситуация на автомобильном рынке внесла свои коррективы. Сейчас в линейке TENET представлены только три кроссовера: T7, T4 и T8, а четвертая модель пока остается в тени.

Причиной переноса называют неблагоприятную рыночную обстановку. По информации Автостата, за первые десять месяцев 2025 года в России было продано 1,06 миллиона автомобилей, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой спад продаж заставил многих автопроизводителей пересмотреть свои планы и скорректировать графики запуска новых моделей.

Бренд TENET был создан совсем недавно, в начале текущего года, и уже в июле на калужском заводе стартовало производство первых автомобилей. За это время с конвейера сошло около 30 тысяч кроссоверов, что позволило марке быстро занять заметное место на рынке. На 47-й неделе 2025 года TENET даже вошел в тройку лидеров по продажам среди отечественных брендов, уступив только LADA и Haval.

Несмотря на успешный старт, компания предпочла не рисковать и перенесла запуск новой модели на более поздний срок. В условиях снижения спроса и нестабильности рынка такой шаг выглядит вполне логичным. Автомобильная отрасль сейчас переживает не лучшие времена, и даже молодые амбициозные бренды вынуждены подстраиваться под изменяющиеся реалии.

Пока поклонникам TENET остается только ждать и надеяться, что в 2026 году ситуация изменится, и четвертая модель наконец-то появится в продаже. До тех пор компания будет делать ставку на уже существующие кроссоверы, которые, несмотря на непростую обстановку, продолжают пользоваться спросом у российских покупателей.