Какие подержанные авто реально конкурируют с Грантой — неожиданные варианты

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 18:56

Четыре альтернативы Lada Granta на вторичном рынке за миллион рублей

Эксперт разобрался, какие машины можно купить вместо популярной Granta. Сравнили плюсы и минусы каждого варианта. Некоторые решения удивят даже опытных водителей. Не спешите с выбором - есть нюансы.

В последние годы российский рынок автомобилей переживает не самые простые времена. Цены на новые машины растут, а спрос на подержанные авто только увеличивается. Особенно это заметно в сегменте бюджетных моделей, где Lada Granta традиционно занимает лидирующие позиции. Но что делать, если хочется что-то другое, а бюджет ограничен одним миллионом рублей?

Автоэксперт Александр Виноградов провел анализ и выделил четыре модели, которые могут стать достойной альтернативой Granta на вторичном рынке. Рассмотрим каждую из них подробнее, чтобы понять, на что стоит обратить внимание при покупке.

Фото: Kia  

Подержанный Kia Rio: надежность и комфорт

Первым в списке оказался Kia Rio третьего поколения. Эта модель продавалась в России с бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 литра. Более мощный двигатель иногда страдал от протечек прокладки ГБЦ, но производитель быстро устранил этот недостаток. Встречались и проблемы с катализатором, который мог выйти из строя раньше срока.

Что касается коробок передач, то предпочтение лучше отдать автомату. Механика на Rio иногда преподносила неприятные сюрпризы - блокировочное кольцо второй передачи изнашивалось слишком рано. В остальном автомобиль радует комфортом и простотой обслуживания.

Фото: M 93 / ru.wikipedia.org

Volkswagen Polo: рестайлинг без головной боли

Второй вариант - рестайлинговый Volkswagen Polo с мотором 1.6 мощностью 110 л.с. Этот двигатель избавлен от проблем, которые были у его предшественника CFNA, например, от стука поршневой группы. Оба типа коробок - механика и автомат - считаются надежными и не требуют частого вмешательства.

Polo отличается хорошей управляемостью и качеством сборки. За миллион рублей можно найти экземпляры в достойном состоянии, которые прослужат еще не один год. Однако стоит внимательно проверять историю обслуживания - экономия на сервисе может обернуться неприятностями.

Фото: Lada 

Lada Vesta: отечественный выбор с нюансами

Третий кандидат - Lada Vesta с пробегом. Эксперты советуют выбирать версии с мотором 1.6 (106 л.с.), так как у ранних 1.8 был повышенный расход масла. Лучше остановиться на механической коробке передач - она надежнее и проще в ремонте.

Vesta привлекает современным дизайном и просторным салоном. Однако не стоит забывать о качестве сборки: встречаются экземпляры с мелкими недочетами по электрике и отделке. Тем не менее, за свои деньги это один из самых сбалансированных вариантов среди отечественных машин.

Фото: Kieran White / ru.wikipedia.org

Renault Logan: проверенная классика

Четвертый вариант - Renault Logan с двигателями 1.6 разной мощности. Базовый восьмиклапанный мотор не поражает динамикой, но славится надежностью. Автомобили с автоматом лучше обходить стороной: у них часто возникают проблемы с соленоидами и перегревом трансмиссии.

Logan - это рабочая лошадка, которая редко подводит владельца. Простота конструкции и доступность запчастей делают его привлекательным для тех, кто не хочет тратить время и деньги на сложный ремонт.

Спрос на Granta и новые конкуренты

Интересно, что несмотря на рост цен, спрос на Lada Granta остается высоким. Многие покупатели, привыкшие к автоматической трансмиссии, продолжают искать именно такие версии. Дилеры отмечают, что если на рынок поступит ограниченная партия Granta с автоматом, она разойдется буквально за пару месяцев.

На горизонте появляются и новые конкуренты: Changan Alsvin и Solaris HS, но их стоимость уже заметно выше миллиона рублей. В то же время производитель Lada периодически объявляет о скидках на Vesta, что делает ее еще более привлекательной для покупателей.

Выбор на вторичном рынке сегодня огромен, но важно помнить: каждая из этих моделей имеет свои особенности и подводные камни. Перед покупкой стоит внимательно изучить историю автомобиля и не полагаться только на внешний вид. Иногда за блестящим кузовом скрываются серьезные проблемы.

Упомянутые модели: KIA Rio (от 601 900 Р), Volkswagen Polo (от 649 500 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р), ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), Renault Logan (от 409 000 Р)
Упомянутые марки: KIA, Volkswagen, ВАЗ (Lada), Renault
