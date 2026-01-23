Какие подержанные авто реально конкурируют с Грантой — неожиданные варианты

Четыре альтернативы Lada Granta на вторичном рынке за миллион рублей

Эксперт разобрался, какие машины можно купить вместо популярной Granta. Сравнили плюсы и минусы каждого варианта. Некоторые решения удивят даже опытных водителей. Не спешите с выбором - есть нюансы.

В последние годы российский рынок автомобилей переживает не самые простые времена. Цены на новые машины растут, а спрос на подержанные авто только увеличивается. Особенно это заметно в сегменте бюджетных моделей, где Lada Granta традиционно занимает лидирующие позиции. Но что делать, если хочется что-то другое, а бюджет ограничен одним миллионом рублей?

Автоэксперт Александр Виноградов провел анализ и выделил четыре модели, которые могут стать достойной альтернативой Granta на вторичном рынке. Рассмотрим каждую из них подробнее, чтобы понять, на что стоит обратить внимание при покупке.

Фото: Kia

Подержанный Kia Rio: надежность и комфорт

Первым в списке оказался Kia Rio третьего поколения. Эта модель продавалась в России с бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 литра. Более мощный двигатель иногда страдал от протечек прокладки ГБЦ, но производитель быстро устранил этот недостаток. Встречались и проблемы с катализатором, который мог выйти из строя раньше срока.

Что касается коробок передач, то предпочтение лучше отдать автомату. Механика на Rio иногда преподносила неприятные сюрпризы - блокировочное кольцо второй передачи изнашивалось слишком рано. В остальном автомобиль радует комфортом и простотой обслуживания.

Фото: M 93 / ru.wikipedia.org

Volkswagen Polo: рестайлинг без головной боли

Второй вариант - рестайлинговый Volkswagen Polo с мотором 1.6 мощностью 110 л.с. Этот двигатель избавлен от проблем, которые были у его предшественника CFNA, например, от стука поршневой группы. Оба типа коробок - механика и автомат - считаются надежными и не требуют частого вмешательства.

Polo отличается хорошей управляемостью и качеством сборки. За миллион рублей можно найти экземпляры в достойном состоянии, которые прослужат еще не один год. Однако стоит внимательно проверять историю обслуживания - экономия на сервисе может обернуться неприятностями.

Фото: Lada

Lada Vesta: отечественный выбор с нюансами

Третий кандидат - Lada Vesta с пробегом. Эксперты советуют выбирать версии с мотором 1.6 (106 л.с.), так как у ранних 1.8 был повышенный расход масла. Лучше остановиться на механической коробке передач - она надежнее и проще в ремонте.

Vesta привлекает современным дизайном и просторным салоном. Однако не стоит забывать о качестве сборки: встречаются экземпляры с мелкими недочетами по электрике и отделке. Тем не менее, за свои деньги это один из самых сбалансированных вариантов среди отечественных машин.

Фото: Kieran White / ru.wikipedia.org

Renault Logan: проверенная классика

Четвертый вариант - Renault Logan с двигателями 1.6 разной мощности. Базовый восьмиклапанный мотор не поражает динамикой, но славится надежностью. Автомобили с автоматом лучше обходить стороной: у них часто возникают проблемы с соленоидами и перегревом трансмиссии.

Logan - это рабочая лошадка, которая редко подводит владельца. Простота конструкции и доступность запчастей делают его привлекательным для тех, кто не хочет тратить время и деньги на сложный ремонт.

Спрос на Granta и новые конкуренты

Интересно, что несмотря на рост цен, спрос на Lada Granta остается высоким. Многие покупатели, привыкшие к автоматической трансмиссии, продолжают искать именно такие версии. Дилеры отмечают, что если на рынок поступит ограниченная партия Granta с автоматом, она разойдется буквально за пару месяцев.

На горизонте появляются и новые конкуренты: Changan Alsvin и Solaris HS, но их стоимость уже заметно выше миллиона рублей. В то же время производитель Lada периодически объявляет о скидках на Vesta, что делает ее еще более привлекательной для покупателей.

Выбор на вторичном рынке сегодня огромен, но важно помнить: каждая из этих моделей имеет свои особенности и подводные камни. Перед покупкой стоит внимательно изучить историю автомобиля и не полагаться только на внешний вид. Иногда за блестящим кузовом скрываются серьезные проблемы.