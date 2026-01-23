Какие подержанные авто реально конкурируют с Грантой — неожиданные варианты

23 января 2026, 18:56
Четыре альтернативы Lada Granta на вторичном рынке за миллион рублей
Четыре альтернативы Lada Granta на вторичном рынке за миллион рублей
Эксперт разобрался, какие машины можно купить вместо популярной Granta. Сравнили плюсы и минусы каждого варианта. Некоторые решения удивят даже опытных водителей. Не спешите с выбором - есть нюансы.
В последние годы российский рынок автомобилей переживает не самые простые времена. Цены на новые машины растут, а спрос на подержанные авто только увеличивается. Особенно это заметно в сегменте бюджетных моделей, где Lada Granta традиционно занимает лидирующие позиции. Но что делать, если хочется что-то другое, а бюджет ограничен одним миллионом рублей?
Автоэксперт Александр Виноградов провел анализ и выделил четыре модели, которые могут стать достойной альтернативой Granta на вторичном рынке. Рассмотрим каждую из них подробнее, чтобы понять, на что стоит обратить внимание при покупке.
Подержанный Kia Rio: надежность и комфорт
Первым в списке оказался Kia Rio третьего поколения. Эта модель продавалась в России с бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 литра. Более мощный двигатель иногда страдал от протечек прокладки ГБЦ, но производитель быстро устранил этот недостаток. Встречались и проблемы с катализатором, который мог выйти из строя раньше срока.
Что касается коробок передач, то предпочтение лучше отдать автомату. Механика на Rio иногда преподносила неприятные сюрпризы - блокировочное кольцо второй передачи изнашивалось слишком рано. В остальном автомобиль радует комфортом и простотой обслуживания.
Volkswagen Polo: рестайлинг без головной боли
Второй вариант - рестайлинговый Volkswagen Polo с мотором 1.6 мощностью 110 л.с. Этот двигатель избавлен от проблем, которые были у его предшественника CFNA, например, от стука поршневой группы. Оба типа коробок - механика и автомат - считаются надежными и не требуют частого вмешательства.
Polo отличается хорошей управляемостью и качеством сборки. За миллион рублей можно найти экземпляры в достойном состоянии, которые прослужат еще не один год. Однако стоит внимательно проверять историю обслуживания - экономия на сервисе может обернуться неприятностями.
Lada Vesta: отечественный выбор с нюансами
Третий кандидат - Lada Vesta с пробегом. Эксперты советуют выбирать версии с мотором 1.6 (106 л.с.), так как у ранних 1.8 был повышенный расход масла. Лучше остановиться на механической коробке передач - она надежнее и проще в ремонте.
Vesta привлекает современным дизайном и просторным салоном. Однако не стоит забывать о качестве сборки: встречаются экземпляры с мелкими недочетами по электрике и отделке. Тем не менее, за свои деньги это один из самых сбалансированных вариантов среди отечественных машин.
Renault Logan: проверенная классика
Четвертый вариант - Renault Logan с двигателями 1.6 разной мощности. Базовый восьмиклапанный мотор не поражает динамикой, но славится надежностью. Автомобили с автоматом лучше обходить стороной: у них часто возникают проблемы с соленоидами и перегревом трансмиссии.
Logan - это рабочая лошадка, которая редко подводит владельца. Простота конструкции и доступность запчастей делают его привлекательным для тех, кто не хочет тратить время и деньги на сложный ремонт.
Спрос на Granta и новые конкуренты
Интересно, что несмотря на рост цен, спрос на Lada Granta остается высоким. Многие покупатели, привыкшие к автоматической трансмиссии, продолжают искать именно такие версии. Дилеры отмечают, что если на рынок поступит ограниченная партия Granta с автоматом, она разойдется буквально за пару месяцев.
На горизонте появляются и новые конкуренты: Changan Alsvin и Solaris HS, но их стоимость уже заметно выше миллиона рублей. В то же время производитель Lada периодически объявляет о скидках на Vesta, что делает ее еще более привлекательной для покупателей.
Выбор на вторичном рынке сегодня огромен, но важно помнить: каждая из этих моделей имеет свои особенности и подводные камни. Перед покупкой стоит внимательно изучить историю автомобиля и не полагаться только на внешний вид. Иногда за блестящим кузовом скрываются серьезные проблемы.
Похожие материалы Киа, Фольксваген, Лада, Рено
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:18
Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы
Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.Читать далее
-
22.01.2026, 09:05
Опыт восьмимесячной эксплуатации Lada Granta в Сибири: что сломалось и что сказал дилер
Владелец поделился реальными впечатлениями от Lada Granta Club 2024. Какие доработки оказались необходимы? С какими проблемами пришлось столкнуться? Как реагировал официальный дилер на поломки? Читайте подробности.Читать далее
-
22.01.2026, 05:28
Стоит подумать перед покупкой Vesta NG: что разочаровывает больше всего после 10 000 км пробега
Владелец Lada Vesta NG делится личным опытом после 10 000 км. Он рассказывает о скрытых недостатках, проблемах с электроникой и сервисом. Некоторые минусы удивляют даже бывалых водителей. Читайте, чтобы узнать, с чем реально сталкиваются владельцы.Читать далее
-
21.01.2026, 18:47
Стоит подумать перед покупкой Lada Granta: что разочаровывает больше всего
Владелец делится реальными впечатлениями от Lada Granta после года и 6000 км. В материале - неожиданные нюансы эксплуатации, дилерские сюрпризы и мысли о продаже. Почему машина теряет в цене так быстро? Читайте подробности.Читать далее
-
19.01.2026, 17:23
Весна 2026: как изменятся цены на подержанные автомобили в России по мнению дилеров
В 2026 году рынок подержанных авто готовит сюрпризы. Спрос и предложение ведут скрытую борьбу. Эксперты расходятся в прогнозах. Некоторые сегменты могут удивить скачком цен. Что ждет покупателей весной - читайте в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 11:52
Lada Vesta 2026: новые функции, свежие цвета и рост цен на флагман
Lada Vesta 2026 удивляет новыми опциями и изменениями. Внедрение дистанционного запуска и бесключевого доступа. Мультимедиа стала умнее, а цены заметно выросли. Какие еще сюрпризы приготовил АвтоВАЗ?Читать далее
-
19.01.2026, 06:33
Lada Vesta впервые уступила кроссоверам Tenet: декабрьский провал на рынке — что произошло
В декабре 2025 года на российском рынке произошла неожиданная смена лидеров. Кроссоверы Tenet обошли Lada Vesta по продажам. Впервые отечественная модель оказалась вне тройки. Что стало причиной такого результата?Читать далее
-
16.01.2026, 07:42
Между Грантой и Вестой: на что реально способна новая Lada Iskra?
Lada Iskra заняла место между Granta и Vesta. Модель получила новые моторы и коробки. Дизайн стал современнее, а оснащение богаче. Но есть нюансы, которые удивят даже опытных водителей. Сравниваем обе машины по всем параметрам.Читать далее
-
23.01.2026, 19:57
Владелец Lucid Air Sapphire потерял миллионы за 1400 км: как это возможно
Lucid Air Sapphire 2024 года с минимальным пробегом ушел с молотка за 177 тысяч долларов. Владелец потерял огромную сумму всего за 1400 км. Что происходит с рынком премиальных электромобилей? Неожиданные детали сделки.Читать далее
-
23.01.2026, 17:53
Редкий BMW M5 1991 года не нашел покупателя на аукционе из-за низкой цены
На аукционе не нашлось желающих купить BMW M5 E34 1991 года даже за 15 тысяч долларов. Автомобиль в отличном состоянии, с замененным мотором и пробегом 106 тысяч миль. История этой машины удивляет. Что отпугнуло покупателей? Узнайте подробности.Читать далее
Похожие материалы Киа, Фольксваген, Лада, Рено
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:18
Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы
Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.Читать далее
-
22.01.2026, 09:05
Опыт восьмимесячной эксплуатации Lada Granta в Сибири: что сломалось и что сказал дилер
Владелец поделился реальными впечатлениями от Lada Granta Club 2024. Какие доработки оказались необходимы? С какими проблемами пришлось столкнуться? Как реагировал официальный дилер на поломки? Читайте подробности.Читать далее
-
22.01.2026, 05:28
Стоит подумать перед покупкой Vesta NG: что разочаровывает больше всего после 10 000 км пробега
Владелец Lada Vesta NG делится личным опытом после 10 000 км. Он рассказывает о скрытых недостатках, проблемах с электроникой и сервисом. Некоторые минусы удивляют даже бывалых водителей. Читайте, чтобы узнать, с чем реально сталкиваются владельцы.Читать далее
-
21.01.2026, 18:47
Стоит подумать перед покупкой Lada Granta: что разочаровывает больше всего
Владелец делится реальными впечатлениями от Lada Granta после года и 6000 км. В материале - неожиданные нюансы эксплуатации, дилерские сюрпризы и мысли о продаже. Почему машина теряет в цене так быстро? Читайте подробности.Читать далее
-
19.01.2026, 17:23
Весна 2026: как изменятся цены на подержанные автомобили в России по мнению дилеров
В 2026 году рынок подержанных авто готовит сюрпризы. Спрос и предложение ведут скрытую борьбу. Эксперты расходятся в прогнозах. Некоторые сегменты могут удивить скачком цен. Что ждет покупателей весной - читайте в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 11:52
Lada Vesta 2026: новые функции, свежие цвета и рост цен на флагман
Lada Vesta 2026 удивляет новыми опциями и изменениями. Внедрение дистанционного запуска и бесключевого доступа. Мультимедиа стала умнее, а цены заметно выросли. Какие еще сюрпризы приготовил АвтоВАЗ?Читать далее
-
19.01.2026, 06:33
Lada Vesta впервые уступила кроссоверам Tenet: декабрьский провал на рынке — что произошло
В декабре 2025 года на российском рынке произошла неожиданная смена лидеров. Кроссоверы Tenet обошли Lada Vesta по продажам. Впервые отечественная модель оказалась вне тройки. Что стало причиной такого результата?Читать далее
-
16.01.2026, 07:42
Между Грантой и Вестой: на что реально способна новая Lada Iskra?
Lada Iskra заняла место между Granta и Vesta. Модель получила новые моторы и коробки. Дизайн стал современнее, а оснащение богаче. Но есть нюансы, которые удивят даже опытных водителей. Сравниваем обе машины по всем параметрам.Читать далее
-
23.01.2026, 19:57
Владелец Lucid Air Sapphire потерял миллионы за 1400 км: как это возможно
Lucid Air Sapphire 2024 года с минимальным пробегом ушел с молотка за 177 тысяч долларов. Владелец потерял огромную сумму всего за 1400 км. Что происходит с рынком премиальных электромобилей? Неожиданные детали сделки.Читать далее
-
23.01.2026, 17:53
Редкий BMW M5 1991 года не нашел покупателя на аукционе из-за низкой цены
На аукционе не нашлось желающих купить BMW M5 E34 1991 года даже за 15 тысяч долларов. Автомобиль в отличном состоянии, с замененным мотором и пробегом 106 тысяч миль. История этой машины удивляет. Что отпугнуло покупателей? Узнайте подробности.Читать далее